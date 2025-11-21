ChatGPT يطلق ميزة الدردشة الجماعية لكافة المستخدمين مجانًا

أعلنت شركة OpenAI إتاحة ميزة الدردشات الجماعية في ChatGPT، وذلك بعد اختبارها خلال الأسبوع الماضي مع مجموعة محدودة من المستخدمين الذين قدموا ردود فعل إيجابية شجّعت الشركة على تعميمها للجميع.

وتتيح الميزة الجديدة إنشاء مساحة محادثة مشتركة يمكن دعوة الأصدقاء أو أفراد العائلة أو زملاء العمل إليها، مع تأكيد الشركة أن ذاكرة ChatGPT الشخصية الخاصة بمنشئ المجموعة لا تُشارك داخل الدردشة.

وتُعد هذه الخطوة توسعًا جديدًا في قدرات المنصة، إذ تشير OpenAI إلى أن الدردشات الجماعية قد تساعد المستخدمين في تنظيم الرحلات القصيرة، وتبادل أفكار التصميم، والاتفاق على اختيار مطعم يناسب أذواق الجميع. كما يمكن استخدامها في المشاريع الدراسية ومهام العمل اليومية، عبر مشاركة الروابط والملاحظات والأسئلة بين المشاركين في مساحة واحدة.

Group chats in ChatGPT are now rolling out globally. After a successful pilot with early testers, group chats will now be available to all logged-in users on ChatGPT Free, Go, Plus and Pro plans. pic.twitter.com/vOWddj3vGy — OpenAI (@OpenAI) November 20, 2025

وتظهر الدردشات الجماعية داخل قسم مخصص في الشريط الجانبي، منفصل تمامًا عن المحادثات الشخصية، في حين يمكن إنشاء دردشة جديدة بنقرة واحدة على أيقونة الأشخاص في أعلى واجهة المحادثة. ويمكن للمستخدمين دعوة الآخرين عبر رابط مشاركة يسمح بانضمام ما يصل إلى 20 مشاركًا، كما يمكن لأي شخص داخل المجموعة إعادة مشاركة الرابط مع مستخدمين آخرين إذا رغب منشئ الدردشة في ذلك.

وعلى صعيد الخصوصية والأمان، تؤكد OpenAI أن الميزة تراعي حماية بيانات المستخدمين، لكن يُنصح بعدم مشاركة معلومات حساسة داخل الروابط العامة، خاصةً في بيئات العمل. كما يُفضّل وضع ضوابط واضحة للمشاركين بشأن طريقة تبادل الروابط ونطاق استخدامها، بما يضمن إدارة أكثر انضباطًا للمجموعات.

وطورت الشركة ChatGPT ليكون قادرًا على التفاعل بطريقة اجتماعية داخل المحادثات الجماعية، إذ يتابع سياق الحوار ويقرر تلقائيًا متى يرد ومتى يلتزم الصمت للحفاظ على تسلسل الحديث. كما يستجيب عند ذكر اسمه مباشرةً، ويمكنه التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية لتعزيز الطابع التفاعلي.

وتوفر هذه الميزة قيمة عملية لبيئات العمل والدراسة، إذ يمكن للمجموعات الصغيرة إدارة قوائم المهام، ومشاركة الملخصات والمراجع، وإجراء جلسات عصف ذهني سريعة. كما قد تستفيد منها العائلات في تنظيم الأنشطة المختلفة بطريقة أكثر سلاسة، ليلعب ChatGPT دورًا أكبر كمنصة اجتماعية، بدلًا من اقتصاره على المحادثات الفردية والمساعدة الشخصية.

ومع تلك الخيارات، قد تبرز بعض المخاوف المرتبطة بإساءة استخدام روابط الدعوة أو نشر معلومات غير دقيقة داخل مجموعات كبيرة العدد، ولذلك تبرز أهمية التحقق من المعلومات عند التعامل مع موضوعات حساسة أو اتخاذ قرارات مهمة في سياقات مهنية أو تعليمية.

وتتوفر ميزة الدردشة الجماعية لكافة المستخدمين المسجلين عبر خطط ChatGPT المختلفة، سواء الخطة المجانية أو خطط Go و Plus و Pro المأجورة، في حين تؤكد OpenAI أنها ستواصل تحسين التجربة خلال المدة المقبلة استنادًا إلى ملاحظات المستخدمين المتزايدين حول العالم.