“سيريا سات” يعيد إحياء التلفاز الأرضي في سوريَة بصيغة رقمية حديثة

في إطار فعاليات معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تُقام في مدينة المعارض في ريف العاصمة السورية، دمشق، تجمع بعض الزوار حول شاشات تُعرَض عليها قنوات عدة في آن واحد، حيث كانت الصورة واضحة والصوت نقيًا، دون وجود هوائي الأقمار الصناعية متصلًا بالشاشة أو شبكة إنترنت تتقاسمها الأجهزة.

لقد كان هذا المشهد هو المدخل الطبيعي لإعلان مشروع (سيريا سات) SyriaSat، الذي كشفت عنه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، ليُقدَّم كمنصة بث تلفازي أرضي رقمي تعتمد على معيار البث الحديث (DVB-T2)، وتضم باقة من 16 قناة متنوعة تُبث عبر تردد أرضي واحد، وبجودة عالية (FULL HD)، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو تجهيزات معقدة.

فكرة المشروع:

أوضح علاء برسيلو، مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، خلال الإعلان أن مشروع (سيريا سات) يستهدف توفير محتوى آمن ومناسب لجميع أفراد الأسرة، عبر مزيج من القنوات الرياضية، والوثائقية، وقنوات الأطفال، إضافة إلى قناة مخصصة للمرأة وأخرى محلية الطابع.

وأكد برسليو أن كل قناة في الباقة خضعت لاختبارات اختيار المحتوى ومراجعة نوعيته بما يلبي احتياجات المشاهد والبيئة المنزلية التقليدية.

ويُستقبَل البث عبر جهاز صغير الحجم يمكن وضعه بجانب التلفاز أو خلفه، ويتصل بالهوائي الأرضي مباشرة، إذ تمنح الهيئة من يشترك في الخدمة ستة أشهر مجانية في بداية الاستخدام، في خطوة تبدو موجهة لاختبار تقبل الجمهور وانتشار الخدمة.

معيار البث (DVB-T2):

يعتمد مشروع سيريا سات على معيار البث (DVB-T2)، وهو معيار متقدم للبث التلفازي الرقمي الأرضي، ويمتاز بقدرته على نقل القنوات مع تحسين جودة الصورة واستقرارها، مقارنة بالمعيار السابق DVB-T.

ويتيح هذا المعيار استخدام الطيف الترددي بكفاءة أعلى، بما يسمح بدمج عدد أكبر من القنوات في حزمة واحدة دون فقد في الجودة، وهو ما يفسر إمكانية بث 16 قناة من تردد أرضي واحد بدقة FULL HD.

من الاختبارات إلى الإطلاق:

بحسب برسيلو، أُجريت عملية تطوير وتحديث للبنية التحتية للمحطات الأرضية خلال الأشهر الماضية، خاصة في دمشق وحلب، لرفع قدرة البث إلى المستوى المطلوب لجودة الصورة، واصفًا الخطوات بأنها “متتابعة ومدروسة” للوصول إلى مرحلة الإطلاق الرسمي.

وبدوره، أشار محمد السخني، مدير الاتصال الحكومي في هيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى أن المشروع لا يعتمد نموذجًا ربحيًا، بل يركز على توفير الخدمة بتكلفة منخفضة، مع مراعاة سهولة حصول المشاهدين على الجهاز اللازم لالتقاط الإشارة. وأوضح أن فرق الهندسة عملت بتنسيق مستمر مع الشركة المنفذة لضمان وصول الإشارة بأعلى جودة ممكنة.

مرحلة البث التجريبي:

وضح رأفت دهني، المدير العام لمؤسسة سات الإعلامية اللبنانية – الجهة المنفذة للمشروع – أن مشروع (سيريا سات) دخل مرحلة البث التجريبي قبل نحو شهرين في دمشق وريفها، وأن مدينة حلب ستلتحق بالخدمة خلال بضعة أيام، على أن تُوسَّع إلى باقي المحافظات لاحقًا.

وأكد دهني أن المواد التلفزيونية التي ستبث عبر الباقة خضعت لمراجعة خاصة بهدف أن تلائم فئات المجتمع كافة. ويمثل تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر فقط، ثمرة تعاون لافت بين الهيئة ووزارة الإعلام ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى دور فرق الهندسة في المحافظات السورية، التي تولت دعم البنية التقنية وإتمام الربط عبر شبكات الفايبر أوبتك.

خدمة تلفزيونية بأدوات حديثة:

بعد نجاح مشروع سيريا سات، سوف تدخل سوريَة تجربة بث رقمي تعتمد المعايير العالمية الحديثة في النقل الأرضي، وتقدّم بديلًا منخفض التكلفة في بيئة ما تزال فيها خيارات الترفيه الرقمي محدودة لدى قطاع من المستخدمين.

وبين جهاز صغير، وتردد واحد، وباقة متنوعة، يبدو المشروع محاولة لإعادة تقديم التلفزيون الأرضي بأسلوب يناسب نموذج المشاهدة الجديد، لكن دون أن ينفصل عن العادات التقليدية للمشاهدة العائلية.