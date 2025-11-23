كيف ستقلب “منطقة الذكاء الاصطناعي” في الرياض موازين المنافسة العالمية؟

لم يَعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية صاعدة، بل أصبح القوة الدافعة الجديدة، التي تعيد رسم خريطة الاقتصادات العالمية، وبينما تتسابق القوى العظمى لتأمين إمداداتها من الرقاقات الإلكترونية ومُسرِّعات الحوسبة، أعلنت المملكة العربية السعودية، خطوة إستراتيجية قد تعيد تشكيل موازين القوى التكنولوجية بأكملها.

فقد كشفت شركة (هيوماين) Humain، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تعاونها مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، لنشر وإدارة ما يصل إلى 150,000 مُسرِّع للذكاء الاصطناعي في منشأة مركز بيانات تُعرف باسم(منطقة الذكاء الاصطناعي) AI Zone، في الرياض.

وتتجاوز هذه المنشأة المتقدمة كونها مجرد مركز بيانات؛ بل هي مركز ثقل عالمي للحوسبة المتقدمة، إذ ستُزود بما يصل إلى 150,000 مُسرِّع ذكاء اصطناعي، لتصبح بذلك أحد أكبر وأقوى تجمعات القدرات الحاسوبية على مستوى العالم.

ولكن ما الذي يجعل هذه المنطقة نقطة تحول؟ وما الإمكانيات غير المسبوقة التي ستوفرها هذه المنطقة للشركات والباحثين حول العالم، وكيف ستعزز قدرة المملكة على تصدير حلول الذكاء الاصطناعي السيادية وترسيخ موقعها كمنافس رئيسي في سباق التكنولوجيا العالمي؟

أولًا؛ ما الذي يجعل (منطقة الذكاء الاصطناعي) في الرياض نقطة تحول؟

لقد جاء إعلان التعاون بين شركتي هيوماين، وأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، خلال المنتدى الاستثماري الأمريكي – السعودي الذي شهدته العاصمة واشنطن، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

وستكون (منطقة الذكاء الاصطناعي)، هي الأولى من نوعها في السعودية، وستعتمد على أحدث بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، وهي (NVIDIA GB300) ورقاقات (AWS Trainium) لدعم عمليات تدريب النماذج الضخمة وتشغيل مهام الاستدلال المتقدمة.

وستوفر هذه البنية التحتية قدرات ضخمة لمعالجة الأعمال الحاسوبية المكثفة، الأمر الذي يتيح نقل النماذج من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج بسرعة غير مسبوقة، مع تكامل كامل بين برمجيات إنفيديا وخدمات AWS السحابية.

وسيضمن هذا المستوى من القدرات المتقدمة توفير بيئة تشغيلية عالية الأمان والموثوقية وقابلة للتوسع، الأمر الذي يضع (منطقة الذكاء الاصطناعي) السعودية بين أكثر البنى التحتية تطورًا عالميًا.

شراكة توسّع النفوذ العالمي للسعودية:

بموجب الشراكة الموسّعة، ستصبح شركة (أمازون ويب سيرفيسز) الشريك المفضل عالميًا للذكاء الاصطناعي لشركة هيوماين، إذ سيعمل الطرفان على تقديم قدرات الحوسبة وخدمات الذكاء الاصطناعي من المملكة إلى الشركات حول العالم. ويسهم ذلك في تحويل السعودية إلى مركز عالمي لتصدير خدمات الذكاء الاصطناعي بدلًا من مجرد استهلاكها.

كما ستنضم هيوماين إلى برنامج مزوّدي الحلول من (أمازون ويب سيرفيسز)، مما يسمح بإتاحة خدمات أمازون السحابية عبر منصة موحّدة تخدم القطاعين العام والخاص، وتُسهم في تسريع تبنّي الشركات المحلية والإقليمية لحلول الذكاء الاصطناعي.

ويعزز هذا الإعلان الخطة المشتركة التي أُعلنت في شهر مايو 2025، والتي تهدف إلى استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات (أمازون ويب سيرفيسز) وتطوير المواهب في المملكة.

تمكين الابتكار وبناء نماذج عربية متقدمة:

لا يقتصر التعاون بين هيوماين، و(أمازون ويب سيرفيسز) على البنية التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل:

تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة، وعلى رأسها النموذج اللغوي الكبير (عَلّام).

إنشاء سوق موحدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية ذكية

ويمثل ذلك دفعة قوية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للغة العربية، وجعل المملكة بيئة خصبة لابتكار حلول تخدم المنطقة والعالم.

تأهيل 100 ألف سعودي لعصر الذكاء الاصطناعي:

ضمن جهود بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الجديد، ستعمل (أمازون ويب سيرفيسز) على تدريب 100 ألف سعودي في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي عبر (أكاديمية أمازون) بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

كما ستقود مبادرة خاصة لتدريب 10 آلاف امرأة، في خطوة تعزز مشاركة الكفاءات النسائية في اقتصاد يعتمد على التقنيات المتقدمة.

وتهدف هذه الجهود إلى تجهيز سوق العمل السعودي لاقتصاد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتوقع أن يضيف 130 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030.

ثانيًا؛ الإمكانيات غير المسبوقة للشركات والباحثين:

ستوفر (منطقة الذكاء الاصطناعي) في الرياض إمكانيات غير مسبوقة للشركات والباحثين تكسر الحواجز أمام الابتكار، وتشمل أبرز إمكانياتها:

الوصول إلى خدمات الذكاء التوليدي المتخصصة: ستوفر المنطقة وصولًا فوريًا إلى خدمات AWS الرائدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل: خدمة (Amazon Bedrock) التي تجرّد العملاء من تعقيدات إدارة البنية التحتية، وخدمات أخرى مثل: Amazon AgentCore و Amazon SageMaker. مما يسرع عملية نقل النماذج من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج ويقلل التكاليف.

ستوفر المنطقة بيئة تدريب عالية الأداء للنماذج المخصصة، قادرة على معالجة مجموعات بيانات ضخمة في وقت قياسي، وهو ما يتيح للشركات تعزيز قدراتها في الأمن السيبراني، وأتمتة العمليات الحكومية، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة تمنحها ميزة تنافسية فريدة. منصة موحدة وعتاد متقدم: توفّر المنطقة وصولًا آمنًا وموثوقًا إلى عتاد (NVIDIA GB300)، و(AWS Trainium)، مصحوبًا بأدوات تطوير متقدمة مثل: (Amazon SageMaker) مما يتيح للباحثين والمطورين تطوير نماذج متقدمة وتجربتها بكفاءة لا مثيل لها في المنطقة.

ثالثًا؛ كيف تعزز هذه المنطقة قدرة المملكة على تصدير حلول الذكاء الاصطناعي السيادية؟

ستوفر (منطقة الذكاء الاصطناعي) في الرياض قدرات حوسبة مصممة لتلبية أعلى معايير الأمان والسرعة والموثوقية، وتُعدّ هذه البنية التحتية السيادية مهمة جدًا لخدمة الاحتياجات الوطنية والإقليمية الحساسة، وفي الوقت نفسه تلبية الطلب العالمي.

وبذلك ستوفر هذه المنطقة البنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية والسيادية، مثل النموذج اللغوي الكبير (عَلّام) ALLAM، مما يضمن أن تكون الحلول الرقمية متوافقة ثقافيًا ومحمية وطنيًا.

وقد أشار طارق أمين؛ الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، إلى أن النموذج التجاري الجديد سيغير طريقة بناء ونشر وتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مما يعكس طموحًا لتصدير خدمات الذكاء الاصطناعي من السعودية إلى الأسواق العالمية.

HUMAIN and @awscloud have announced an expanded partnership at the U.S.–Saudi Investment Forum to deploy and manage up to 150,000 AI accelerators, including NVIDIA GB300 AI infrastructure and AWS Trainium, within Saudi Arabia’s first AI Zone in Riyadh. Combining HUMAIN’s modern… pic.twitter.com/ZmFwYM3VRW — HUMAIN (@HUMAINAI) November 19, 2025

كما يضمن الاستثمار الموازي في تدريب 100 ألف مواطن سعودي، توفر الكفاءات القادرة على تشغيل وإدارة هذه المنظومة التقنية المعقدة وصيانتها، مما يرسخ استدامة الريادة التكنولوجية.

تحول السعودية من مستهلك إلى مُصدّر للذكاء الاصطناعي

يرى المحللون أن انضمام شركة هيوماين إلى برنامج مزودي حلول (AWS Solution Provider Program) يمثل خطوة متقدمة لتمكين العملاء من الوصول السلس إلى هذه القدرات الحاسوبية الضخمة.

وكما أوضحت تانوجا رانديري، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة (أمازون ويب سيرفيسز) AWS، فإن هذه الشراكة التاريخية تعمل على تأسيس مركز عالمي للابتكار، قادر على تمكين المؤسسات من دفع التحول الشامل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق غير مسبوق.

وبفضل هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية المتطورة، والتركيز الإستراتيجي على الكفاءات البشرية، وتطوير نماذج لغوية سيادية، فإن (منطقة الذكاء الاصطناعي) في الرياض لا تكتفي بسد فجوة الحوسبة المتقدمة فحسب؛ بل تضع المملكة على طريق التحول من مُستهلك رئيسي لتقنية الذكاء الاصطناعي إلى قوة مُصدِّرة ومُبتكِرة عالميًا. وهذا التحول الإستراتيجي هو ما سيقلب موازين المنافسة التكنولوجية في العقد القادم.