يأتي الهاتف الرائد الجديد من أوبو Oppo Find X9 Pro بتصميم أنيق يختلف كثيرًا عن الطراز السابق، فقد أزالت أوبو إطار الكاميرا الخلفية الدائري والبارز، واختارت إطارًا مربع الشكل، كما أصبحت حافات الهيكل مسطحة والزوايا دائرية.

يتمتع هذا الهاتف بالأداء القوي ويدعم مزايا ذكاء اصطناعي متعددة، ويضم كاميرات متطورة، ويُعدّ مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي، ومحبي اللعب بألعاب الفيديو. كما يضم شاشة كبيرة وعالية السطوع، ويحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم الشحن السلكي السريع، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المتاحة في الأسواق في الوقت الحالي.

إليك مراجعة شاملة لهاتف Oppo Find X9 Pro الجديد لتتعرف جميع مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة

يأتي Oppo Find X9 Pro بتصميم أنيق وتأتي عدسات الكاميرا الخلفية محاطة بإطار مربع الشكل بدلًا من الإطار الدائري الكبير المتوفر في الطراز السابق. ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2). ويمتاز بقدرته على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعياري IP68 و IP69.

وفيما يتعلق بالشاشة، فهي تأتي من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1272 × 2772 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يضمن تجربة سلسة في أثناء التصفح أو اللعب. كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 و Dolby Vision التي تعزز جودة المشاهدة من خلال تقديم ألوان مشبعة وتفاصيل واضحة. وتمتاز الشاشة بسطوع يصل إلى 3600 شمعة في المتر المربع؛ مما يسمح باستخدام الهاتف بسهولة تحت أشعة الشمس المباشرة.

الكاميرا

يضم Oppo Find X9 Pro كاميرا خلفية متطورة ثلاثية العدسات، تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: واسعة وتبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.5، وتدعم تقنية التثبيت البصري (OIS)، وتقنية التركيز التلقائي PDAF، وتوفر صورًا واضحة ومشرقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.1، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x. وهي مزودة بتقنية OIS للمساعدة في الحصول على صور غير مشوشة، وتظهر فيها جميع التفاصيل الدقيقة عند التصوير من مسافة بعيدة. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم زاوية تصوير تبلغ 120 درجة. وهذه العدسة مثالية لالتقاط الصور البانورامية أو المشاهد الطبيعية في الوضع الأفقي.

تدعم العدسات تقنيات متقدمة مثل: HDR وتقنية Hasselblad Color Calibration؛ لضمان إظهار الألوان بدرجاتها الحقيقية. كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يصل 120 إطارًا في الثانية، وهذه الدقة لا تتوفر إلا في عدد قليل من الهواتف الرائدة، لذلك يُعدّ هذا الهاتف خيارًا مناسبًا لمحبي تصوير مقاطع الفيديو، وخاصة مُنشئي المحتوى.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، وهي مثالية للصور الذاتية، والمكالمات المرئية.

أضافت أوبو أيضًا إلى هاتف Find X9 Pro زر التحكم في الكاميرا (Quick Button) المتوفر في الطراز السابق، وهو زر يمكنه تشغيل تطبيق الكاميرا بنقرة مزدوجة، كما يتيح التقاط الصور والتكبير والتصغير في أثناء التقاط الصور، على غرار زر “التحكم في الكاميرا” المتوفر في هواتف آيفون 16 وآيفون 17.

المعالج والأداء

يعمل Oppo Find X9 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9500 المُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم هذا المعالج وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، ويأتي مقترنًا بمحرك Trinity Engine الذي يُحسّن إدارة الموارد لإنجاز المهام المتعددة بسلاسة، ومعالجة الصور بكفاءة، والحد من الإفراط في استهلاك الطاقة.

ويأتي هاتف Oppo Find X9 Pro مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تبدأ من 12 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد. وفيما يتعلق بالأداء، فهو سريع جدًا، سواء كنت تستخدم تطبيقات متعددة أو تلعب بالألعاب الثقيلة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 وواجهة المستخدم ColorOS 16 التي تقدم مزايا تخصيص متعددة، كما توفر أوبو لهواتفها بعض التحسينات والمزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام، وأبرزها روبوت Gemini من جوجل. وسيحصل هذا الهاتف على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تبلغ 5 سنوات.

البطارية والشحن

حسّنت أوبو سعة البطارية في هاتفها الجديد مقارنة بالطراز السابق؛ إذ يحتوي Oppo Find X9 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7500 ميلي أمبير في الساعة بدلًا من 5910 ميلي أمبير في الساعة في الطراز السابق، ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط؛ مما يسمح باستخدامه لشحن الأجهزة الأخرى مثل: سماعات الأذن.

السعر

هاتف Oppo Find X9 Pro مُتاح للطلب الأولي في السعودية بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض (Silk White)، والرمادي التيتانيوم (Titanium Charcoal).

جاهز للحجز المسبق الآن. pic.twitter.com/I4xRU0DDA7 — أوبو السعودية | OPPO Saudi (@OPPOSaudi) November 12, 2025

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Find X9 Pro الجديد:

المواصفات Oppo Find X9 Pro المعالج معالج (Dimensity 9500) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 16 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 16). البطارية 7500 ميلي أمبير في الساعة. الألوان الرمادي التيتانيوم، والأبيض. الوزن 224 جرامًا. السعر مُتاح للطلب الأولي في السعودية بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا.