قيادة ذكية.. جوجل تطرح مساعدها الذكي Gemini في Android Auto

أعلنت جوجل رسميًا توسيع حضور مساعدها الذكي Gemini ليصل رسميًا إلى منصة Android Auto، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المساعدات الصوتية داخل السيارات، وتقديم تجربة أكثر تفاعلًا للسائقين.

وابتداءً من اليوم، سوف يتمكن مستخدمو Android Auto من تشغيل Gemini، والاستفادة منه كمساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على إجراء محادثات طبيعية وإنجاز مهام أكثر تعقيدًا في أثناء القيادة.

وبحسب جيومي كيم، كبيرة مديري المنتجات وتجربة المستخدم في أنظمة أندرويد في السيارات، فإن Gemini يسمح للسائق بالتحدث بنحو طبيعي وإدارة حوار متبادل معه، مما يتيح الحصول على الإرشادات، وإرسال الرسائل، وتنفيذ المهام اليومية بسهولة.

ويتطلب تشغيل المساعد تنزيل تطبيق Gemini في هاتف أندرويد، ليظهر على شاشة السيارة ضمن واجهة Android Auto، ثم يمكن تفعيله عبر عبارة “Hey Google” أو زر الميكروفون أو الضغط المطوّل على زر الأوامر الصوتية في المقود.

وتوضح جوجل أن Gemini غير متاح لمستخدمي Apple CarPlay، ولا توجد حاليًا أي خطط لإطلاقه عبر منصة آبل، وفقًا لما أكدته المتحدثة الرسمية باسم الشركة صوفيا جيوفانيلو.

ويأتي إطلاق Gemini لمنصة Android Auto ضمن حملة أوسع لإدماج المساعد الذكي في خدمات جوجل ومنتجاتها المتعددة، من كروم إلى الخرائط Google Maps مرورًا بأجهزة Nest و Google Home.

وتشير جوجل إلى أن Gemini يوفر نقلة نوعية مقارنةً بالمساعدات الصوتية التقليدية، إذ يمكنه مساعدة السائق في البحث عن مطاعم بمواصفات محددة، وإرسال رسائل تتضمن وقت الوصول المتوقع، والاطلاع على جدول المواعيد، وإعداد قوائم المهام، والبحث عن عناوين مدفونة داخل رسائل البريد الإلكتروني، وذلك مع الحفاظ على تركيز السائق على الطريق ويديه على عجلة القيادة.

وما زال الخبراء يطرحون تساؤلات حول تأثير هذه التقنيات في التركيز في أثناء القيادة، إذ تُظهر دراسات مبكرة أن المساعدات الصوتية داخل السيارات قد تسبب “مستوى متوسطًا” من التشتت الذهني.

ومع أن الاعتماد على الأوامر الصوتية يُعد بديلًا أفضل من استخدام الهاتف مباشرة، فإن الحاجة ما زالت قائمة لإجراء المزيد من الأبحاث مع استمرار الشركات التقنية في إدخال مساعدات ذكية أكثر قوة إلى السيارات.