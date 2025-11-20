واتساب تعيد إحياء أولى مزاياها.. إطلاق ميزة “حول” بحلّة عصرية

أعادت واتساب إطلاق ميزة “حول About” داخل تطبيقها بعد تحسينها وتحديثها، وفقًا لما ذكرته المنصة في منشورٍ لها عبر مدونتها الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن “حول About” كانت أول ميزة قدّمتها المنصة عند ظهورها قبل أكثر من عقد، وذلك في إطار سعي الشركة إلى توفير طريقة أكثر وضوحًا وسهولة لمشاركة ما يفعله المستخدمون في حياتهم اليومية.

وتؤدي هذه الميزة دورًا مشابهًا لتحديثات الحالة القصيرة أو رسائل “الغياب” التي اشتهرت بها منصات المراسلة القديمة، إذ تتيح للمستخدم التعبير بجملة مختصرة أو رمز تعبيري عن انشغاله أو سبب بطء استجابته للرسائل.

وبحسب واتساب، فسوف تظهر ميزة “حول” في الجزء العلوي من الدردشات الفردية وفي الملف الشخصي للمستخدم، مع إمكانية الرد عليها مباشرة عبر النقر عليها داخل الدردشة.

وتنتهي صلاحية المحتوى في قسم “حول” بعد يومٍ واحد، لكن واتساب تتيح ضبط مدتها لتختفي في زمن أقل أو للبقاء لمدة أطول، وذلك من خلال خيار “تعيين حول” في الإعدادات.

وتمنح واتساب المستخدمين تحكّمًا كاملًا في إعدادات الخصوصية الخاصة بالميزة؛ إذ يمكن تحديد مَن يمكنه رؤيتها، سواء جهات الاتصال فقط أو جمهور أوسع وفق رغبة المستخدم. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع داخل تطبيقات ميتا لتعميم تلك الميزة، بعد نجاح ميزة الملاحظات القصيرة المماثلة في فيسبوك وإنستاجرام.

وتؤكد الشركة أن طرح الميزة سيبدأ تدريجيًا في أجهزة الهواتف المحمولة حول العالم خلال هذا الأسبوع.

وتشير التحديثات الأخيرة إلى اهتمام واتساب بتحسين تجربة المستخدم اليومية، من خلال تمكينه من مشاركة حالته بنحو أسرع وأكثر تفاعلية، بما يتماشى مع أساليب التواصل الحديثة التي تميل إلى الرسائل القصيرة والمباشرة.

ويُتوقع أن تفتح ميزة “حول About” المُجدّدة المجال أمام المستخدمين للتعبير عن حالتهم المزاجية أو نشاطاتهم اليومية بطريقة إبداعية، باستخدام الرموز التعبيرية أو العبارات المختصرة، مما قد يزيد التفاعل بين مستخدمي التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة ضبط إعدادات الأمان والخصوصية المرتبطة بتلك الميزة، إذ كشفت دراسة أخيرة عن وجود ثغرة في التطبيق تتيح تسريب بيانات لمستخدمي واتساب، منها أرقام هواتفهم وصورهم الشخصية ومحتوى قسم “حول”، قبل أن يبلغ القائمون على الدراسة ميتا – مالكة المنصة – بتلك الثغرة لإغلاقها.