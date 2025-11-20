“ماستركارد” تختار الإمارات لإطلاق أول وكيل دفع بالذكاء الاصطناعي عالميًا… فما الذي سيتغير؟

تتربع دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة على عرش الابتكار المستقبلي، مؤكدة ريادتها كمنصة عالمية لصناعة معايير الذكاء الاصطناعي الجديدة. واليوم، تتحول هذه الريادة إلى واقع ملموس، فقد اختارت شركة (ماستركارد) الإمارات لتكون أول سوق في العالم – خارج الولايات المتحدة – تطلق فيه أحدث تقنياتها الثورية، وهي تقنية (وكيل الدفع بالذكاء الاصطناعي) Agent Pay، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.

وتمثل هذه التقنية قفزة نوعية في منظومة المدفوعات العالمية، لأنها تدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) مباشرة في معاملات التجارة الإلكترونية، ليقوم الوكيل الذكي بالتفاعل وفحص الخيارات وإتمام الدفع بالنيابة عن المستخدم، مقدّمًا تجربة تسوّق أكثر وعيًا وشفافية وأمانًا في عالم تتسارع فيه تحديات الاحتيال الرقمي وثقة المستهلكين.

ويطرح هذا التحول تساؤلات مهمة: ماذا يعني أن يتولى وكيل ذكي عمليات الشراء بالكامل نيابة عنك؟ وكيف تضمن الإمارات أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة مرادفًا للثقة في عالم المدفوعات العالمية؟ إنها اللحظة التي يختفي فيها زر الدفع التقليدي، ليحل محله ذكاء آلي يحرس أموالك ويسرع معاملاتك:

“Agent Pay”.. وكلاء الذكاء الاصطناعي يدخلون عالم المدفوعات الرقمية:

تقنية (Agent Pay) من ماستركارد، هي عبارة عن وكيل رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لتولي رحلة الشراء بالكامل نيابةً عن المستخدم. ويتصرف هذا الوكيل الرقمي كمساعد شخصي مالي يرافق المستخدم في كل خطوة، إذ يمكنه مراجعة المشتريات، ومقارنتها، ثم إتمام عمليات الشراء بناءً على تفضيلات المستخدم.

كما يتميز النظام بضمان أعلى مستويات الأمان، مع التأكد أن عملية الشراء تحدث بموافقة المستخدم وإشرافه وتحكمه الكامل في جميع المراحل، مما يعالج المخاوف التقليدية بشأن شفافية المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

رؤية الإمارات.. تطوير معيار عالمي جديد للذكاء الاصطناعي:

لقد شهد فعالية الإطلاق كل من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وديميتريوس دوسيس، رئيس شركة ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أطلقت "ماستركارد" بالتعاون مع "مجموعة ماجد الفطيم" تقنية «وكيل الدفع – Agent Pay»، لأول مرة في دولة الإمارات. pic.twitter.com/P5tyuFHweb — Artificial Intelligence Office, UAE (@uaeai_2031) November 19, 2025

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الإمارات أصبحت منصة عالمية لتبني المبادرات التي تُعزز جودة الحياة وتُعيد صياغة التفاعل الرقمي، وقال: “لقد طوّرت الإمارات معيارًا عالميًا جديدًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة اليومية، ويمثل تبني وكيل الذكاء الاصطناعي في حلول الدفع خطوة نوعية تقود نمو الاقتصاد الرقمي المستقبلي”.

ويعكس هذا التصريح رؤية الإمارات في تحويل التقنيات الناشئة إلى بنية تحتية عملية تُحسّن حياة الأفراد وتعزز تنافسية الدولة عالميًا.

عصر جديد للتجارة الإلكترونية الآمنة:

أكد ديميتريوس دوسيس، رئيس شركة ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن المسار المستقبلي للمدفوعات لا ينفصل عن مسار الذكاء الاصطناعي، فمع صعود الذكاء الاصطناعي ليصبح شريكًا موثوقًا به في نسيج المجتمعات الرقمية، تزداد أهمية تطوير منظومة المدفوعات لتكون أكثر من مجرد وسيلة؛ بل يجب أن ترتقي لتكون معيارًا للثقة.

وشدد دوسيس على ضرورة أن تُواكب هذه الابتكارات بأعلى درجات الأمان، والنزاهة، والموثوقية، مؤكدًا أن ضمان شفافية وأمان التقنية والتجارة الذكية، هو المفتاح لتمكين المستخدمين والشركات من خوض غمار هذا العصر الجديد الذي يعيد رسم مشهد التجارة بثقة مطلقة.

ما الذي سيتغير في آليات التسوق والمدفوعات؟ وكيف يعمل النظام؟

سيُحدث إطلاق شركة ماستركارد (وكيل الدفع بالذكاء الاصطناعي) Agent Pay، تغييرات جذرية في آليات التسوق والمدفوعات، تشمل:

1- التسوق الآلي:

سيتمكن المستخدمون قريبًا من الاستفادة من هذه التقنية في البحث والاستفسار وحجز تذاكر السينما بسلاسة في صالات (ڤوكس سينما) التابعة لماجد الفطيم، عبر وكيلهم الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

2- تأمين معاملات وكلاء الذكاء الاصطناعي:

تُشكل تقنية (Agent Pay) نقلة نوعية عبر مفهوم (البطاقات الذكية للوكلاء) Smart Cards for Agents، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام أحدث تقنيات التشفير المعتمدة عالميًا لضمان الأمان والامتثال.

ويعمل هذا النظام كحصن رقمي شامل، إذ يغطي جميع جوانب المدفوعات ابتدءً من المعاملات الرقمية عبر الهاتف، والتخزين الآمن لبيانات البطاقات، ووصولًا إلى المدفوعات القابلة للبرمجة مثل: الاشتراكات.

ويضمن ذلك أن كل معاملة تُنفذ من خلال هذا الوكيل يتم استلامها، والتحقق منها، والموافقة عليها، وحمايتها بأقصى درجات اليقظة، مما يمهد الطريق لمستقبل التجارة الذكية القائمة على الثقة والأمان والتحكم.

ما تأثير إطلاق (Agent Pay) على منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارات:

إطلاق (Agent Pay) ليس مجرد إضافة تقنية، بل هو نقطة انطلاق لرؤية اقتصادية جديدة تقودها الإمارات، وترتكز على الذكاء والتحكم، ويتجسد تأثير هذه الخطوة في أربعة محاور رئيسية:

1- إرساء دعائم الثقة المطلقة بالتجارة الذكية:

تتجاوز تقنية (Agent Pay) حدود الأمان التقليدي؛ لتقدم بنية حماية قوية تستند إلى آليات تحقق ذاتية وتشفير متقدم غير مسبوق، ويمنح هذا التحصين الرقمي المستخدمين اطمئنانًا استثنائيًا للتعامل مع منظومات الدفع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وبذلك تُرسّخ الإمارات نموذجًا جديدًا للأمان والموثوقية في زمن تتسارع فيه الابتكارات وتتضاعف فيه الحاجة إلى الحلول المضمونة.

2- ولادة عصر التجارة الآلية والذكاء الفعّال:

يُعيد إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى منظومة المدفوعات، صياغة العلاقة بين المستخدم والتقنية، إذ تنتقل عمليات الشراء من النمط التفاعلي التقليدي إلى النمط الذاتي التشغيل، الذي يُدار بطريقة آمنة وذكية وبموافقة المستخدم الكاملة.

فمع تقنية (Agent Pay)، يتحول الوكيل إلى مستشار اقتصادي رقمي يحلل سلوك المستهلك بعمق، ويقدم توصيات استباقية، ويدمج مستوى جديدًا من الذكاء الفعّال ضمن منظومة التجارة الرقمية، مما يعزز الكفاءة والربحية.

3- تسريع التحول الوطني نحو اقتصاد المستقبل الرقمي:

يؤكد اختيار الإمارات لإطلاق تقنية (Agent Pay) خارج الولايات المتحدة، أنها أصبحت مركزًا عالميًا لتطوير الحلول المتقدمة واختبارها، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل التجارة الذكية.

كما يعكس تبني هذه الحلول المبتكرة التزام دولة الإمارات الراسخ برؤيتها الطموحة، فمن خلال الاعتماد على تقنيات الدفع الذكية التي تقودها البيانات والذكاء الاصطناعي، تؤكد الإمارات جديتها في تسريع مسيرة التحول الرقمي وتشييد اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار.

4- تعيين معايير عالمية جديدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي:

باختيار دبي كمركز انطلاق عالمي، وخاصة بعد تأسيس (مركز ماستركارد للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية) في عام 2023، تتحول الإمارات إلى ساحة اختبار ومعيار عالمي. ويضعها هذا الدور في موقع محوري لتطوير المعايير الدولية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها كقوة تنظيمية وتقنية في الاقتصاد العالمي.