السعودية تقود ثورة الحوسبة.. “هيوماين” و”xAI” و”إنفيديا” يؤسسون مركز بيانات بقدرة قدرها 500 ميجاواط

في خطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بالتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، شهد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عُقد في واشنطن العاصمة أمس، إعلان تحالف إستراتيجي غير مسبوق لدفع أجندة الذكاء الاصطناعي العالمية بقيادة سعودية.

فقد كشف إيلون ماسك، عن أن شركته (xAI)، تعمل بالتعاون شركتي إنفيديا، و(هيوماين) Humain، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على إنشاء مركز بيانات ضخم مخصص للذكاء الاصطناعي بقدرة تتجاوز 500 ميجاواط في المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا المشروع، الذي تبدأ المرحلة الأولى منه بقدرة تبلغ 50 ميجاواط، خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ودفع الاقتصاد الرقمي إلى آفاق جديدة.

مركز حوسبة عملاق:

لقد جاء هذا الإعلان خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن، وشارك فيها إيلون ماسك، وجنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وأدارها معالي عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي. وقد أوضح ماسك أن المشروع سيبدأ بمرحلة أولى بقدرة تبلغ 50 ميجاواط، على أن يتم توسيع القدرة تدريجيًا.

AI is shaping the next chapter of global progress — and Saudi Arabia and the U.S. are partnering to lead it.

At #USSaudiForum2025, HE @aalswaha, @elonmusk, and Jensen Huang explore the collaborations powering the AI century. pic.twitter.com/omXWzd1Wrc — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) November 19, 2025

وقال جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: “شراكتنا مع هيوماين تسير على ما يرام، وقد انضم إلينا العميل المميز، إيلون ماسك، لبناء مركز بيانات بطاقة ضخمة، وستتجاوز هذه الشراكة كل التوقعات”.

وأشار هوانج أيضًا إلى مشروع (Omniverse) الذي أنشأته إنفيديا، وهو عالم قائم على المحاكاة الفيزيائية لتعليم الروبوتات كيفية العمل بكفاءة. وستُطبق هذه التكنولوجيا مع هيوماين في المصانع الرقمية والمستودعات، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الواقعية.

كما كشف هوانج أن إنفيديا تعمل على بناء حواسيب فائقة في السعودية لمحاكاة الحوسبة الكمية، بما يدعم التحكم في عمليات تصحيح الأخطاء الكمية، التي تتطلب قدرة حاسوبية ضخمة.

نشر نماذج Grok على مستوى المملكة:

بالإضافة إلى البنية التحتية، ستتعاون هيوماين و xAI لنشر نماذج (Grok) في جميع أنحاء السعودية، بما يشمل إدماجها في (HUMAIN ONE) منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وسيطلق هذا التكامل العنان للذكاء اللحظي، وسير العمل المستقل، والمساعدين الآليين للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي عبر القطاع الحكومي والمؤسسات.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين كل الكيانات العامة والخاصة في المملكة من الوصول إلى قدرات متقدمة لصنع القرار وتعزيز الابتكار الرقمي.

مشروع هيوماين التوسعي.. جولة تمويل (Luma AI):

جاء إعلان مركز بيانات (xAI) تزامنًا مع توسع هيوماين في استثماراتها التكنولوجية، إذ قادت هيوماين جولة تمويل بقيمة تبلغ 900 مليون دولار لشركة (Luma AI) الناشئة المتخصصة في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة مستثمرين كبار مثل: AMD وأمازون وأندريسن هورويتز، مما رفع قيمة الشركة إلى 4 مليارات دولار.

وأكدت الشركات أن (Luma AI) ستكون العميل الرئيسي لمجمّع مراكز البيانات الضخم التابع لهيوماين في السعودية، الذي يخطط للوصول في نهاية المطاف إلى قدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، وهو ما قد يجعله من أكبر مباني البنية التحتية للحوسبة في العالم.

وتهدف (Luma AI) إلى الاستفادة من هذه القدرة الحاسوبية للتدريب بكفاءة على البيانات المتعددة الوسائط على مستوى (بيتا)، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا في المهام الواقعية.

التوسع في البنية التحتية السعودية للذكاء الاصطناعي

كشفت هيوماين أيضًا عن مشروع مشترك مع سيسكو و AMD لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط بحلول عام 2030، وذلك ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية السعودية – الأمريكية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل توفير أشباه الموصلات المتقدمة، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات النوعية بين البلدين

كما تأتي هذه المشاريع ضمن حزمة اتفاقات واسعة بين السعودية والولايات المتحدة تشمل: الدفاع الإستراتيجي، والطاقة النووية السلمية، والمعادن النادرة، وتوسيع الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الأمريكي.