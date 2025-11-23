يُعدّ هاتفا OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro من أحدث هواتف أندرويد الرائدة التي أُطلقت هذا العام، ويأتيان بتصاميم متقاربة ويتمتعان بمواصفات قوية، لكن كل واحد منهما يتميز بمجال معين؛ إذ يتميز OnePlus 15 بشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، وأداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وأما Find X9 Pro فيتفوق بمواصفات الكاميرا وقدرات التصوير، وسعة البطارية.

ولتتعرف أوجه التشابه وأبرز الفروقات بين الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro:

التصميم

يأتي هاتفا OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro في تصاميم متطابقة تقريبًا، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى أن أوبو هي الشركة الأم لـ ون بلس، والعديد من الإصدارات السابقة التي أطلقتها كلتا الشركتين كانت متقاربة في التصميم والمواصفات.

كلا الهاتفين يأتيان مع حافات مسطّحة وزوايا دائرية مثل أغلب هواتف الفئة الرائدة التي أطلقت في 2025. وكلا الهاتفين يقدمان زرًا مخصصًا مشابهًا لزر Action من آبل المتوفر في هواتف آيفون الحديثة، ويُطلق على هذا الزر اسم Plus Key في OnePlus 15، وأما أوبو فتُطلق عليه اسم Snap Key. وتعمل هذه الأزرار كاختصار سريع للوصول إلى تطبيقات محددة، وهي قابلة للتخصيص حسب احتياجات المستخدم.

يتميز هاتف Find X9 Pro بوجود زر إضافي هو Quick Button، وهو زر للتحكم في الكاميرا أضافته أوبو أول مرة إلى الطراز السابق X8 Pro.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر Find X9 Pro بلونين، هما: الأبيض (Silk White)، والرمادي التيتانيوم (Titanium Charcoal). وأما OnePlus 15 فيتوفر بثلاثة ألوان جذابة، هي: البنفسجي (Lilac)، والتُرابي (Sandstorm)، والأسود (Infinite Black).

الشاشة

يضم هاتفا OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) يبلغ مقاسها 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2772 × 1272 بكسلًا. ومع ذلك، تتفوق شاشة هاتف ون بلس بمعدل التحديث؛ إذ تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا مقابل معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا في هاتف أوبو.

وفيما يتعلق بالسطوع، تمتاز شاشة Oppo Find X9 Pro بسطوع يصل إلى 3600 شمعة في المتر المربع؛ مما يسمح باستخدام الهاتف بسهولة تحت أشعة الشمس المباشرة، وأما شاشة OnePlus 15 فيصل سطوعها إلى 1800 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء

يعمل OnePlus 15 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 المُصنّع بدقة تبلغ 3 نانومتر، وهو معالج يقدم زيادة ملحوظة في الأداء بنسبة تصل إلى 20% وتحسينًا في كفاءة الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنة بالجيل السابق؛ مما يجعل هذا الهاتف خيارًا قويًا لمحبي الألعاب ولأداء المهام الثقيلة.

وأما Oppo Find X9 Pro فيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500 المُصنّع أيضًا بدقة تبلغ 3 نانومتر، والمقترن بمحرك Trinity Engine الذي يعزز إدارة الموارد لتحسين تجربة تعدد المهام ومعالجة الصور مع تقليل استهلاك الطاقة.

كلا الهاتفين يقدمان الخيارات ذاتها من سعة ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت واحد، ويعمل الهاتفان بنظام أندرويد 16، لكن OnePlus 15 يعمل بواجهة المستخدم OxygenOS 16، وسيحصل على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تبلغ أربع سنوات، مقابل خمس سنوات من التحديثات سيحصل عليها هاتف Oppo Find X9 Pro الذي يعمل بواجهة ColorOS 16.

الكاميرا

يضم هاتفا OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro أنظمة تصوير متطورة؛ إذ يضم OnePlus 15 كاميرا خلفية ثلاثية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل لكل من العدسة الرئيسية والمقربة والفائقة الاتساع، وتأتي العدسات مع مستشعرات محسّنة مقارنة بالطراز السابق، ويتضمن الهاتف محرك DetailMax لمعالجة الصور بدقة عالية.

وأما Oppo Find X9 Pro فيضم عدسة مقربة بدقة تبلغ 200 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x، وعدسة رئيسية محسّنة بفتحة واسعة تبلغ f/1.5 ودقة تبلغ 50 ميجابكسل وتوفر أداءً قويًا في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة تبلغ 50 ميجابكسل وتدعم زاوية تصوير تبلغ 120 درجة.

يدعم الهاتفان تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية؛ مما يجعلهما من الهواتف المناسبة لمُنشئي المحتوى، ومُحبي تصوير مقاطع الفيديو الاحترافية.

وفيما يتعلق بمواصفات الكاميرا الأمامية، يضم Find X9 Pro كاميرا أمامية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل مقارنة بدقة قدرها 32 ميجابكسل في OnePlus 15، وكلتا الكاميرتين تدعمان تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا.

البطارية والشحن

يحتوي OnePlus 15 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7300 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة فقط. ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

وأما Oppo Find X9 Pro فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7500 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

السعر

يُباع هاتف OnePlus 15 بسعر قدره 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. وأما هاتف Oppo Find X9 Pro فهو مُتاح للطلب الأولي في السعودية بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro:

OnePlus 15 Oppo Find X9 Pro المعالج معالج (Snapdragon 8 Elite Gen 5) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Dimensity 9500) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والتُرابي (البني الفاتح)، والبنفسجي. الرمادي التيتانيوم، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 16 وواجهة المستخدم OxygenOS 16. أندرويد 16 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 16). الوزن 211 جرامًا. 224 جرامًا. السعر 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. مُتاح للطلب الأولي في السعودية بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا.