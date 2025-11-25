ChatGPT يحوّل المحادثات الصوتية إلى تجربة بصرية متكاملة عبر تحديث جديد

أعلنت شركة OpenAI إطلاق تحديث جديد لطريقة عمل “وضع الصوت Voice Mode” في ChatGPT، سواء عبر الويب أو داخل التطبيق.

ويسمح التحديث بالتفاعل الصوتي مباشرةً داخل المحادثة الجارية، إذ بات المستخدم قادرًا على متابعة تفريغ نص الحوار، ورؤية العناصر البصرية المصاحبة لرد ChatGPT الصوتي، مثل الخرائط أو الصور، دون الحاجة إلى الانتقال إلى واجهة منفصلة.

وأصبح بإمكان المستخدم مع التحديث الجديد بدء محادثة صوتية عبر الضغط على أيقونة “موجات الصوت” بجانب حقل الكتابة. وبخلاف الواجهة السابقة التي كانت تعتمد على تصميم مستقل مليء بالدوائر المتحركة، أصبح وضع الصوت الآن مدمجًا في المحادثة نفسها، مما يسهم في تسهيل الانتقال بين التحدث والكتابة.

وفي الفيديو التوضيحي الذي نشرته OpenAI، ظهر النموذج وهو يعرض نص الحوار، ثم يقدم خريطة تعرض أماكن يسأل عنها المستخدم مصحوبة بصور إضافية. وتؤكد الشركة أنه يمكن العودة إلى الواجهة القديمة عبر تفعيل خيار “الوضع المنفصل Separate mode” من إعدادات ChatGPT في قسم “الوضع الصوتي Voice Mode”.

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed. You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time. Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w — OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

ويأتي هذا الدمج بين العناصر البصرية والردود الصوتية امتدادًا طبيعيًا لقدرات ChatGPT المتعددة الوسائط، إذ يستطيع المستخدم بالفعل توجيه طلبات صوتية مدعومة بصور أو مقاطع فيديو، ومن المنطقي أن تكون استجابات النموذج الصوتية بالمستوى نفسه من التكامل البصري.

وتوضح الشركة أن إدماج وضع الصوت في المحادثة النصية بات متاحًا بنحو تدريجي عبر الهواتف والويب، في حين يظل خيار التبديل إلى الوضع الصوتي المستقل متوفرًا لمن يفضل التجربة القديمة.

وتركّز OpenAI في هذا التحديث على تحسين سهولة الاستخدام وتخفيف الانتقال بين أوضاع المحادثة المختلفة، وهي خطوة تأتي استجابةً لطلبات المستخدمين الذين اشتكوا سابقًا من انفصال واجهة الصوت عن الدردشات النصية.

يُذكر أن وضع الصوت المتقدم في ChatGPT أصبح متاحًا منذ سبتمبر 2024، كما حصل على تحسينات مهمة في يونيو 2025 شملت زيادة مستوى التعبير في الصوت، وإضافة الترجمة الفورية في الوقت الفعلي، ويُعد هذا الوضع أحد المزايا الجوهرية في ChatGPT.