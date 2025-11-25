هواوي تطلق هاتف Mate X7 القابل للطي بتصميم فخم

أعلنت شركة هواوي إطلاق هاتفها الأيقوني Mate X7 القابل للطي، الذي يجمع بين التصميم الجمالي الرفيع والمتانة العالية، إلى جانب مواصفات قوية تجعله أحد أبرز الهواتف المطروحة في فئته.

واعتمدت هواوي في هاتف Mate X7 هيكلًا فائق المتانة، مما يجعله نحيفًا ومقاومًا للصدمات والسقوط ودرجات الحرارة العالية، ويأتي بخمسة ألوان مختلفة، وهي الأسود والأزرق والأبيض والأحمر والأرجواني.

الشاشة

تأتي الشاشة الخارجية بقياس قدره 6.49 إنشات وبدقة قدرها 1080×2444 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. وأما الشاشة الداخلية، فيبلغ قياسها 8 إنشات بدقة قدرها 2210×2416 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 2500 شمعة.

وتعتمد هواوي تصميمًا ثلاثي الطبقات للشاشة لتعزيز المتانة، كما يستخدم الهاتف مفصلًا مصنوعًا من فولاذ فائق القوة، مع دعم الثبات بزوايا متعددة وطَيّات متكررة دون تلف.

الأداء

يتوفر هاتف Mate X7 بأربعة خيارات من الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، تبدأ من 256 جيجابايت للسعة التخزينية و 12 جيجابايت للذاكرة العشوائية، ويأتي الهاتف بمعالج Kirin 9030 الذي يرفع الأداء بنسبة قدرها 42% مقارنةً بالجيل السابق، إضافةً إلى نظام تبريد مطوّر.

ويدعم الهاتف شبكة 5A Speed التي تزيد سرعة رفع مقاطع الفيديو بنسبة قدرها 65%، وتقلل تأخير البث المباشر بنسبة قدرها 31%، وتعزز سرعة العودة للاتصال بالشبكة بنسبة قدرها 69%.

ويعمل هاتف Mate X7 بنظام HarmonyOS 6، ويقدم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، منها مساعد Celia المُحسّن، الذي أصبح بإمكانه تنفيذ سلسلة عمليات كاملة تلقائيًا عبر أمر واحد، مثل حجز الطيران، والتحقق من الفنادق، وتنزيل المحتوى. كما أُضيفت مزايا جديدة إلى النظام لتحسين مشاركة الملفات، وإظهار واجهات مرئية تفاعلية، وتحسينات في مزايا الخصوصية والاتصال.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5600 ميلي أمبير من السيليكون والكربون، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 66 واطًا، ودعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

الكاميرا

يحمل هاتف Mate X7 كاميرا رباعية، منها كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إضافةً إلى كاميرا واسعة دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب دقتها 50 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3.5 مرات، وحساس متعدد الأطياف من الجيل الثاني بتحسينات في التقاط الضوء وضبط الألوان. ويضم الهاتف كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل في كلٍ من الشاشة الداخلية والخارجية.

وتطرح هواوي سلسلة Huawei Mate X7 في السوق الصينية بسعر يبدأ من نحو 1850 دولارٍ أمريكي، ومن المتوقع طرحه في أسواق أخرى محددة حول العالم.