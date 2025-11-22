معرض “سيريا هايتك”..  خطوة رائدة نحو التحول الرقمي في سورَية

وسط حضور محلي وعربي ودولي لافت، انطلقت على أرض مدينة المعارض بريف العاصمة السورية، دمشق، فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض سيريا هايتك، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمشاركة نحو 225 شركة، في تجمع يُعدّ الأكبر من نوعه منذ سنوات.

وسلط معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، الضوء على الأهمية الإستراتيجية للمعرض، عادًّا إياه “فرصة حقيقية للقاء مزودي الخدمات والشركات التقنية تحت سقف واحد، مما يتيح تبادل الخبرات والنقاش حول احتياجات قطاع الاتصالات”.

وأكد معاليه في تصريحات للصحفيين أن عودة الشركات العالمية إلى سوريَة لن تكون تلقائيًا، بل تحتاج إلى عمل منظم لتهيئة السوق واستعادة الخدمات، مشيرًا إلى وجود شركات دولية وإقليمية بدأت بالفعل بخطوات تمهيدية وافتتاح مكاتب لها في سوريَة.

أطلق وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة الدورة الحادية عشرة من معرض «سيريا هايتك» على أرض مدينة المعارض بدمشق.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات pic.twitter.com/AMzbkCsAc2 — وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية (@SyMOCAIT) November 21, 2025

ولفت الوزير هيكل إلى أن الاجتماعات المكثفة خلال أيام المعرض تهدف إلى تعزيز هذا المسار وتهيئة القطاع لعودة سوريَة إلى محيطها التقني وعودة الشركات العالمية إليها.

نافذة مهمة:

من جانبه، رأى وزير المالية، محمد يسر برنية، أن التحول الرقمي جزء أساسي من التفكير في بناء الدولة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن معرض سيريا هايتك نافذة أساسية للاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، ومشيدًا بالحضور اللافت من المشاركين من خارج سوريَة الذي يعكس اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد السوري.

وأوضح برنية أن النظام الضريبي الجديد في سوريَة يشجع بقوة الخدمات التقنية وريادة الأعمال في التكنولوجيا، وتعمل الوزارة على تقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمار في القطاع التقني والرقمي، كما ستخصص جزءًا من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعات التصديرية وقطاع التصدير والصناعة، وخاصة القطاعات التي تستخدم هذه التقنيات.

وبدورها أكدت هالة الشربجي، مديرة المعرض، أن معرض سيريا هايتك يشكل نافذة مهمة لعرض أحدث التقانات المستخدمة في مجالات المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، إضافة إلى أبرز الحلول والنظم والبرمجيات والتقنيات والتطبيقات الحديثة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق، قال مدير مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات، جهاد ألالا، في تصريحات صحفية إن المؤتمر يهدف إلى استعراض الخطوات العملية التي تتخذها الحكومة لجذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في سورية، سواء كانت شركات “هايبر سكيلرز” العالمية أو شركات سورية أسسها رجال أعمال في الخارج.

وأضاف أن هذا التوجه يحظى بدعم حكومي واضح، إذ تعمل الجهات الرسمية كفريق واحد لتأمين بيئة مناسبة للشركات الراغبة في الاستثمار، في ظل مرحلة جديدة يُنتظر أن تشهد ثورة رقمية تمتد آثارها إلى المستوى الإقليمي.

وأوضح أن المؤتمر يشكل رسالة إلى المجتمع الدولي لتأكيد جدية التوجه نحو التحول الرقمي والاستثمار التكنولوجي، وترسيخ ما يجري بحثه في المؤتمرات والزيارات مع الدول المجاورة، بأن سورية تشهد فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع التكنولوجي.

ويشار إلى أن معرض سيريا هايتك يتوزع على نحو 250 جناحًا، ويعرض أحدث تقنيات المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، إلى جانب النظم والبرمجيات والتطبيقات الحديثة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

كما تجدر الإشارة إلى العديد من المسؤولين السوريين قد شاركوا في افتتاح المعرض، منهم أصحاب المعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، ووزيرالسياحة، مازن الصالحاني، ووزيرالتنمية الإدارية، محمد السكاف، وحاكم مصرف سوريَة المركزي، عبد القادر حصرية، ورئيس هيئة الاستثمار، طلال الهلالي، بالإضافة إلى حضور عدد من السفراء المعتمدين لدى سوريَة، وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات اقتصادية سورية وعربية وأجنبية.