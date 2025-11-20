جدار العزلة يتصدع.. أندرويد وآيفون يتبادلان الملفات رسميًا في خطوة طال انتظارها

كشفت جوجل عن خطوة جديدة لتعزيز التوافق بين أنظمة التشغيل، بعد إعلانها رسميًا إتاحة مشاركة الملفات لاسلكيًا بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون، بدءًا من سلسلة بكسل 10.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب المستخدمين الراغبين في وسيلة أبسط لنقل الوسائط والملفات بين الأجهزة المختلفة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

ووفقًا لبيانٍ رسمي، فقد أوضحت جوجل أن ميزة Quick Share في أندرويد أصبحت قادرة على العمل بتناغم مع ميزة AirDrop في هواتف آيفون، مما يسمح بنقل الملفات بسهولة من هواتف أندرويد إلى أجهزة آيفون والعكس.

وتؤكد الشركة أن النظام بُني على أساسٍ أمني قوي باستخدام لغة Rust، بعد إخضاعه لاختبارات أجرتها جهات مستقلة لضمان حماية بيانات المستخدمين.

وتوضح جوجل أن عملية النقل تعمل بالصورة المألوفة لمستخدمي آيفون عبر AirDrop، إذ يتعيّن على الطرف المستقبل الموافقة قبل استلام أي ملف، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا فيما يستقبلونه. وتعمل جوجل على تطوير التجربة وتوفيرها لمزيد من أجهزة أندرويد خلال الآونة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل ليست أول شركة تختبر هذا النوع من التوافق، إذ قدّمت OnePlus سابقًا نظامًا مشابهًا في إصدار OxygenOS 16 مع هواتف OnePlus 15.

ولكن الحل الذي طوّرته OnePlus يتطلب وجود تطبيق O+ Connect في أجهزة آيفون، في حين تعمل تقنية جوجل الجديدة دون أي تطبيقات إضافية، مكتفية بتفعيل ميزة Quick Share في هاتف Pixel و AirDrop في هاتف آيفون.

وتُظهر التجربة العملية أن النظام يعمل باتجاهين، إذ يمكن لآيفون أيضًا إرسال ملفات إلى هواتف بكسل 10 باستخدام الآلية نفسها، مما يُعد خطوة مهمة نحو دمج أفضل بين النظامين الأكثر انتشارًا في العالم.

يُذكر أن هذه الميزة بدأت في الوصول بنحو تدريجي لهواتف بكسل 10، مع إمكانية تجربتها فور تفعيلها، في انتظار توفيرها لعددٍ أوسع من أجهزة أندرويد خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يثير هذا الإعلان اهتمامًا واسعًا بين المستخدمين، الذين اشتكوا دومًا من صعوبة تبادل الملفات بين النظامين، ويُعد انفتاح جوجل على تحسين التوافق خطوة إستراتيجية تعزز تجربة الاستخدام، وتدعم انسيابية العمل بين الأجهزة المختلفة، خاصةً في الأماكن التي تجمع أجهزة تعمل بنظامي iOS وأندرويد.

وتأتي هذه الميزة الجديدة استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي تعمل عليها جوجل وآبل لتحسين التواصل بين أنظمة التشغيل، مثل دعم إرسال رسائل RCS بين أندرويد و iOS وتنبيهات أجهزة التتبع غير المعروفة.