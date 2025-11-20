تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا يتيح بثًا مباشرًا داخل القصص

أطلقت تيليجرام تحديثها الجديد لشهر نوفمبر 2025، حاملًا حزمة واسعة من التحسينات التي تركّز على تحسين القصص ورسائل المستخدمين وخدمات الهدايا، مع تصميم أكثر سلاسة في نظام iOS وتحسينات عملية في نظام أندرويد.

تصميم “Liquid Glass” يصل تيليجرام

أصبح تطبيق تيليجرام في أجهزة آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS أكثر انسجامًا مع تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” الذي أطلقته آبل حديثًا في مختلف أنظمتها، ويقدّم التحديث ملفات شخصية مُعادًا تصميمها، وقائمة إعدادات محدثة، وقائمة مرفقات جديدة، إلى جانب حركات ورسومات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وأما في أندرويد، فقد قدّم التحديث حقل إدخال نصي جديدًا بتصميم بسيط وتأثير ضبابي يظهر في أثناء التمرير، في خطوة تهدف إلى منح واجهة التطبيق مظهرًا أكثر حداثة.

“Live Stories”.. بث مباشر داخل القصص

ومن أبرز إضافات التحديث ميزة “Live Stories”، التي تتيح للمستخدمين إجراء بثّ مباشر داخل قصص تيليجرام، على غرار ما تقدّمه إنستاجرام. وعند بدء البث، تظهر فقاعة صورة أعلى الشاشة تنبّه المتابعين إلى بدء البث المباشر.

وخلال المشاهدة، يمكن للجمهور ترك تعليقات ودعم صناع المحتوى من خلال إبراز تعليقاتهم باستخدام عملة “Telegram Stars”. كما يمكنهم الضغط على أيقونة النجمة أسفل الشاشة لمعرفة إجمالي النجوم التي حصل عليها صاحب البث.

وباتت الميزة متاحة للحسابات الشخصية والمجموعات والقنوات التي تحظى بميزة القصص، كما تدعم الميزة مفاتيح بث RTMP، مما يسمح باستخدام أدوات خارجية للبث المباشر مثل XSplit و OBS.

تطوير نظام الرسائل المجدولة

وجلب التحديث أيضًا إمكانات جديدة للرسائل المجدولة والتنبيهات، إذ أصبح بإمكان المستخدمين ضبط تكرار الرسائل بمرونة أكبر، سواء يوميًا أو شهريًا أو مرتين شهريًا أو سنويًا. ويمكن الوصول إلى هذه الخيارات عبر الضغط المطوّل على زر الإرسال ثم اختيار “الرسالة المجدولة” وتحديد نمط التكرار المطلوب.

وأكدت المنصة أن التحديث أصبح متاحًا للتحميل عبر أنظمة أندرويد و iOS وويندوز و macOS، ليصل إلى كافة المستخدمين بلا اسثناء.