OpenAI تعزّز قدرات التسوّق الإلكتروني في ChatGPT بميزة جديدة

أعلنت OpenAI إطلاق ميزة جديدة داخل ChatGPT تحت اسم “بحث التسوق Shopping Research“، بهدف تسهيل مقارنة المنتجات ومساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات الشراء مع اقتراب مواسم التسوّق. وتبدأ الميزة الوصول إلى كافة المستخدمين، حتى أصحاب الحسابات المجانية، مع استخدام شبه غير محدود طوال مدة العطلات.

ويمكن الوصول إلى الميزة عبر خيار “بحث التسوق Shopping Research” عبر الضغط على علامة زائد في شريط التوجيهات (+)، كما سيحوّل ChatGPT تلقائيًا أي طلب يراه مناسبًا إلى النموذج الجديد المتخصص في الأسئلة التجارية، مثل البحث عن “أهدأ مكنسة لاسلكية للشقق الصغيرة”. وخلال عملية البحث، يطرح ChatGPT أسئلة توضيحية لتحديد احتياجات المستخدم وتقديم خيارات أدق.

وتقدّم الميزة وظائف أخرى مثل تتبع العروض، والبحث عن هدايا، والعثور على منتجات مشابهة بأسعار أقل، ويمكن للمستخدم مثلًا التقاط صورة لقطعة ملابس وطلب العثور على بديل يشبهها بسعر أقل من مبلغ محدد وفقًا لميزانية المستخدم. وأما مستخدمو ميزة ChatGPT Pulse، فسوف يحصلون على توصيات استباقية عبر بطاقات جاهزة تتضمن أدلة شراء مخصّصة وفقًا لنشاطهم السابق.

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products. It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

وتستند الميزة إلى إصدار خاص من نموذج GPT-5 mini دُرّب على قراءة مواقع موثوقة، والاستشهاد بمصادر دقيقة، وتجميع المعلومات من عدة أماكن لتقديم بحث متكامل حول المنتجات.

وتؤكد الشركة أن المساعد الجديد أكثر دقة في ذكر تفاصيل المنتجات مقارنةً بالنماذج العامة مثل GPT-5 Thinking، مع احتمال وقوعه في بعض الأخطاء المتعلقة بالأسعار أو التوفر، مما يجعل مراجعة موقع البائع خطوة ضرورية.

وتشير OpenAI إلى أن الميزة تعمل بنحو أفضل في فئات مثل الإلكترونيات ومنتجات التجميل والأجهزة المنزلية، إذ تتوفر مواصفات متعددة يمكن مقارنتها بسهولة.

وتعمل OpenAI على جمع ملاحظات المستخدمين لتطوير دقة المراجعات وطريقة عرض النتائج، حتى تصبح الميزة أقرب إلى مستشار تسوّق شخصي قادر على فهم تفضيلات كل مستخدم.

ومن المتوقع أن تُسهِم هذه الخطوة في تعزيز حضور ChatGPT في سوق التجارة الإلكترونية، خاصةً مع زيادة اعتماد المستخدمين على المساعدات الذكية لاتخاذ قرارات الشراء. وتشير تقديرات مبدئية إلى أن هذه النوعية من الأدوات يمكن أن تُغيّر طريقة تسوّق المستهلكين عبر الإنترنت، عبر الجمع بين دقة المعلومات وسرعة الوصول إلى خيارات متنوعة في وقت قصير.

وكانت OpenAI قد أطلقت في سبتمبر الماضي ميزة تحمل اسم “الدفع الفوري Instant Checkout” داخل تطبيق ChatGPT، وهي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرةً من متاجر Etsy و Shopify دون الحاجة إلى مغادرة المنصة.