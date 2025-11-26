دراسة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يحقق قفزة نوعية في التقييم النفسي متفوقًا على الأدوات التقليدية

كشفت دراسة حديثة عن تفوّق مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إجراء مقابلات التقييم النفسي، محققًا دقة تشخيصية أعلى من أدوات التقييم التقليدية. وشملت الدراسة 303 مشاركين يعانون مشكلات نفسية، وأظهر المساعد الذكي Alba قدرة واضحة على تقديم تشخيص مقترح بالاعتماد على الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5) بعد محادثة تقييمية قصيرة، متفوّقًا على الأدوات التقليدية في ثمانية من أصل تسعة اضطرابات نفسية.

وبرزت قدرته بنحو خاص في التفريق بين الاضطرابات المتداخلة، مثل الاكتئاب والقلق، وهي حالات غالبًا ما تُظهر نتائج متقاربة عند استخدام الأدوات التقليدية. كما عبّر المشاركون عن رضاهم عن التجربة، مشيرين إلى أن المحادثة مع المساعد الذكي كانت طبيعية وملائمة لهم؛ مما يعزز إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في التقييم النفسي دون أن تحل محل دور المختص.

تفاصيل الدراسة

أجرى باحثون مقارنة بين دقة التقييمات التي يقدمها المساعد الذكي Alba الجديد المختص بإجراء تقييم نفسي وبين طرق التقييم التقليدية، وذلك بعد خضوع المشاركين لمقابلة عبر الإنترنت مع Alba. تضمنت المقابلة ما بين 15 و20 سؤالًا عن الصحة النفسية، ليقدم بعدها المساعد تشخيصات محتملة مستندة إلى DSM-5.

شملت العيّنة التي أجريت عليها الدراسة أفرادًا يعانون اضطرابات نفسية، مثل: الاكتئاب، والقلق، والوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، واضطرابات الأكل، والاضطراب الثنائي القطب.

وأظهرت النتائج تفوّق التقييمات التي قدمها Alba في ثمانية اضطرابات، مع قدرة عالية على التفريق بين الحالات المتقاربة. كما رأى المشاركون أن التجربة اتسمت بالتعاطف والمرونة والدعم.

تميّز المساعد Alba بقدرته على تحليل جميع فئات التشخيص الموجودة في الدليل التشخيصي DSM-5، وليس الاضطرابات منفردة كما تفعل العديد من الأدوات الرقمية الحالية. ويمثل هذا النهج خطوة كبيرة نحو تطوير أدوات تقييم رقمية أكثر شمولًا ودقة.

أداة داعمة للتشخيص لا بديلًا عن المختص

أوضح Sverker Sikström، أستاذ علم النفس في جامعة لوند وقائد فريق الدراسة ومؤسس منصة Talk To Alba، أن إجراء مقابلة أولية مع الذكاء الاصطناعي في بيئة منزلية آمنة يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية، مع توفير تقييم أولي موثوق. لكنه شدد على أن الأداة الجديدة ليست بديلًا عن الأطباء والمختصين، بل مكملة لدورهم.

تعتمد منصة Talk To Alba على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تقييم الحالات النفسية وعلاجها وإدارتها، ويستخدمها العديد من المختصين في عدة دول. ومن أبرز مزاياها:

تقديم تشخيصات آلية بالاعتماد على دليل DSM-5.

إجراء محادثات تحليلية تساعد العيادات في فهم الحال النفسية للمريض.

تفريغ نصي وتدوين ملاحظات الجلسات العلاجية.