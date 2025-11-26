مقارنة بين هاتفي Oppo Find X9 Pro و Galaxy S25 Ultra

يُعدّ Find X9 Pro أحدث هاتف رائد من أوبو، ويمتاز بقوة الأداء، والتصميم الجذاب، كما يأتي مع بطارية كبيرة ونظام تصوير احترافي؛ مما يجعله منافسًا قويًا لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S25 Ultra الذي يُعدّ من أفضل وأقوى هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين الهاتفين الرائدين Oppo Find X9 Pro و Galaxy S25 Ultra لتتعرف أهم الفروق بينهما:

MediaTek Dimensity 9500 مقابل Snapdragon 8 Elite for Galaxy

من أبرز الفروق بين هاتفي Find X9 Pro و Galaxy S25 Ultra هو المعالج؛ إذ يعمل S25 Ultra بنسخة مخصصة من معالج كوالكوم وهو Snapdragon 8 Elite for Galaxy، وأما Find X9 Pro فيعمل بمعالج جديد من MediaTek هو Dimensity 9500.

وتؤكد أوبو أن معالج Dimensity 9500 يحقق أداءً أقوى بنسبة تبلغ 32%، واستهلاكًا أقل للطاقة بنسبة تبلغ 55%، وتحسّن في أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة تبلغ 33% مقارنةً بالجيل السابق.

وأما معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy فيتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويقدم أداءً فائق القوة. ومقارنة بمعالج Snapdragon Gen 3 الذي يعمل به الطراز السابق S24 Ultra، يأتي Snapdragon 8 Elite for Galaxy مع تحسينات في سرعة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة تبلغ 37%، مع تحسّن في أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة تبلغ 30%، وتحسّن في أداء وحدة المعالجة العصبية بنسبة تبلغ 40%؛ مما يُحسن سرعة معالجة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

هاتف Galaxy S25 Ultra يضم شاشة أكبر

يضم هاتف أوبو Find X9 Pro شاشة بقياس قدره 6.78 بوصات، وأما شاشة Galaxy S25 Ultra فيبلغ قياسها 6.9 بوصات. وتمتاز شاشة هاتف أوبو بدقة قدرها 1272 × 2772 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 3600 شمعة في المتر المربع؛ مما يسمح باستخدام الهاتف بسهولة تحت أشعة الشمس المباشرة، وتمتاز شاشة هاتف سامسونج بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع. وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

Galaxy S25 Ultra يدعم منظومة Galaxy AI

يدعم هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra منظومة Galaxy AI التي تضم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل: Circle to Search، و Now Brief، و Google Gemini Live.

في المقابل، لا يقدّم Find X9 Pro منظومة ذكاء اصطناعي تتضمن مجموعة واسعة من الأدوات الذكية، لكن واجهة ColorOS 16 توفر مجموعة محدودة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام الهاتف.

Oppo Find X9 Pro مزود بعدسة مقربة بدقة تبلغ 200 ميجابكسل

يُعرف Galaxy S25 Ultra بكونه أحد أفضل الهواتف للتصوير، ويمتاز بقدرات تكبير احترافية تسمح بالتقاط صور عالية الوضوح للأجسام البعيدة.

يتنافس Find X9 Pro مع هاتف سامسونج في مجال التصوير الفوتوغرافي وخاصة التقريب البصري؛ إذ يأتي مع عدسة مقربة بدقة قدرها 200 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x، وتأتي مع فتحة عدسة قدرها f/2.1 لتجميع كمية كبيرة من الضوء، وقد طوّرت أوبو نظام التصوير في هاتفها الرائد الجديد بالتعاون مع Hasselblad.

وأما هاتف S25 Ultra، فيحتوي على عدستين مقربتين، وتأتي العدسة الأولى بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، وأما العدسة المقرّبة الثانية، فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x وتُظهر هذه العدسات جميع التفاصيل واضحة مع تباين مثالي للألوان.

هاتف Find X9 Pro يتفوق بسعة البطارية وسرعة الشحن

يحتوي Find X9 Pro على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7500 ميلي أمبير في الساعة، وهي الأكبر في أي هاتف رائد من أوبو. وأما S25 Ultra فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم Find X9 Pro الشحن السلكي السريع (SuperVOOC) بقدرة تبلغ 80 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا. وأما Galaxy S25 Ultra فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.



السعر

هاتف Oppo Find X9 Pro مُتاح للطلب الأولي في السعودية بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Oppo Find X9 Pro و Galaxy S25 Ultra:

المواصفات Oppo Find X9 Pro Galaxy S25 Ultra المعالج معالج (Dimensity 9500) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 16 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 16). أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. البطارية 7500 ميلي أمبير في الساعة. 5000 ميلي أمبير في الساعة . الألوان الرمادي التيتانيوم، والأبيض. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الوزن 224 جرامًا. 218 جرامًا. السعر مُتاح للطلب الأولي في السعودية بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.