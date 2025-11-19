“لماذا لا؟”.. الإمارات تستبدل الأسئلة التقليدية بعقلية الجرأة والطموح لقيادة الابتكار العالمي

في قلب فعاليات (منتدى دبي للمستقبل 2025)، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، حدد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، المسار الفكري والإستراتيجي الذي تعتمده الإمارات لمواجهة التحولات التكنولوجية الكبرى.

وأكد معاليه أن الإنجازات المستقبلية لا تتحقق بالانتظار، بل برؤية إستراتيجية واعية وإيجابية تتعامل مع المتغيرات العالمية كفرص ذهبية لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتحول الرقمي والابتكار وصناعة نماذج تنموية متقدمة تُلهم العالم، وتقوم هذه الرؤية على أساس تغيير جذري في نمط التفكير، يستبدل التساؤل التقليدي بعقلية أكثر طموحًا وجرأة.

وأكد معاليه أن حكومة الإمارات لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية عابرة أو موجة مؤقتة، بل كفرصة تاريخية لصناعة المستقبل، تتطلب رؤية إستراتيجية واعية وإيجابية، وتُبنى هذه الرؤية على أساس تغيير جذري في نمط التفكير.

تغيير البوصلة الفكرية.. الانتقال إلى عقلية “لماذا لا؟”:

جاءت تصريحات معالي عمر سلطان العلماء، خلال جلسة حوارية رئيسية ضمن أعمال (منتدى دبي للمستقبل 2025)، وشارك فيها أيضًا مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد.

وشدد معاليه على أن النهج الإيجابي يمثل الأساس الذي بُنيت عليه رؤية الإمارات ودبي، موضحًا أن جميع الإنجازات المستقبلية تتحقق في أماكن تنظر إلى المستقبل وفرصه بإيجابية.

وكشف معاليه أن الإمارات قد تجاوزت مرحلة طرح الأسئلة التقليدية، وتبنت الآن عقلية أكثر جرأة وطموحًا تلخصها في سؤال واحد: “لماذا لا؟”. وأكد أن هذا التحول في نهج التفكير يعكس روح الريادة التي تتبناها الدولة في صياغة مستقبلها، وحرصها على استثمار التقنيات المتقدمة لصنع فرص جديدة تعزز تنافسيتها العالمية وترسخ مكانتها نموذجًا عالميًا في استشراف المستقبل وصناعته.

كما دعا معاليه إلى مواصلة بناء المهارات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، لضمان استمرار ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي.

دبي تختبر مستقبل التجارة الإلكترونية .. وكيل الذكاء الاصطناعي للدفع:

عرض مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، خلال الجلسة أيضًا، أحد الأمثلة الملموسة على بيئة الابتكار التي توفرها دبي، مشيرًا إلى أن الإمارة شهدت قبل أعمال المنتدى إجراء أول معاملة دفع تجارية في العالم خارج الولايات المتحدة باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي للدفع (Agentic AI)، وذلك بالشراكة بين ماستركارد وماجد الفطيم.

وأوضح مايباخ أن هذا النظام يمثل نموذجًا جديدًا كليًا للتسوق الإلكتروني، إذ يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة رحلة التسوق بأكملها نيابة عن المستخدم، بدءًا من اكتشاف المنتج واقتراحه ووصولًا إلى إتمام عملية الشراء، معتمدًا على تحليل تفضيلات المستخدم وبيانات مشترياته.

وأشاد مايباخ بالبيئة المتقدمة في الإمارات مؤكدًا أن وجوده في دولة الإمارات لعقد من الزمن مكّنه من اتخاذ قرارات مؤسسية جريئة ومؤثرة إيجابًا في مستقبل حلول التجارة الإلكترونية.

وأثنى على عقلية الإمارات المتقدمة لتمكين المجتمع بأدوات الذكاء الاصطناعي لاختبارها وتجربتها وتطويرها، مؤكدًا أهمية ربط الذكاء الاصطناعي بعناصر الأمان والثقة لتحقيق الاستخدام الأمثل، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تقدم توازنًا وتشريعات تقنية رائدة تشجع الابتكار وتحمي المستخدمين.

منصة عالمية لصنّاع المستقبل:

يُعقد منتدى دبي للمستقبل في دورته الرابعة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ويضم أكثر من 200 متحدث يشاركون في أكثر من 70 جلسة حوارية، وتتركز النقاشات على خمسة محاور رئيسية مصممة لاستشراف الفرص المستقبلية، وهي: نظرة متعمقة في المستقبل، واستكشاف المجهول، ومستقبل المجتمعات، ومستقبل الصحة، ومستقبل الأنظمة.

ويؤكد التفاعل بين الرؤية الحكومية الممثلة في دعوة معالي سلطان العلماء لتبني عقلية الجرأة، وبين التطبيقات التكنولوجية الرائدة التي أطلقتها ماستركارد من دبي، الدور المحوري للمنتدى كمنصة عالمية لالتقاء صانعي القرار بقادة التكنولوجيا لتحويل التساؤلات الجريئة إلى واقع ملموس يلهم العالم.