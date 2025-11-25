منصة “GO AI HUB”.. كيف تُحوّل السعودية الذكاء الاصطناعي من “فكرة” إلى “بنية وطنية”؟

لطالما شكّل الذكاء الاصطناعي محورًا إستراتيجيًا في رؤية المملكة 2030، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه الطموحات من مجرد أفكار إستراتيجية إلى بنية وطنية متكاملة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وفي خطوة فارقة نحو تحقيق هذا الهدف، أطلقت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) GO Telecom، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، منصة (GO AI HUB)، لتسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها على الصعيد الوطني

كما تُشكل هذه المنصة جسرًا حيويًا يربط القدرات المحلية بأفضل الخبرات العالمية، ويُعزز من جاهزية السوق السعودي لدخول مرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

(GO AI HUB).. منصة وطنية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي:

منصة (GO AI HUB)؛ هي عبارة عن بوابة وطنية موحّدة مصممة لتسريع عملية إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في نسيج القطاعات الحكومية والخاصة، إذ تعمل كبنية موحّدة لربط الشركات المحلية والعالمية بحلول الذكاء الاصطناعي وتسريع دخول التقنيات الحديثة إلى السوق السعودي.

تعزيزًا لتبني حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع استفادة الجهات منها، نظمت الوزارة حفل تدشين منصة GO AI HUB التي اطلقتها @GOTelecomKSA، في خطوة تدعم ربط الجهات بمزودي الحلول التقنية في المملكة. pic.twitter.com/gk3VUTED9l — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) November 24, 2025

وتوفر المنصة بنية تحتية رقمية متقدمة لابتكار الحلول ونشرها، بما يتيح للشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص الوصول السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر نافذة موحدة.

كما تضم المنصة شبكة تعاون دولية واسعة تشمل شركات من السعودية، والإمارات، وباكستان، والولايات المتحدة، ودول أخرى، مما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي مؤثر في صناعة الذكاء الاصطناعي.

الأهداف الإستراتيجية لمنصة (GO AI HUB):

يدعم إطلاق منصة ( GO AI HUB) تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية تشكّل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التحول الاقتصادي والرقمي في المملكة، وتشمل:

تسريع وتيرة التحول الرقمي: تساهم المنصة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال توفير حلول ذكاء اصطناعي مستقبلية تُسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات.

توطين التقنيات والحلول: تساهم المنصة في تعزيز المحتوى المحلي عبر توطين تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي داخل المملكة، مما يدعم بناء القدرات الوطنية القادرة على قيادة الابتكار وتطوير حلول متوافقة مع احتياجات السوق السعودي.

دعم تحقيق رؤية 2030: تساعد المنصة في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار التقني، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية لاقتصاد معرفي يقوده الابتكار.

مزايا تفاعلية تدعم اتخاذ القرار التقني:

يمرّ السوق السعودي بمرحلة توسع غير مسبوقة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى البنية التحتية أو التطبيقات الحكومية أو الابتكار في القطاع الخاص، وتأتي منصة (GO AI HUB) لتعالج مجموعة من التحديات الملحة التي تواجه عملية التبني التقني، وأبرزها:

استكشاف الحلول ومقارنتها بوضوح: تتيح المنصة للجهات استكشاف مجموعة واسعة من حلول الذكاء الاصطناعي – سواء المفتوحة أو المغلقة – ومقارنتها بسهولة وفق معايير واضحة تساعد في اتخاذ القرار بدقة عالية.

قياس الكفاءة وتجربة الحلول قبل التعاقد: توفر المنصة أدوات لقياس أداء الحلول، وتتيح للمستفيدين طلب التسجيل والتجربة المباشرة قبل إتمام أي تعاقد، مما يقلّل من مخاطر التبنّي ويضمن ملاءمة التقنية لاحتياجات الجهة.

التواصل المباشر مع الموردين: توفر المنصة قناة اتصال مباشرة مع مزودي الحلول، مما يسهل عمليات التفاوض ويسرّع من تكييف وتخصيص الحلول لتلائم الاحتياجات الدقيقة للجهات المستفيدة.

التوصيات الذكية المُخصصة لرفع الكفاءة: تقدم المنصة توصيات مخصصة تعتمد على التحليل الذكي لاحتياجات الجهات، بما يساعدها في اختيار أكثر الحلول فعالية وقدرة على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المخرجات.

دور المنصة في تسريع النضج التقني وفتح الأسواق

يمثل إطلاق منصة (GO AI HUB) امتدادًا طبيعيًا ومتقدماً لمسار السعودية في تشييد اقتصاد رقمي يقوم على المعرفة والتقنيات الرائدة، كما يُرسخ مكانتها كوجهة إقليمية لا تُضاهى في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ظل المشهد العالمي المتسارع الذي يتطلب بنية موحدة، وشبكات تعاون دولية أكثر انفتاحًا وفعالية.

ولا يقتصر أثر المنصة على تيسير عمليات الشراء والتبني فحسب، بل يمتد ليشمل دورًا محوريًا في رفع مستوى النضج التقني في السوق السعودي، وذلك من خلال:

تعزيز الجاهزية الرقمية: توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها ونشرها، بما يمكّن القطاعات المختلفة من تبني التقنيات المتقدمة بسرعة وانخفاض أكبر في التكاليف والمخاطر.

تسهيل دخول الشركات إلى السوق السعودي: إتاحة بوابة موحدة وشفافة تمكّن الشركات المحلية والعالمية من الوصول إلى السوق السعودية بسهولة، مما يفتح المجال أمام المزيد من المنافسة والابتكار وتنوع الحلول.

توسيع شبكة التعاون: تعزيز الشراكات التقنية مع الجهات العالمية، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات المتقدمة إلى داخل المملكة، ويسهم في تطوير منظومة وطنية قادرة على استيعاب أحدث التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي.

في الختام، لا تمثل منصة (GO AI HUB) مجرد مشروع تقني جديد، بل تؤسس لمرحلة تتحول فيها حلول الذكاء الاصطناعي إلى جزء أصيل من البنية الوطنية السعودية، بما يتيح للقطاعين العام والخاص تبني التقنيات المتقدمة بثقة وسرعة ووضوح. ومع توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع التقني، وتمكين منظومة تعاون دولية واسعة، تضع المملكة أساسًا متينًا لاقتصاد رقمي يستند إلى الابتكار والمعرفة.