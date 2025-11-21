Perplexity تطلق متصفح Comet لأندرويد بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة Perplexity رسميًا متصفحها الجديد Comet لنظام أندرويد، ليشكّل أحدث إضافة في سباق المتصفحات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة. ويأتي إطلاق النسخة المحمولة بعد أشهر من إطلاق المتصفح للحواسيب.

ويُعد Comet أحد المتصفحات المبنية على الذكاء الاصطناعي، في وقت مال زال فيه متصفح ChatGPT Atlas من OpenAI مقتصرًا على نظام macOS، في حين تدمج جوجل Gemini في كروم بطريقة أقرب إلى الإضافات وليس كمتصفح ذكاء اصطناعي متكامل.

وتجلب النسخة الجديدة من المتصفح لنظام أندرويد معظم مزايا إصدار الحاسوب، ومنها إمكانية اختيار Perplexity محرّكًا للبحث الافتراضي، والإشارة إلى التبويبات المفتوحة لطرح الأسئلة على المساعد، وكذلك استخدام “وضع الصوت” للتفاعل مع المحتوى المعروض داخل التبويبات، وطلب تلخيصات فورية لما هو معروض في التبويب.

وتتيح المنصة أيضًا إمكانية الاطلاع على الإجراءات التي ينفذها مساعد Comet في أثناء عمليات البحث أو التسوّق نيابةً عن المستخدم، فضلًا عن تضمين مانع إعلانات مدمج داخل التطبيق، ويمكن تحميل المتصفح مجانًا من متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

ومع أن مزامنة سجل التصفح والإشارات المرجعية بين نسخة الهاتف والحاسوب غير متاحة بعدُ، فقد أكدت المتحدثة باسم الشركة أنّ دعم المزامنة “على خريطة الطريق خلال الأسابيع المقبلة”.

وتعمل Perplexity على إضافة مزايا متقدمة أخرى، مثل وضع صوتي كامل قائم على الوكلاء الأذكياء، ومدير كلمات مرور مدمج، مع إمكانية استخدام مدير كلمات المرور في أندرويد داخل المتصفح في الوقت الراهن.

وتُخطّط الشركة أيضًا لطرح قدرات موسّعة تشمل مساعدًا قادرًا على تنفيذ عمليات بحث عبر مواقع متعددة بنظام المحادثات، وأدوات لإنشاء اختصارات تسمح بتنفيذ إجراءات سريعة، وكانت Perplexity قد حسّنت حديثًا قدرات Comet في الحواسيب ليتمكن من إنجاز مهام طويلة ومعقدة، مثل تنظيم البيانات ونقلها من مواقع الويب إلى جداول البيانات.

ومع تركيز الشركة على تطوير إصدار أندرويد في هذه المرحلة، تشير Perplexity إلى أنّ نسخة iOS قادمة قريبًا، موضحةً أن أولوية الإطلاق جاءت استجابة لطلبات العديد من شركات الاتصالات ومصنّعي الهواتف لإدماج Comet في أجهزتهم. ويأتي ذلك بعد شراكة سابقة مع موتورولا لتضمين تطبيق Perplexity في هواتفها، دون تأكيد كون الاتفاقية سوف تشمل المتصفح الجديد أيضًا أم لا.

ويشهد سوق المتصفحات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي منافسة متزايدة، مع دخول شركات مثل OpenAI و Opera إلى هذا المجال، لكن معظم هذه المتصفحات ما زالت تركز على الإصدارات المكتبية، في وقت تحاول فيه الشركات تقديم بدائل حقيقية لمتصفحات راسخة ذات شعبية واسعة، مثل كروم وسفاري.

ومع ذلك، يثير هذا التوجه مخاوف أمنية متزايدة، خاصةً مع ظهور هجمات جديدة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع Perplexity إلى الإقرار بأن هذه التحديات تتطلب إعادة التفكير جذريًا في منهجيات الأمن السيبراني.

