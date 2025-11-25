أمازون تكشف عن Leo Ultra.. أسرع هوائي للاتصال بالإنترنت الفضائي

أعلنت شركة أمازون Leo Ultra، أول هوائي مُخصّص للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية ضمن مشروعها المعروف سابقًا باسم “Project Kuiper”، وقد دخل الجهاز مرحلة المعاينة الخاصة قبل الإطلاق التجاري المرتقب العام المقبل.

ويستهدف الهوائي الجديد العملاء من قطاعات الأعمال والجهات الحكومية، على عكس الهوائيات ذات الحجم الأصغر التي تقدمها الشركة.

ويُعد Leo Ultra أكبر هوائيات أمازون الجديدة، إذ يأتي بتصميم قدره 20×30 إنشًا، في حين لم تكشف الشركة بعدُ عن السعر أو موعد التوفر رسميًا.

وتؤكد أمازون أن هذا الهوائي هو الأسرع من نوعه؛ إذ يوفر سرعات تنزيل تصل إلى جيجابت في الثانية، وسرعات رفع تبلغ 400 ميجابت في الثانية في الوقت نفسه، مع دعم خدمات الشبكات الخاصة والاتصال المباشر بخدمة أمازون للحوسبة السحابية Amazon Web Services وغيرها من شبكات الحوسبة السحابية.

وتُطوّر الشركة هوائيًا أصغر قياسه 11 إنشًا يحمل اسم Leo Pro بقدرة تنزيل تصل إلى 400 ميجابت في الثانية، إلى جانب النسخة الصغرى Leo Nano بقياس قدره 7 إنشات، وهي مصممة لسرعات تبلغ 100 ميجابت في الثانية.

وللمقارنة، فإن هوائي Starlink Performance Kit من شركة سبيس إكس، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يقدّم سرعات تنزيل تصل إلى 400 ميجابت في الثانية، أي نحو نصف ما تُعلِنه أمازون لهوائيها الجديد.

وكانت سبيس إكس قد أعلنت سابقًا أن الجيل الثالث من أقمارها الصناعية V3 سوف يقدم سعة تنزيل إجمالية تصل إلى 1 تيرابِت في الثانية، مع خطط لإتاحة سرعات تصل إلى جيجابت لمستخدمي Starlink خلال العام المقبل.

وتشكّل خدمات الشبكات الخاصة ضمن منظومة Amazon Leo عنصر تفوق إضافيًا، خاصةً في ظل المخاوف المتزايدة على أمن شبكات الأقمار الصناعية التقليدية؛ فقد كشف باحثون من جامعتي كاليفورنيا سان دييغو وميريلاند عن ثغرات خطِرة في روابط الأقمار الصناعية غير المُشفّرة، مما أتاح لهم الوصول إلى مكالمات VoIP ورسائل SMS وبيانات تسجيل الدخول والبريد الإلكتروني للشركات التي تُرسل دون حماية كافية.

وبهذا الإعلان، تُصعّد أمازون منافستها المباشرة مع Starlink، في حين تستعد لإطلاق شبكتها التجارية، مع وعود بسرعات أعلى وخدمات شبكات أكثر أمانًا لقطاع الأعمال والحكومات.