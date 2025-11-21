دليل Nano Banana Pro.. نصائح جوجل لإنشاء صور احترافية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل حديثًا إطلاق أحدث نماذج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي Nano Banana Pro، المعتمد على قدرات نماذج Gemini 3. ولا يقتصر الإصدار الجديد على توليد الصور فقط، بل يقدم أدوات تحكم احترافية تسمح للمستخدمين بتحويل الأفكار إلى صور دقيقة وواقعية، مع دمج النصوص والتفاصيل الفنية بشكل متقن. وتُعد هذه الترقية خطوة كبيرة نحو تمكين المبدعين والمصممين من تجسيد أفكارهم بسهولة ويسر.

ولتسهيل تحقيق أقصى استفادة من Nano Banana Pro، تقدم جوجل مجموعة من النصائح والإرشادات العملية التي تساعد المستخدمين في التحكم الكامل في تفاصيل الصور المولّدة، مع الحفاظ على التناسق والجودة. ومن الجدير بالذكر أن النموذج متاح عالميًا داخل تطبيق Gemini عبر خيار “Create image” باستخدام نموذج “التفكير Thinking”، ويمكن لكافة المستخدمين تجربته الآن.

وضع الرؤية.. كيف تحدد الإطار العام لإنتاج صور دقيقة؟

للحصول على أفضل النتائج وتعزيز التحكم في الصور، توصي جوجل بإضافة العناصر التالية عند كتابة التوجيهات والأوامر الخاصة بالنموذج:

الموضوع: لتحديد من أو ما يظهر في الصورة بدقة، مثل: روبوت بملامح جامدة، أو شخص يلعب بالكرة، أو قط مبرقش يرتدي قبعة ساحر صغيرة، وهكذا.

التكوين: لتحديد زاوية وأسلوب التصوير، مثل: لقطة قريبة جدًا، أو لقطة واسعة، أو لقطة بزاوية منخفضة، أو صورة بورتريه.

الحركة: لتوضيح الحدث الجاري داخل الصورة، مثل: تحضير فنجان قهوة، أو قيادة سيارة بسرعة، أو الجري عبر حقل.

الموقع: لتحديد مكان المشهد، مثل: مقهى مستقبلي على سطح المريخ، أو مكتبة كيميائي مزدحمة، أو حديقة مفتوحة مليئة بالأشجار.

الأسلوب الفني: لتحديد الطابع الجمالي العام، مثل: رسوم ثلاثية الأبعاد، أو لوحة مائية، أو تصوير واقعي، أو أسلوب تصوير منتجات من التسعينيات.

تعليمات التحرير: عند تعديل صورة مولّدة، يجب أن تكون الأوامر مباشرة ودقيقة، مثل: تغيير لون ربطة عنق الرجل إلى الأخضر، أو إزالة السيارة في الخلفية.

ضبط التفاصيل.. الطريق إلى الاحتراف

مع أن الأوامر البسيطة قد تحقق نتائج جيدة، فإن الوصول إلى جودة احترافية يتطلب تعليمات أكثر دقة وفقًا لجوجل، ومنها ما يلي:

التكوين ونسبة العرض إلى الارتفاع: لتحديد إطار الصورة، مثل: “ملصق عمودي أبعاده 9:16” أو “لقطة سينمائية واسعة أبعادها 21:9”.

تفاصيل الكاميرا والإضاءة: لتوجيه اللقطة بأسلوب سينمائي، مثل: “لقطة بزاوية منخفضة وبُعد بؤري ضحل f/1.8″، أو “إضاءة الساعة الذهبية مع ظلال طويلة”، أو “تصحيح لوني سينمائي بدرجات فيروزيّة خافتة”.

دمج النصوص: يُنصح بتحديد النص المضاف وشكله بوضوح، مثل: “إدراج العنوان بخط عريض أبيض في أعلى الصورة”.

الدقة المعلوماتية: في الرسوم البيانية يجب طلب دقة علمية، مثل: “مخطط علمي دقيق”، أو “الحفاظ على الدقة التاريخية للعصر الفيكتوري”.

الصور المرجعية: عند استخدام صور مُدخلة للبناء عليها، يجب تحديد دور كل منها، مثل: “استخدم الصورة الأولى لوضعية الشخصية، والصورة الثانية للأسلوب الفني، والصورة الثالثة للخلفية”.

قدرات Nano Banana Pro

يقدّم Nano Banana Pro مجموعة واسعة من المزايا التي تمكّن المستخدم من التحكم في كل جانب من جوانب الصورة، وتمنح هذه القدرات المستخدمين حرية أكبر لتصوير أفكارهم وتشكيلها بدقة واحترافية عالية، ومن أبرز قدرات النموذج الجديد التي ركزّت جوجل عليها:

توليد صور بنصوص واضحة للغاية لإنتاج ملصقات ومخططات ونماذج منتجات بدقة عالية.

الاعتماد على المعرفة الواقعية بفضل قدرات نموذج Gemini 3 Pro لتوليد صور دقيقة وغنية بالتفاصيل.

الترجمة داخل الصور، مثل رؤية تصميم المنتجات بلغات متعددة وإعداد مواد موجهة لأسواق عالمية.

التحكم الاحترافي في الإضاءة والكاميرا لإنتاج صور بجودة سينمائية.

إعادة ضبط الأبعاد وتجربة نسب عرض متعددة وتوليد صور بدقة قدرها 1K و 2K و 4K.

دمج الصور والمحافظة على اتساق الشخصيات باستخدام 6 إلى 14 صورة، وخلق تركيب موحّد وأكثر تماسكًا.

الحفاظ على الهوية البصرية للعلامات التجارية عبر دمج الشعارات والأنماط على الأجسام الثلاثية الأبعاد مع الحفاظ على الإضاءة والمظهر الطبيعي.

قيود النموذج الجديد

في ظل القدرات المتقدمة للنموذج، تؤكد جوجل وجود بعض القيود والحدود التي تعمل على تحسينها؛ فقد تظهر مشكلات في دقة النصوص الصغيرة والتفاصيل الدقيقة داخل الصور، وأخطاء في التدقيق الإملائي، كما يُنصح دائمًا بالتحقق من موثوقية المعلومات عند استخدام الرسوم البيانية والمخططات.

وأما الترجمة وتوظيف النصوص، فقد لا تكون النصوص المتعددة اللغات دقيقة بالكامل من ناحية القواعد أو ملائمة للسياق الثقافي، كما أن التعديلات المعقدة قد تتسبب أحيانًا بتشوهات غير طبيعية، وقد يختلف الاتساق بين السمات الشخصية عند إجراء تعديلات متعددة على الصورة نفسها.

ويشكّل نموذج Nano Banana Pro المعتمد على Gemini 3 Pro نقطة تحول في عالم إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، إذ يجمع بين الدقة والواقعية والتحكم الإبداعي الواسع. وحتى مع بعض القيود الحالية، يظل Nano Banana Pro أداة قوية للمصممين والمبدعين لتطبيق أفكارهم بسرعة وجودة عالية، مع وعد جوجل بمواصلة تحسين الأداء وتوسيع الإمكانيات مستقبلًا.