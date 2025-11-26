إطلاق Flux 2 رسميًا.. نموذج جديد لتوليد الصور ينافس Nano Banana Pro من جوجل

أعلنت شركة Black Forest Labs إطلاق Flux 2، الجيل الجديد من نماذج توليد الصور التي تطورها، وهو يقدّم تحسينات واسعة تشمل دعم مخرجات بدقة تصل إلى أربعة ميجابكسل، مع القدرة على معالجة عدة صور مرجعية في وقت واحد.

ويأتي إطلاق Flux 2 بعد أسبوع من كشف جوجل عن نموذج Nano Banana Pro المتطور، مما سيجعل المقارنات بين النموذجين وغيرهما محورًا رئيسيًا في نقاشات مجتمع الذكاء الاصطناعي خلال الآونة القادمة.

FLUX.2 is here – our most capable image generation & editing model to date. Multi-reference. 4MP. Production-ready. Open weights. Into the new. pic.twitter.com/wynj1vfYTV — Black Forest Labs (@bfl_ml) November 25, 2025

ويمتاز Flux 2 بقدرته على استقبال ما يصل إلى عشر صور مرجعية للحفاظ على اتساق الشخصيات أو المنتجات أو الأسلوب البصري بين المخرجات، كما يدعم إنشاء الصور وتحريرها بالدقة العالية ذاتها، وتشير الشركة إلى أن نظام تعدد الصور المرجعية يُعد أبرز التحسينات في هذه النسخة.

وشهدت قدرات النموذج في توليد النصوص داخل الصور تطويرًا واسعًا، إذ بات ينتج خطوطًا أوضح، ورسومًا معلوماتية أكثر دقة من الإصدارات السابقة، كما تحسّن التزام النموذج بالتعليمات النصية، خاصةً في التركيبات المعقدة.

بنية هجينة لعمل النموذج

يعتمد نموذج Flux 2 على هيكلية مزدوجة تضم نموذج رؤية لغوي يُعرف باسم “Mistral-3 24B” لمعالجة النصوص والصور معًا، إلى جانب وحدة أخرى مسؤولة عن ضبط منطق التخطيط، والتحقق من دقة العناصر البصرية مثل الأشكال والخامات.

ويتضمن النموذج مُرمّز صور VAE يتيح تخزين الصور واسترجاعها بكفاءة دون فقدان الجودة، مما يمكّنه من إنشاء محتوى جديد أو تعديل صور موجودة.

أربع نسخ تلائم احتياجات مختلفة

تطرح Black Forest Labs عائلة Flux 2 بأربع إصدارات رئيسية موجهة لفئات متنوعة من المستخدمين، وهي إصدار Pro الأعلى جودة والموجه لمضاهاة أداء النماذج المغلقة المتقدمة، وإصدار Flex المُخصص للمطورين الراغبين في التحكم في الإعدادات لتحقيق توازن بين السرعة والجودة، وإصدار Dev الذي يوحّد التوليد النصي/الصوري وتحرير الصور في نموذج واحد، بالإصدار إلى إصدار آخر يُعرف باسم Klein، وهو نموذج مُقطّر لم يُطرح بعدُ، وسيكون مفتوح المصدر بترخيص Apache 2.0.

وتؤكد الشركة أن عائلة Flux 2 تحقق نتائج قوية في معايير التقييم، مع الحفاظ على تكلفة تشغيل منخفضة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مقارنةً بنماذج منافسة مثل نماذج جوجل و OpenAI.