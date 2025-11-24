عودة إلى الأساسيات.. آبل تركز على الأداء والاستقرار في تحديثات 2026

كشفت تقارير صحفية حديثة عن تغييرات إستراتيجية مرتقبة من شركة آبل تهدف إلى تحسين جودة أنظمة تشغيلها بدلًا من التركيز على إطلاق مزايا جديدة كبيرة.

ويأتي ذلك بعد عام أعادت فيه آبل تصميم واجهات أنظمة التشغيل الرئيسية التابعة لها باستخدام لغة التصميم الجديدة التي تطلق عليها اسم “الزجاج السائل Liquid Glass“، مما أثار شكاوى بعض المستخدمين من تراجع جودة البرمجيات.

iOS 27: تحديث يركز على الأداء والجودة

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن آبل تتجه إلى تحسين أداء الأنظمة ومعالجة الأخطاء، بدلًا من إطلاق مزايا مبتكرة خلال مؤتمر المطورين القادم WWDC26 منتصف العام المقبل.

ويشمل هذا التوجه أنظمة iOS 27 و macOS 27، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى مثل watchOS و tvOS و visionOS.

ووفقًا لبلومبرغ، فإن فرق الهندسة البرمجية في آبل سوف تعمل لأول مرة منذ إصدار iOS 12 على البحث عن أي عناصر زائدة أو أخطاء في النظام، بهدف تعزيز الأداء وجودة البرمجيات بنحو عام.

ويُتوقع أن يمهد تحديث iOS 27 الطريق لتقنيات مستقبلية مثل الهواتف القابلة للطي وأجهزة جديدة، على غرار ما فعله تحديث نظام ماك المعروف باسم Snow Leopard مع أجهزة ماك سابقًا.

مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة

تخطط آبل في الوقت نفسه لإطلاق عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، لضمان مواكبة الشركة للتطورات في هذا المجال.

وتشير التوقعات إلى ميزتين رئيسيتين، وهما وكيل صحي ذكي ضمن خدمة الصحة Apple Health، مع احتمالية طرح اشتراك مأجور يُسمى +Health، وميزة للبحث عبر الويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تنافس بها محرك بحث جوجل التقليدي.

يُذكر أن هذه المزايا سوف تأتي بعد إطلاق مساعد Siri المحسّن بالذكاء الاصطناعي في تحديث iOS 26.4 المقرر إطلاقه مطلع العام المقبل، وتزعم تقارير إمكانية اعتماده على نسخة مخصصة من نموذج جوجل Gemini لتعمل ضمن خدمات آبل السحابية الخاصة دون إرسال البيانات إلى خوادم جوجل.

تحسينات إضافية

يشير تقرير بلومبرغ أيضًا إلى ثلاثة مجالات أخرى سوف تشهد تطويرًا في نظام iOS 27، وهي تحسين تجربة المستخدمين في القطاع المؤسسي، وتعديل بعض عناصر التصميم في واجهة Liquid Glass الجديدة، وتقديم مزايا مصممة بنحو خاص للأسواق الناشئة، خاصةً في ظل تقارير تتحدث عن تخطيط آبل لطرح أجهزة مختلفة من الفئة الاقتصادية ذات السعر المنخفض نسبيًا مطلع عام 2026.