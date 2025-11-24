سباق الذكاء الاصطناعي.. قفزات جوجل تضع OpenAI تحت ضغوط متزايدة

كشفت تقارير حديثة عن ضغوط متزايدة تواجهها شركة OpenAI في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته جوجل عبر نموذجها الجديد Gemini 3.

وأظهرت مذكرة داخلية نشرها موقع “ذا إنفورميشن” التقني كيف يتعامل الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان مع هذا التحول المفاجئ في موازين سباق الذكاء الاصطناعي، والخطوات التي تعتزم OpenAI اتخاذها للعودة إلى الصدارة.

ووفقًا للتقرير، فقد حذّر ألتمان موظفيه في المذكرة الداخلية من أن التطورات الأخيرة التي أعلنتها جوجل في الذكاء الاصطناعي قد “تُحدث رياحًا اقتصادية معاكسة بنحو مؤقت للشركة”، مضيفًا أن “الأجواء العامة ستكون قاسية لمدة من الزمن”.

وتؤكد تصريحات ألتمان أن الفجوة التقنية بين OpenAI وكلٍ من جوجل وأنثروبيك تتقلص بسرعة، إذ جاءت مذكرته عقب تقارير تحدثت عن تطوير جوجل نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا يعتمد منهجية متقدمة، ونجح بالفعل في تجاوز OpenAI في معظم المقاييس، لتطلق جوجل لاحقًا نموذج Gemini 3 الذي وضعها في أول مرتبة على صعيد كافة معايير الأداء تقريبًا.

مرحلة ما قبل التدريب تعود إلى الواجهة

أبرزت المذكرة أن التقدم الذي حققته جوجل اعتمد بدرجة كبيرة على تحسينات في مرحلة ما قبل التدريب، وهي المرحلة الأساسية التي يتعلم فيها النموذج من كمّ هائل من البيانات.

ومع أن هذه المرحلة بدت وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى خلال الأعوام الماضية، فإن نجاح جوجل يشير إلى إمكانية تحقيق قفزات نوعية من خلالها.

واعترف ألتمان بأن جوجل “تنجز عملًا ممتازًا حديثًا”، خاصةً في جانب ما قبل التدريب، في حين تشير التقارير إلى أن OpenAI واجهت صعوبات في تحقيق إنجازات مشابهة.

وظهرت هذه الصعوبات بنحو أوضح خلال تطوير نموذج GPT-5، إذ توقفت التحسينات المعتادة عند توسيع نطاق النموذج وترقيات بسيطة لم ترقَ إلى طموحات المستخدمين.

نموذج جديد تحت التطوير

وفي مواجهة هذا التقدم، أكد ألتمان أن OpenAI تعمل على نموذج لغوي جديد يحمل الاسم الرمزي “Shallotpeat”، وأن الهدف منه معالجة المشكلات التي ظهرت في عملية ما قبل التدريب.

وأوضح مصدر مطّلع لموقع “ذا إنفورميشن” أن Shallotpeat يركز على إصلاح الأخطاء الأساسية المرتبطة بالبنية الأولية للتدريب والبيانات، في محاولة لإعادة OpenAI إلى مسار التقدم بعد التعثر في تطوير الجيل التالي من نماذجها.

رهانات طموحة في ظل الضغوط

وشدد ألتمان في مذكرته على أهمية المضي في “رهانات شديدة الطموح”، حتى لو أدى ذلك إلى “تراجع موقت في الوضع التنافسي الحالي”. وتشير هذه الرهانات إلى توجه الشركة نحو أتمتة أبحاث الذكاء الاصطناعي نفسها بهدف تحقيق قفزات نوعية في الابتكار.

واختتم ألتمان بالقول إنه “من الضروري للغاية” أن يواصل معظم فريق البحث تركيزه على الوصول إلى الذكاء الفائق، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الثبات في مواجهة الضغوط التنافسية القصيرة الأجل.

يذكر أن جوجل أطلقت أيضًا حديثًا نموذج Nano Banana Pro، وهو أحد نماذج Gemini 3 لتوليد الصور وتعديلها، وقد أظهر النموذج تحسينات كُبرى مقارنةً بالنماذج المنافسة.