جوجل تعمل على مشروع “Aluminium OS”.. نظام جديد يوحّد أندرويد و ChromeOS

كشفت تقارير حديثة عن بعض تفاصيل نظام التشغيل الجديد من جوجل المعروف حاليًا بالاسم الرمزي “Aluminium OS”، الذي يُعد خطوة جذرية نحو توحيد نظامي ChromeOS وأندرويد ضمن منصة واحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنحو أساسي.

وجاءت التسريبات عبر تقرير نشره موقع “أندرويد أوثوريتي” الذي استند إلى إعلان توظيف لشركة جوجل يشير بوضوح إلى أن فريق الشركة يعمل على “نظام تشغيل جديد قائم على أندرويد باسم Aluminium”. ويأتي الاسم متوافقًا مع نهج الشركة في استخدام أسماء المعادن المنتهية بـ”..يوم” مثل “كروميوم”، في إشارة رمزية إلى الجذور التقنية للنظام.

نظام بذكاء اصطناعي مدمج

يؤكد إعلان التوظيف أن Aluminium OS ليس مجرد إعادة تسمية، بل منصة جديدة تدمج فيها جوجل تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو عميق، ومنها نماذج “Gemini” والوكلاء الأذكياء، بهدف توسيع قدرات أندرويد لتشمل بيئة الحواسيب المحمولة والمكتبية.

وعلى عكس المخاوف التي راجت بشأن اقتصار النظام الجديد على أجهزة منخفضة التكلفة، يشير الإعلان إلى خطة واسعة تشمل فئات متعددة من الأجهزة، بدايةً من الأجهزة الاقتصادية ووصولًا إلى الأجهزة الفخمة العالية الأداء.

ويستهدف النظام الجديد أيضًا مجموعة كبيرة من فئات الأجهزة المختلفة التصميم، منها الحواسيب المحمولة، والأجهزة القابلة للفصل، والأجهزة اللوحية، وحتى أجهزة البث الصغيرة مثل أجهزة كروم بوكس.

مصير ChromeOS

تؤكد المعطيات الحالية أن نظام ChromeOS لن يختفي فورًا، إذ تُخطط جوجل لمدة انتقالية يتعايش فيها النظامان معًا. وتوضح وثيقة التوظيف وجود خارطة الطريق لكلا النظامين، مع وضع إستراتيجية واضحة لانتقال الشركة مستقبلًا “من نظام ChromeOS إلى AluminiumOS”.

وتشير تقديرات أولية إلى أن الإطلاق قد يحدث في 2026، مما يجعل المشروع أحد أكبر التحولات في تاريخ أنظمة جوجل.

ولم تعلق جوجل رسميًا على تلك التسريبات. وحتى ظهور أي تفاصيل رسمية، يبدو أن نظام “Aluminium OS” قد يشكّل مستقبل أجهزة جوجل، مع نقلة واضحة نحو ذكاء اصطناعي مدمج وتجربة موحّدة عبر منصات الشركة.