كيف يُغير نموذج Gemini 3 الجديد من جوجل تجربة استخدام تطبيق Gemini؟

أطلقت جوجل آخرًا أحدث إصدار من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وهو Gemini 3 الذي يتمتع بقدرات استدلال متقدّمة، مع القدرة على معالجة المشكلات المعقدة. كما يتيح Gemini 3 تطوير نوع مبتكر من واجهات الاستخدام القابلة للتكيّف، إذ يصمم واجهة تفاعلية مخصّصة اعتمادًا على طلبك.

بدأت جوجل بإطلاق أول نموذج من إصدار Gemini 3 وهو Gemini 3 Pro عالميًا في تطبيق Gemini، ويمكنك استخدامه عبر اختيار وضع “Thinking” من قائمة النماذج. ويحصل مشتركو Google AI Plus و Pro و Ultra على حدود استخدام أعلى مقارنة بمستخدمي الإصدار المجاني.

ومع إضافة هذا النموذج إلى تطبيق Gemini، تحسّنت تجربة استخدام التطبيق بنحو كبير، وسنوضح فيما يلي أبرز التغييرات التي سيلاحظها المستخدمون في الوقت الحالي عند استخدام تطبيق Gemini:



تحسُّن جودة الإجابات

مع نموذج Gemini 3 أصبحت الإجابات التي يقدمها الروبوت أعلى جودة وأكثر تنظيمًا ودقة مقارنة بالسابق، كما تحسّنت طريقة عرض الردود، وأصبحت التجربة بالكامل أفضل من قبل.

من ناحية أخرى، يتفوق النموذج في الفهم المتعدد الوسائط؛ ويمكن للطلاب استخدامه بطرق مختلفة والحصول على مساعدة فورية في حل الواجبات وتنظيم الملاحظات، إذ يمكنهم رفع صورة لواجب مدرسي وطلب تحليله وشرحه، أو رفع صورة للملاحظات الخاصة بالمحاضرة الجامعية وطلب تحويلها إلى نص منظم.

تصميم جديد بالكامل وظهور الواجهات التوليدية للمرة الأولى

بالتزامن مع إطلاق النموذج الجديد، أعادت جوجل تصميم التطبيق ليصبح أكثر بساطة وحداثة. مع تنظيم جميع الصور ومقاطع الفيديو والتقارير التي أنشأها المستخدم في مجلد يُسمى “My Stuff” لتسهيل الوصول إليها.

من ناحية أخرى، يمهّد Gemini 3 لحقبة جديدة في مجال تصميم الواجهات، وذلك بفضل قدراته في الاستدلال والفهم المتعدد الوسائط، إذ يقدم ما يسمى “الواجهات التوليدية” وهي واجهات تُنشأ داخل تطبيق Gemini لحظيًا عند كتابة طلبك، وتكون مناسبة لطبيعة الطلب. وتأتي الواجهات التوليدية في نوعين هما:

التنسيق المرئي (Visual Layout)

يقدم الروبوت عرضًا غامرًا بطريقة جذابة يتضمن صورًا ووحدات تفاعلية، ويمكن تخصيصه حسب رغبتك بإجراء تعديلات معينة في المطالبة. على سبيل المثال: اطلب من الروبوت إنشاء خطة سفر لمدة تبلغ 3 أيام إلى روما الصيف المقبل، وستحصل على مخطط رحلة بصري، وأي تعديلات تجريها في المطالبة يُحدّث الروبوت المخطط بطريقة مناسبة.

العرض الديناميكي (Dynamic View)

يعتمد هذا النوع من الواجهات التوليدية على قدرات النموذج البرمجية؛ إذ يصمم Gemini واجهة مستخدم تفاعلية ومخصّصة لحظيًا بما يناسب طبيعة الطلب. على سبيل المثال: عند طلب شرح معرض فان جوخ وما تعنيه كل لوحة، ستحصل على تجربة تفاعلية تتيح لك النقر والتمرير والتعلّم بنحو يفوق النصوص التقليدية.

وكيل Gemini.. تنفيذ مهام معقّدة بسهولة

وكيل Gemini (Gemini Agent) مزية تجريبية لإدارة المهام المتعددة الخطوات ضمن تطبيق Gemini مباشرة. فهو يتكامل مع تطبيقات جوجل لإدارة التقويم، وإضافة التذكيرات، وتنظيم البريد الوارد، وتجهيز ردود مقترحة.

يمكنك أيضًا إعطاؤه تعليمات دقيقة مثل: “ابحث وساعدني في حجز سيارة رياضية متوسطة الحجم الأسبوع المقبل بسعر لا يزيد على 80 دولارًا لليوم بناءً على المعلومات الموجودة في بريدي”. سيجمع Gemini تفاصيل رحلتك، ويقارن الخيارات المتاحة، ويجهز إجراءات الحجز.

يعتمد وكيل Gemini على قدرات الاستدلال المتقدمة التي يتمتع بها نموذج Gemini 3، ويستخدم أدوات مثل: Deep Research و Canvas وتطبيقات Google Workspace والويب للقيام بالمهام المعقدة والمتعددة الخطوات بدقة وكفاءة. ويطلب الوكيل تأكيد المستخدم قبل تنفيذ أي خطوة حساسة مثل: الشراء أو إرسال الرسائل.

يتوفر وكيل Gemini في الوقت الحالي في إصدار الويب من تطبيق Gemini لمشتركي Google AI Ultra في الولايات المتحدة، وقد تطرحه جوجل في وقت لاحق في دول أخرى.