هواوي تطلق هواتف Mate 80 بأعلى شاشة سطوعًا في الأسواق

أعلنت هواوي إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Mate 80 الجديدة، التي تصل إلى الأسواق بتصميم مُحدّث، وكاميرا عالية الجودة، ومعالجات جديدة، وتحسينات كبيرة في الأداء. وتأتي السلسلة كامتداد لهواتف Mate التي تُشكّل قلب الفئة الرائدة لدى الشركة، بمزايا تختلف عن سلسلة Pura.

ومع التراجع السابق بسبب نقص المكوّنات، فإن هواوي أعادت إحياء السلسلة عام 2023 بإطلاق سلسلة Mate 60، ثم سلسلة Mate 70 العام الماضي، قبل إطلاق سلسلة Mate 80 الآن بمواصفات تُعيدها بقوة إلى سوق الهواتف الفاخرة.

وتتكون السلسلة من أربعة إصدارات، وهي Mate 80 و Mate 80 Pro و Mate 80 Pro Max، بالإضافة إلى إصدار RS Ultimate Design، وتقدم السلسلة خيارات متعددة من ناحية الأداء والتقنيات لتلبية احتياجات المستخدمين.

التصميم

اعتمدت سلسلة Mate 80 تصميمًا مُسطّحًا بإطار مستقيم وزوايا دائرية، واحتفظت الدائرة الخلفية للكاميرا بالمظهر التقليدي مع تحسين في منطقة الإطار الخارجي، في حين يأتي إصدار RS Ultimate Design بتصميم ثماني الأضلاع للكاميرا. وتحمل السلسلة تصنيفات IP68 و IP69 لمقاومة الماء والحرارة والضغط.

الشاشة

تأتي كافة هواتف السلسلة بشاشات مُسطّحة 2.5D وبنسب عالية من الشاشة إلى الهيكل، مع فتحة مخصّصة للكاميرا الأمامية ونظام تعرّف الوجه الثلاثي الأبعاد. ويُعد هذا الإطلاق نقطة تحوّل في إستراتيجية هواوي لتصميم الشاشات في سلسلة Mate، بالانتقال من الشاشات المنحنية إلى المسطّحة.

وتحمل السلسلة شاشة فائقة السطوع، إذ يصل سطوعها إلى 8000 شمعة، لتصبح الأكثر سطوعًا في الأسواق. وتدعم الشاشات معدل تحديث متغيّرًا LTPO بين 1 و 120 هرتزًا، مع تقنية التعتيم PWM العالية التردد واستجابة لمس مُحسّنة.

الأداء

تعمل سلسلة Mate 80 بمعالجات Kirin 9030 و Kirin 9030 Pro حسب السعة التخزينية والذاكرة، في حين يستخدم الإصدار الأساسي معالج Kirin 9020، وعززت هواوي الأداء من خلال نظام تبريد محسّن، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، علمًا بأن إصدار إصدار RS Ultimate Design يأتي بذاكرة ضخمة تصل إلى 20 جيجابايت، وهي العُليا في تاريخ هواتف هواوي.

الكاميرا

يحمل هاتف Mate 80 كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة دقتها 40 ميجابكسل بفتحة قدرها f/2.2، وكاميرا بيريسكوب دقتها 12 ميجابكسل بفتحة قدرها f/3.4، إلى جانب كاميرا متعددة الأطياف لضبط الألوان من الجيل الثاني.

وأما هاتف Mate 80 Pro، فيأتي بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة دقتها 40 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة مزدوجة تقدّم تقريبًا بصريًا حتى 8 مرات مع دعم التصوير من قرب (الماكرو).

ويقدم هاتفا Mate 80 Pro Max و RS Ultimate Design إعدادًا متقدمًا للكاميرا يتضمن كاميرا ماكرو دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا تكبير دقتها 50 ميجابكسل بتقريب بصري حتى 12.4 مرة.

وتدعم السلسلة فتحة عدسة مادية قابلة للتغيير، إلى جانب تقنيات XMAGE لمعالجة الصور، كما يأتي كل طراز بكاميرا أمامية مع مستشعر ToF لتعرّف الوجه بنحو ثلاثي الأبعاد.

البطارية

ويحمل هاتفا Mate 80 و Mate 80 Pro بطارية سعتها 5750 ميلي أمبير، في حين يحمل هاتفا Pro Max و RS Ultimate Design بطارية سعتها 6000 ميلي أمبير، وتدعم السلسلة شحنًا سلكيًا قوته 100 واط، وشحنًا لاسلكيًا قوته 80 واطًا، وشحنًا لاسلكيًا عكسيًا قوته 20 واطًا.

وتعمل هواتف Mate 80 بنظام HarmonyOS 6 الذي يجلب مزايا جديدة وتحسينات في الذكاء الاصطناعي وتجربة الاستخدام، ويتراوح سعر السلسلة بين 660 و 1260 دولارًا أمريكيًا حسب الإصدار والسعة، في حين تطرح هواوي إصدار RS Ultimate Design بسعر يبدأ من 1700 دولارٍ أمريكي.