جهاز iPad Mini 8 القادم من آبل.. إليك المزايا الرئيسية المُتوقعة

من المُتوقع أن تكشف آبل عن الجيل الثامن من أجهزتها اللوحية الصغيرة الحجم iPad mini العام المقبل، وسيحصل الجهاز القادم على أربعة تحديثات جديدة رئيسية على الأقل، بحسب ما أشارت له الشائعات والتسريبات. وتتعلق هذه التحديثات بنوع الشاشة والمعالج، بالإضافة إلى تعزيز المتانة والقدرة على مقاومة الماء، وتحسين جودة الصوت.

إليك المزيد من التفاصيل عن التحديثات الرئيسية المُتوقعة في جهاز iPad Mini 8 القادم من آبل:

معالج A19 Pro

صدر الجيل الحالي من iPad mini في عام 2024، وكانت أبرز ترقية فيه هي إضافة معالج A17 Pro ودعم نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

وفي أغسطس، شاركت آبل عن طريق الخطأ معلومات مهمة عن الجيل الجديد من iPad mini، منها أن الجهاز سيعمل بمعالج A19 Pro، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف iPhone Air و iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max.

يأتي معالج A19 Pro المتوفر في iPhone Air مع وحدة لمعالجة الرسومات خماسية النوى، وأما الإصدار الخاص بطُرز iPhone 17 Pro فيتضمن وحدة لمعالجة الرسومات سداسية النوى، ومن المُتوقع أن يكون الإصدار الخاص بهاتف iPhone Air من المعالج هو الذي ستستخدمه آبل في الجيل القادم من iPad mini.

شاشة OLED

قد يأتي الجيل القادم من iPad mini مزودًا بشاشة من نوع OLED، ضمن خطة آبل لتوسيع استخدام هذه التقنية في عدد أكبر من أجهزتها. وكانت أولى أجهزة الشركة التي حصلت على شاشة OLED هي ساعة Apple Watch التي أطلقت عام 2015، ثم هاتف آيفون الذي أطلق في 2017، ثم الجهاز اللوحي iPad Pro الذي أطلق في 2024. ويبدو أنها الآن تخطط لاعتماد تقنية OLED في أجهزة أخرى مثل: الجهاز اللوحي iPad Air، وحواسيب MacBook Air وMacBook Pro، وقد تبدأ بتطبيق ذلك مع جهاز iPad mini الذي تخطط لإطلاقه العام المقبل.

يحمل الإصدار الحالي من iPad mini شاشة Liquid Retina LCD مثل iPad Air. وتتفوق شاشات OLED على LCD من حيث التباين اللوني العالي، مع إظهار درجات الأسود الحقيقية، بالإضافة إلى زوايا الرؤية الواسعة، وسرعة الاستجابة، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والجودة العالية للصور.

تصميم مقاوم للماء

ذكرت صحيفة بلومبرغ أن آبل تعمل على إصدار جيل جديد من iPad mini يتمتع بتصميم مقاوم للماء، ليصبح أول جهاز iPad يحصل على تصنيف رسمي لمقاومة الماء. ومع ذلك من غير المعروف نوع التصنيف الذي قد يحصل عليه iPad mini. لكن من المُتوقع أن يتمتع بمقاومة للماء وفقًا لمعيار IP68 مثل هواتف آيفون ليصبح آمنًا للاستخدام في البيئات الرطبة مثل المسبح.

نظام مكبرات صوت مُعاد تصميمه

أفادت بعض التقارير بأن آبل طوّرت نظام مكبرات صوت جديد لجهاز iPad mini القادم يدعم تقنية تعتمد على الاهتزاز، مما يسمح بإزالة فتحات السماعات من هيكل الجهاز، وهذا يقلل من النقاط التي يمكن أن يتسرب منها الماء إلى أجزاء الجهاز.

موعد الإطلاق والسعر المُتوقع

لا توجد شائعات مؤكدة عن موعد إطلاق الجيل الجديد من iPad mini، لكن من المُتوقع إطلاقه بالتزامن مع الجيل الجديد من iPad Air في النصف الأول من عام 2026. ومع الشاشة الجديدة من نوع OLED، والتصميم المقاوم للماء، ونظام السماعات الجديد، والمعالج الأسرع، من المُتوقع أن يرتفع سعر الجهاز، وقد تزيد آبل سعره بما يصل إلى 100 دولار. علمًا بأن سعر iPad mini الحالي يبدأ من 499 دولارًا.