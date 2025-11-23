جهاز iPad Air 2026 القادم.. المواصفات والمزايا المُتوقعة

تستعد آبل لإطلاق عدة أجهزة آيباد في عام 2026، منها: iPad Air و iPad mini. ومن المُتوقع أن تُطلق الشركة إصدار iPad Air 2026 في شهر مارس أو أبريل.

تمتاز سلسلة أجهزة iPad Air بوزنها الخفيف، وأدائها القوي، وهي مناسبة للدراسة والعمل. ومن المُتوقع أن يأتي الإصدار القادم من السلسلة مع تحسينات داخلية بسيطة لتعزيز تجربة الاستخدام، وتشير بعض التسريبات إلى عدم وجود تغييرات جذرية مقارنة بالإصدار الحالي.

وفيما يلي سنذكر أبرز ما أشارت إليه التسريبات والشائعات عن مواصفات ومزايا جهاز iPad Air 2026 القادم من آبل:

التصميم والشاشة

لا توجد شائعات تتحدث عن وجود تغييرات في تصميم آيباد آير ومقاساته، ومن المُتوقع أن يأتي بالتصميم ذاته الخاص بالإصدار الحالي، وأن يتوفر بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة.

يأتي iPad Air الحالي بسُمك ووزن أكبر من أحدث طراز من iPad Pro، كما أنه يضم شاشة بتقنية LED بدلًا من تقنية OLED. ومع أن آبل تخطط في المستقبل لاعتماد تقنية OLED في سلسلة Air، فإن هذه التقنية ستظل حصرية لفئة Pro حاليًا، ومن غير المتوقع أن يأتي جهاز iPad Air 2026 مع شاشة OLED. بالإضافة إلى ذلك، لا يدعم الإصدار الحالي من iPad Air تقنية ProMotion، ولا توجد مؤشرات على نية آبل إضافة هذا الخيار إلى الإصدار الجديد.

من ناحية أخرى، سيأتي الإصدار الجديد مع منفذ شحن من نوع USB-C، وزر Touch ID العلوي وكاميرا أمامية وأخرى خلفية بالمواصفات ذاتها في الإصدار الحالي.

معالج M4

تختار آبل عادةً لأجهزة iPad Air معالجًا من سلسلة M من الجيل السابق للمعالج الخاص بسلسلة iPad Pro. وبما أن إصدار iPad Pro الحديث الذي أُطلق في أكتوبر 2025 حصل على معالج M5، فمن المُتوقع أن يحصل iPad Air 2026 على معالج M4.

يعمل الإصدار الحالي من iPad Air بمعالج M3 المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، وأما معالج M4 فهو مُصنّع أيضًا بتقنية تبلغ 3 نانومتر، لكنه يعتمد عملية تصنيع أحدث توفر سرعة أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة. وتشمل التحسينات التي يتميز بها معالج M4 مقارنة بمعالج M3 ما يلي:

سرعة أعلى بنسبة تبلغ 30%.

زيادة عدد الأنوية في وحدة المعالجة المركزية CPU إلى 10 أنوية بدلًا من 8 أنوية.

أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية GPU بنسبة تبلغ 21%.

محرك عصبي أسرع.

حتى مع هذه الزيادة في قوة الأداء وسرعته مقارنةً بالطراز الحالي، قد لا يلاحظ معظم المستخدمين فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي، باستثناء تحسينات طفيفة عند تشغيل الألعاب الثقيلة أو تحرير مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يدعم iPad Air الحالي نظام Apple Intelligence، وسيستمر الجيل الجديد في دعمه. ويأتي الإصدار الحالي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشغيل نظام Apple Intelligence، ومع أن آبل رفعت سعة ذاكرة الوصول العشوائي في بعض طرز iPad Pro، لكن لا توجد معلومات كون iPad Air سيحصل على الزيادة نفسها.

الشحن

حصل iPad Pro الجديد المزود بمعالج M5 على مزية الشحن السريع، ومن المُتوقع أن تصل هذه المزية أيضًا إلى iPad Air 2026.

شريحة الاتصال N1

من المُتوقع أن يحصل جهاز آيباد آير وطرز آيباد الأخرى القادمة في 2026 على شريحة الاتصال N1 التي قدّمتها آبل للمرة الأولى في سلسلة iPhone 17 التي أطلقتها في سبتمبر 2025.

شريحة N1 هي شريحة اتصال من تصميم آبل، تقدم أداءً أسرع وكفاءة أفضل مقارنة بالشرائح السابقة. كما تدعم أحدث تقنيات الاتصال، وهي: شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.

السعر

لا توجد شائعات عن أي زيادة في سعر iPad Air 2026 القادم. لذلك من المُتوقع أن يأتي بالسعر نفسه الخاص بالطراز الحالي. وتأتي الأسعار على النحو التالي:

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة: يُباع بسعر يبدأ من 599 دولارًا .

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة: يُباع بسعر يبدأ من 799 دولارًا

موعد الإطلاق المُتوقع

من المُتوقع أن تكشف آبل عن جهاز iPad Air 2026 في مارس أو أبريل من العام القادم. وتشير التوقعات إلى إمكانية عقد آبل حدثًا في الربيع، للكشف عن عدة منتجات جديدة.