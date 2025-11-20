سامسونج تشدّد قبضتها الأمنية.. مزايا جديدة لحماية الهواتف المسروقة من عبث اللصوص

تستعد شركة سامسونج لاختبار تحديث One UI 8.5 المقبل لهواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية، ومن المتوقع أن يقدّم حزمة واسعة من التحسينات البصرية والوظيفية، لكن أبرز من رُصد في إحدى النسخ التجريبية المُسربة للتحديث هو التوسّع الكبير في مزايا الحماية من السرقة، عبر تطوير آلية “التحقق من الهوية Identity Check” التي تُشكّل أهم خط الدفاع عند فقدان الجهاز أو سرقته أو وقوعه في أيدي غير موثوقة.

توسّع غير مسبوق في حماية الهواتف

ميزة “التحقق من الهوية Identity Check” ظهرت لأول مرة في أندرويد مطلع العام، ثم أضافتها سامسونج مع تحديث One UI 7، لتطلب من المستخدم إثبات هويته عبر بصمة الإصبع أو الوجه قبل تغيير إعدادات حساسة خارج المواقع الموثوقة والأماكن المُعتادة للمستخدم.

وأما في One UI 8.5، فتخطط سامسونج لتوسيع نطاق هذه الحماية ليشمل إعدادات ومزايا إضافية قد يسعى السارق إلى التحكّم فيها فور الاستيلاء على الجهاز، وبحسب النسخة التجريبية المسرّبة، سوف تغطي ميزة “التحقق من الهوية” في التحديث القادم العناصر التالية:

منع نقل حساب سامسونج عبر Smart Switch إلى جهاز جديد يمكن أن يحصل فيه السارق على صلاحيات أوسع.

منع تعطيل ميزة Auto Blocker المخصّصة لمنع تثبيت التطبيقات غير الموثوقة.

حماية الوصول إلى “المجلد الآمن Secure Folder” حتى لو امتلك السارق الرقم السري أو كلمة المرور.

منع فتح الألبومات الخاصة المتوقع إضافتها إلى تطبيق المعرض لتخزين الصور الحساسة.

منع تغيير إعدادات اتصال USB لحظر أي محاولة لاستخراج البيانات أو الوصول الخلفي للجهاز.

وتُضاف هذه التوسعات إلى الحماية الحالية التي تشمل تعديل رمز PIN وتغيير إعدادات أمنية أساسية، وهي الخطوات التي عادةً ما يحاول السارق العبث بها أولًا.

ومع التحسينات الكبيرة، تشير سامسونج إلى أنّ المستخدم ما زال بحاجة إلى تفعيل ميزة “التحقق من الهوية” يدويًا. ويمكن الوصول إليها عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “الأمان والخصوصية”، واختيار “حماية الجهاز المفقود”، ثم الضغط على “الحماية من السرقة”، وتفعيل ميزة “التحقق من الهوية”، ويمكن إضافة “أماكن آمنة” مثل المنزل، حيث لا يُطلب التحقق البيومتري لتسهيل الاستخدام اليومي.

موعد الإطلاق المنتظر

حتى الآن، لم تُعلن سامسونج موعدًا رسميًا لطرح One UI 8.5، لكن تقارير تقنية تحدثت عن بدء برنامج تجريبي خلال الأسابيع المقبلة، خاصةً بعد ظهور تقارير تستعرض ملامح التحديث الجديد، الذي يبدو أنه سيقدم باقة واسعة من التحسينات إلى جانب تعزيزات الأمان.

وبهذا التحديث، تُظهر سامسونج توجهًا واضحًا نحو تعزيز حماية الخصوصية والأجهزة المسروقة، الأمر الذي تَشكّل معه One UI 8.5 كخطوة مهمة في مواجهة جرائم الهواتف المتزايدة عالميًا، خاصةً في مناطق بعينها، مثل مدينة لندن التي باتت مسرحًا لسرقة الهواتف عبر عصابات الجريمة المنظمة.