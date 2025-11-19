مقارنة بين هاتفي OnePlus 15 و iPhone 17 Pro Max

يُعدّ هاتفا OnePlus 15 و iPhone 17 Pro Max من أقوى الهواتف الرائدة التي أطلقت في عام 2025. فكلا الهاتفين يقدمان مزيجًا من التقنيات المتقدمة والتطورات الملحوظة مقارنةً بالطرز السابق، لكنهما يستهدفان فئات مختلفة من المستخدمين.

وفي هذا المقال سنقدم مقارنة شاملة بين OnePlus 15 و iPhone 17 Pro Max لتتعرف المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، وأبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم

يأتي OnePlus 15 بتصميم متين وأنيق، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم وزوايا أكثر انحناءً مقارنة بالطراز السابق وحافات مسطحة، مع تغيير ملحوظ في تصميم إطار الكاميرا الذي أصبح مربعًا بدلًا من الشكل الدائري.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود والبنفسجي والتُرابي، ويمتاز بمقاومة عالية للماء والغبار بفضل دعمه لمعياري IP68 و IP69K، بالإضافة إلى وجود طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 تمنح الشاشة قدرة على مقاومة الخدوش والصدمات.

وأما iPhone 17 Pro Max فقد اعتمدت آبل في تصميمه على الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم، كما اختارت تصميمًا مختلفًا بالكامل عن الطرز السابقة، ويكمن الاختلاف الأبرز في شكل إطار الكاميرا الخلفية الذي أصبح يمتد على طول الجزء العلوي من الجهة الخلفية.

وتأتي الواجهة الأمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield 2 عالية الصلابة، وطبقة مضادة للانعكاسات تمنح الشاشة وضوحًا عاليًا تحت الضوء المباشر. ويتوفر الهاتف بألوان جديدة تشمل البرتقالي والأزرق الداكن والفضي، ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

الشاشة

يضم OnePlus 15 شاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات، ودقة تبلغ ‎1272 × 2772 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا؛ مما يعزز السلاسة خاصة عند اللعب وبث المحتوى المرئي.

وأما iPhone 17 Pro Max فيضم شاشة Super Retina XDR OLED بقياس قدره 6.9 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة تبلغ 1320 × 2868 بكسلًا، وسطوع مرتفع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع. وبفضل دعم تقنيات HDR10 و Dolby Vision و True Tone، تقدم شاشة الهاتف تجربة مشاهدة ممتازة خاصة في البيئات ذات الإضاءة العالية.

المعالج والأداء

يعمل OnePlus 15 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويأتي مع تحسينات في قوة الأداء بنسبة تصل إلى 20%، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنة بالجيل السابق. ويأتي هذا المعالج مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 840، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة OxygenOS 16 التي تقدم عددًا من مزايا الذكاء الاصطناعي، وسيحصل الهاتف على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة قدرها أربع سنوات.

وأما iPhone 17 Pro Max فيتفوّق من ناحية الأداء بفضل معالج آبل الجديد A19 Pro، الذي يقدم قفزة كبيرة في قوة الأداء تصل إلى 40% مقارنة بالجيل السابق. ويضم الهاتف غرفة تبريد بالبخار للحفاظ على استقرار الأداء في أثناء القيام بمهام كثيفة وفي جلسات اللعب الطويلة.

ويأتي المعالج مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى تُعد الأسرع في أي هاتف ذكي، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة الرسومات سداسية النوى مزودة بمسرّعات عصبية مدمجة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. وتعمل هذه المكونات بانسجام مع المحرك العصبي الجديد المؤلف من 16 نواة، لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي قوية، وأداء سلس للألعاب الكثيفة.

الكاميرا

يضم OnePlus 15 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وتبلغ دقة كل عدسة 50 ميجابكسل، ويعتمد الهاتف على محرك DetailMax الجديد لمعالجة الصور، مع مستشعرات أكبر حجمًا مقارنة بالطراز السابق، لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة. كما يدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع دعم تقنية Dolby Vision.

وأما iPhone 17 Pro Max فيحوي كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسات من نوع Fusion، وتبلغ دقة كل واحدة 48 ميجابكسل، وتوفر العدسة المقربة تقريبًا بصريًا بمعدل يصل إلى 8× مع بعد بؤري قدره 200 ملم، وهو الأطول في تاريخ هواتف آيفون؛ مما يمنح المصورين قدرة أكبر على الاقتراب من المشهد، ويوفر خيارات إبداعية أوسع. كما تأتي العدسات مع مستشعرات جديدة مُحسنة بنسبة كبيرة لتقديم أداء ممتاز في التصوير الليلي.

يمتاز الهاتف أيضًا بقدرته على تصوير مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعمه لتنسيقات ProRes RAW و Log 2 وتقنية genlock؛ مما يجعله خيارًا مثاليًا لصانعي المحتوى.

البطارية والشحن

يتفوق OnePlus 15 على iPhone 17 Pro Max بسعة البطارية؛ إذ يحتوي على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7300 ميلي أمبير في الساعة، وتمنح المستخدم ما يصل إلى 32 ساعة من تشغيل الفيديو أو 23 ساعة من الاستخدام المستمر. ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 120 واطًا، مما يتيح شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة فقط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

وأما iPhone 17 Pro Max فيحتوي على بطارية بسعة قدرها 4832 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات المزودة بفتحة لشريحة SIM فعلية، وتبلغ السعة 5088 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM فقط. ويمكن أن يستمر الهاتف بالعمل لأكثر من 12 ساعة من اللعب و 15 ساعة ونصف من التصفح و 25 ساعة ونصف من مشاهدة الفيديو.

السعر

يُباع هاتف OnePlus 15 بسعر قدره 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. وأما هاتف iPhone 17 Pro Max فيُباع بسعر يبدأ من 5699 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يتفوق OnePlus 15 بسعة البطارية وسرعة الشحن ومعدل تحديث الشاشة، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام عالية السلاسة. وأما iPhone 17 Pro Max فيقدم أفضل تجربة تصوير في سوق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الأداء الفائق القوة في المهام الثقيلة مثل تحرير مقاطع الفيديو واللعب، وهذا يجعله خيارًا مثاليًا للمبدعين.

وبنحو عام، يعتمد اختيار أحد الهاتفين OnePlus 15 أو iPhone 17 Pro Max على طبيعة الاستخدام والنظام المفضل، فكل منهما يقدم ما يناسب فئة مختلفة من المستخدمين.

إذ يُعدّ آيفون 17 برو ماكس أفضل هاتف آيفون في الوقت الحالي لصانعي المحتوى ومحبي تسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية وعشاق التصوير الفوتوغرافي ومحبي نظام iOS، وأما OnePlus 15 فهو مناسب لمحبي نظام أندرويد وهواة اللعب بألعاب الفيديو وبث المحتوى المرئي.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 15 و iPhone 17 Pro Max:

OnePlus 15 iPhone 17 Pro Max المعالج معالج (Snapdragon 8 Elite Gen 5) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Apple A19 Pro) السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والتُرابي (البني الفاتح)، والبنفسجي. البرتقالي، والفضي والنيلي. نظام التشغيل أندرويد 16 وواجهة المستخدم OxygenOS 16. iOS 26. الوزن 211 جرامًا. 233 جرامًا. السعر 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. يبدأ من 5699 ريالًا سعوديًا.