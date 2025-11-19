كل ما تحتاج إلى معرفته عن Gemini 3.. أحدث وأذكى نموذج ذكاء اصطناعي من جوجل

كشفت جوجل عن Gemini 3 أحدث مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويُعدّ Gemini 3 Pro النموذج الأول من هذه المجموعة المتاح للتجربة عبر محرك البحث من جوجل (Google Search)، وتطبيق Gemini وأدوات التطوير الخاصة بالشركة. وتؤكد جوجل أن هذا النموذج يُعد خطوة جديدة وكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وتصفه بأنه الأفضل عالميًا في الفهم المتعدد الوسائط.

يُعد Gemini 3 أول نموذج من جوجل تدمجه الشركة في محرك البحث منذ اليوم الأول من الإطلاق. وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي وضع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI Mode الاستفادة من قدراته في الاستدلال وإنتاج مخرجات متنوعة تضم النصوص والوسائط التفاعلية.

ويترافق إطلاق هذا النموذج مع تقديم لمحة أولية عن نموذج أكثر ذكاءً هو Gemini 3 Deep Think، الذي سيصل لاحقًا إلى المشتركين في خدمة Google AI Ultra بعد الانتهاء من اختبارات السلامة.

Gemini 3 يستعيد الصدارة في قوائم LMArena و WebDev Arena

قدّمت نماذج Gemini 2.5 (الصادرة في مارس 2025) أداءً ممتازًا لعدة أشهر ضمن أهم اختبارات نماذج الذكاء الاصطناعي، قبل أن تتراجع أمام نماذج xAI و Anthropic آخرًا. وجاء Gemini 3 Pro ليعيد نماذج جوجل إلى الصدارة، إذ تصدّر فور إطلاقه قائمتي LMArena و WebDev Arena.

وبالمقارنة مع Gemini 2.5 Pro، يتفوق النموذج الجديد عليه في كل المقاييس الرئيسية. فقد حقق 1501 نقطة في اختبار LMArena، متقدمًا على Grok 4.1 Thinking الذي سجل 1483 نقطة، وأما Gemini 2.5 Pro فقد كان في المركز الثالث وحصل على 1452 نقطة.

وفي اختبارات أخرى مثل Humanity’s Last Exam، حقق النموذج الجديد نسبة تبلغ 37.5% دون استخدام أدوات مساعدة، وهو أداء يعكس قدرات استدلال بمستوى الدكتوراه بحسب جوجل.

وتقول الشركة إن النموذج الجديد يقدم مستوى جديدًا من العمق والدقة في كل تفاعل. فمعظم نماذج الذكاء الاصطناعي تميل إلى إرضاء المستخدم، وأما Gemini 3 Pro فيقدم إجابات ذكية ومباشرة وواضحة، مع تركيز أكبر على الحقيقة بدل المجاملة.

وفي مجال إنشاء المواقع وتصميم واجهات الاستخدام، تصفه جوجل بأنه أفضل نموذج برمجة ذكية لديها، وهو ما يظهر في حصوله على 1487 نقطة في اختبار WebDev Arena الخاص بالبرمجة، ويمكن للنموذج تطوير ألعاب فيديو ثلاثية الأبعاد كاملة من الصفر، وإنشاء مواقع إلكترونية، وتلبية متطلبات البرمجة الإبداعية بسلاسة.

إتاحة النموذج الجديد للمطورين

بالإضافة إلى طرحه للمستخدمين في محرك البحث وتطبيق Gemini، أصبح Gemini 3 متاحًا للمطورين عبر المنصات التالية:

منصة Google AI Studio.

منصة Vertex AI.

منصة Gemini CLI.

منصات البرمجة التابعة للجهات الخارجية مثل: GitHub وReplit وغيرها.

جرّب Gemini 3 اليوم في تطبيق Gemini ومحرك البحث

بدأت جوجل بطرح Gemini 3 Pro داخل تطبيق Gemini وفي محرك البحث للمشتركين في Google AI Pro و Ultra. وسيتوسع توفره تدريجيًا ليصل إلى المزيد من المستخدمين عبر وضع البحث AI Mode في الولايات المتحدة.