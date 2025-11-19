هاتف سامسونج Galaxy S26 القادم.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة 

تُطلق شركة سامسونج هواتفها الرائدة ضمن سلسلة Galaxy S في نهاية شهر يناير أو في مطلع شهر فبراير من كل عام، ومع اقتراب نهاية عام 2025، ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات المُتعلقة بمواصفات الإصدارات القادمة من هواتف سامسونج الرائدة في مطلع العام المُقبل والتي ستتضمن الطراز الأساسي Galaxy S26 بالإضافة إلى طرازي Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra.

في هذا المقال سنتحدث عن طرازي Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus، وأبرز الترقيات التي يُشاع أن الهاتفين سيحصلان عليها:

معالجات Exynos و Snapdragon

تُشير بعض التقارير إلى أن سامسونج ستُعيد إستراتيجية استخدام عدة معالجات لسلسلة S26، وخاصة لهاتفي Galaxy S26 و S26 Plus. إذ من المُتوقع أن يعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 في بعض المناطق، وبمعالج Exynos 2600 في مناطق أخرى.

تتفوق معالجات كوالكوم على معالجات Exynos في قوة الأداء، لكن من المُتوقع أن يأتي معالج سامسونج Exynos 2600 الجديد بقدرات مُحسنة بفضل تقنية التصنيع التي تبلغ 2 نانومتر؛ مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأسرع في الأداء.

إعادة تصميم إطار الكاميرا

من ناحية التصميم، تشير الشائعات إلى أن هاتفي Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus لن يشهدا تغييرات كبيرة في تصميم الواجهة الأمامية. لكن وفقًا لصور التصاميم المسربة، تعمل سامسونج على إعادة تصميم الجزء الخلفي قليلًا، فبدلًا من العدسات المنفصلة، ستحتوي الجهة الخلفية على إطار يجمع عدسات الكاميرا الخلفية معًا.

دعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا

تشير بعض التقارير إلى أن هاتفي Galaxy S26 وS26 Plus سيدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا بدلًا من 15 واطًا في الجيل الحالي. ولم تذكر أي تقارير أن سامسونج ستزيد سعة البطارية في طرازي S26 و S26 Plus، لذلك ستساعد زيادة سرعة الشحن في تقليل وقت شحن الهاتف مقارنة بالجيل السابق.

دعم معيار Qi2 للشحن اللاسلكي

ستُضيف سامسونج دعم معيار Qi2 للشحن اللاسلكي لجميع هواتف سلسلة Galaxy S26. وهذا يعني أن هذه الهواتف ستكون متوافقة مع الإكسسوارات المغناطيسية الشبيهة بتلك الخاصة بهواتف آيفون الحديثة التي تدعم تقنية MagSafe من آبل.

تحسين مستشعر العدسة المقربة (Telephoto)

تفيد بعض التقارير بأن سلسلة هواتف سامسونج لعام 2026 ستحصل على مستشعر جديد للعدسة المُقربة يأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وحجم يبلغ 1/2.55 بوصة. وهو أكبر بنحو ملحوظ من المستشعر الحالي الذي يأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل وحجم يبلغ 1/3.52 بوصة في سلسلة S25.

لن يتغير مستوى التقريب البصري وسيبقى بمعدل يصل إلى 3x، ولكن من المُتوقع أن تكون الصور أفضل من حيث التفاصيل مع تقليل التشويش؛ لأن المستشعر الكبير يسمح بدخول المزيد من الضوء.

ترقية مزايا الذكاء الاصطناعي

وفقًا للشائعات، ستأتي سلسلة Galaxy S26 مع تحسينات في مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ من المُتوقع أن يصبح نظام Galaxy AI أكثر قدرة على اقتراح المهام والأفعال بنحو استباقي حسب أنشطة المستخدم واحتياجاته.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن هواتف سامسونج القادمة العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة والمخصصة للهواتف الرائدة فقط. كما سيعمل Galaxy S26 و S26 Plus بواجهة المستخدم One UI 8.5 التي ستجلب المزايا الجديدة التالية:

لوحة إعدادات قابلة للتخصيص يمكن الوصول إليها بسرعة.

تحسينات بصرية في مختلف أجزاء النظام.

خيارات أوسع لتوفير طاقة البطارية.

مزية البريد الصوتي (Voicemail) الجديدة.