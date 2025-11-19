دبي ترسم ملامح الغد.. “منتدى دبي للمستقبل 2025” يجمع العالم لصياغة تحولات العقد القادم

في لحظة يتسارع فيها ابتكار التكنولوجيا أسرع من قدرة العالم على استيعابها، تحوّل متحف المستقبل في دبي إلى مركز عالمي نابض بالأفكار، التي ستعيد تشكيل مسار البشرية خلال العقود المقبلة. فمع انطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025، أكبر تجمع دولي لاستشراف المستقبل، بدأت دبي مرة أخرى في تثبيت موقعها كعاصمة عالمية لصناعة المستقبل وابتكار حلول الغد.

(منتدى دبي للمستقبل 2025).. تصميم المستقبل ركيزة إستراتيجية عالمية:

انطلقت فعاليات (منتدى دبي للمستقبل 2025) في متحف المستقبل، بمشاركة أكثر من 2500 متخصص ونحو 200 متحدث عالمي من قادة الفكر، وصانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومي 18 و19 نوفمبر من 2025، نقطة التقاء فريدة لتقييم التحولات العالمية، وابتكار طرق جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والمعرفة البشرية في بناء مستقبل أكثر استدامة وتطورًا.

وقد شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، جانبًا من أعمال اليوم الأول للمنتدى، مؤكدًا أهمية الحدث ودوره الإستراتيجي.

وأكد سموه أن تصميم المستقبل لم يَعد مجرد رفاهية فكرية، بل أصبح من أهم القطاعات الإستراتيجية الداخلة في صميم عمل الدول والحكومات وركيزة لخطط عمل الشركات والمؤسسات، ودعا سموه إلى تعزيز التكامل بين مختلف القدرات والخبرات لدفع مسيرة الحضارة البشرية في الاتجاه الصحيح.

شهدت اليوم جانباً من فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2025" بحضور أكثر من 2500 من خبراء المستقبل والأكاديميين وصنّاع القرار وقادة الفكر من الإمارات ومختلف أنحاء العالم … نجتمع هنا لنحدّد الأولويات، ونستكشف الفرص، ونوحد جهودنا لصياغة حلول وخدمات تواكب طموحاتنا وترتقي بجودة حياة… pic.twitter.com/udym9550re — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 18, 2025

وأشار سموه إلى أن نموذج دبي العالمي لتصميم المستقبل يؤمن بالشراكات الدولية والتعاون مع كل الحريصين على قيم الإيجابية والاستباقية والجاهزية حول العالم لتخيّل وتصميم وتنفيذ المستقبل الذي تتطلع إليه المجتمعات.

وقال سموّه: “أطلقنا منتدى دبي للمستقبل في 2022 ليكون منصة عالمية سنوية تجمع أهم خبراء ومؤسسات تصميم المستقبل في دبي، لتحدد الأولويات الوطنية والعالمية، وتوحد الجهود الحكومية والخاصة، وتساهم في تطوّر الخدمات والحلول التي ترسم مستقبلًا أفضل للبشرية”.

وأشار سموّه إلى أن دبي ستظل مركزًا عالميًا لتوظيف فرص المستقبل، وإطلاق المبادرات القائمة على التعاون بين الخبراء والحكومات والشباب ورواد الابتكار.

جوائز دبي لاستشراف المستقبل.. تكريم للمبتكرين العالميين:

شهد اليوم الأول من المنتدى تكريم الفائزين بالنسخة الأولى من (جوائز دبي لاستشراف المستقبل)، التي تسلط الضوء على المتميزين والمؤثرين من حول العالم في ثلاث فئات رئيسية، وهي:

1- الريادة في استشراف المستقبل:

المركز الأول: فريق تقرير (باسيفيكا فيوتشرز) من جمهورية فيجي، لتركيزهم على أهمية المعارف والخبرات للشعوب الأصلية في المحافظة على استدامة موارد جزر المحيط الهادي.

فريق تقرير (باسيفيكا فيوتشرز) من جمهورية فيجي، لتركيزهم على أهمية المعارف والخبرات للشعوب الأصلية في المحافظة على استدامة موارد جزر المحيط الهادي. مركز الثاني: برنامج زمالة استشراف منظمة يونيسيف إنوسنتي في باكستان.

برنامج زمالة استشراف منظمة يونيسيف إنوسنتي في باكستان. المركز الثالث: مبادرة (مستقبل مستدام) من فرنسا حول جعل الاستشراف ممارسة يومية، ولغة يفهمها الجميع.

2- استشراف المستقبل للمجتمعات:

المركز الأول: مبادرة (مدينة العمر الصحي المديد) من إيطاليا، لنجاحها في إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لتعزيز العمر الصحي المديد لمجتمعات المستقبل الحضرية.

مبادرة (مدينة العمر الصحي المديد) من إيطاليا، لنجاحها في إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لتعزيز العمر الصحي المديد لمجتمعات المستقبل الحضرية. المركز الثاني: مبادرة (مستقبل التعافي) من اليونان، لنجاحها في توظيف الاستشراف في تخطي تحديات الانقسام الاجتماعي وبناء مجتمعات مستقبلية أكثر تلاحمًا.

مبادرة (مستقبل التعافي) من اليونان، لنجاحها في توظيف الاستشراف في تخطي تحديات الانقسام الاجتماعي وبناء مجتمعات مستقبلية أكثر تلاحمًا. المركز الثالث: مبادرة (الاستشراف لحوكمة عادلة) من أستراليا عن تضمينها الاستشراف كأساس للتعاون والتضامن بين الأجيال ومختلف الفئات المجتمعية لتصميم المستقبل المنشود.

3- استشراف المستقبل للبيئة:

المركز الأول: مبادرة حوض نهر الكونغو من الكاميرون، لتسليطها الضوء على أهمية استشراف مستقبل التنوع الحيوي لاستدامة حوض النهر الحيوي لدول وسط أفريقيا.

مبادرة حوض نهر الكونغو من الكاميرون، لتسليطها الضوء على أهمية استشراف مستقبل التنوع الحيوي لاستدامة حوض النهر الحيوي لدول وسط أفريقيا. المركز الثاني: مبادرة (ثلاث اختبارات للمستقبل) من الولايات المتحدة، عن ابتكارها اختبارات تستشرف الفرص العملية لخفض حرارة كوكب الأرض مستقبلًا.

مبادرة (ثلاث اختبارات للمستقبل) من الولايات المتحدة، عن ابتكارها اختبارات تستشرف الفرص العملية لخفض حرارة كوكب الأرض مستقبلًا. المركز الثالث: مبادرة (مستقبل الزراعة في دلتا نهر النيل) من جمهورية مصر العربية، لطرحها رؤى استشرافية نوعية حول تحوّلات إستراتيجية إيجابية تفتح آفاقًا جديدة لمستقبل الزراعة في دلتا نهر النيل.

بناء القدرات.. تخريج رواد وكفاءات المستقبل:

شهد منتدى دبي للمستقبل أيضًا تخريج الدفعة الثانية من (برنامج استشعار المستقبل)، الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل، بمشاركة 30 منتسبًا من 15 دولة، جرى اختيارهم من أصل 401 متقدم.

ويُعدّ البرنامج أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتمكين القيادات العالمية من أدوات استشراف المستقبل وتطوير السياسات والابتكارات.

كما التقى سمو ولي عهد دبي بخريجي الدفعة الخامسة من (برنامج دبي لخبراء المستقبل)، الذي يهدف إلى تمكين القيادات الحكومية في دبي من تطوير قدراتهم في تصميم مستقبل القطاعات الحيوية، لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ورش عمل وتجارب تفاعلية.. مختبرات مفتوحة لصناعة الأفكار:

تضمّن منتدى دبي للمستقبل 2025، تنظيم أربع ورش عمل متقدمة قدمتها جهات عالمية، منها: معهد كوبنهاجن لدراسات المستقبل والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى تجارب تفاعلية بالواقعين المعزز والافتراضي أتاحَت للمشاركين تصور السيناريوهات المستقبلية بطريقة عملية ومبتكرة.

محاور النقاش.. تفكيك تحولات عصر الذكاء الاصطناعي:

ركزت فعاليات اليوم الأول على خمسة محاور رئيسية غطت أبرز التحديات والفرص العالمية، ومنها: نظرة متعمقة في المستقبل، واستكشاف المجهول، ومستقبل المجتمعات، ومستقبل الصحة، ومستقبل الأنظمة.

وقد ناقشت الجلسات دور الذكاء الاصطناعي في التحولات العالمية، وطبيعة مجتمعات الغد، وكيفية اتخاذ القرارات المستقبلية الصحيحة، ودور القطاعات الصناعية والتحالفات العلمية في دفع عجلة البحث والتطوير.

في اليوم الأول من #منتدى_دبي_للمستقبل 2025، اجتمع نخبة من خبراء ومبدعو المستقبل من أكثر من 100 دولة لنتخيّل معاً كيف يمكن للبيانات والمعرفة البشرية والتكنولوجيا الذكية أن ترسم ملامح العقد القادم. قدّمت الجلسات الرئيسية رؤى ملهمة حول التنمية المستدامة، وتكافؤ الفرص بين الأجيال،… pic.twitter.com/sLRPjuxTbD — Dubai Future Foundation (@DubaiFuture) November 18, 2025

ومن المقرر أن تركز جلسات اليوم الثاني في مجالات حيوية مثل: مستقبل المدن، وتطورات استكشاف الكون، وعلاقة الإنسان بالأرض، ودور الشباب في تحويل الاستشراف إلى منصة للابتكار وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

دبي تضع المستقبل على طاولة الحاضر:

يؤكد (منتدى دبي للمستقبل 2025) أن دبي ليست فقط مركزًا اقتصاديًا عالميًا، بل مختبرًا مفتوحًا لاستشراف مستقبل العالم، فمن خلال الجمع بين الخبراء العالميين وتكريم المبتكرين ودعم بناء القدرات الوطنية، ترسم دبي ملامح مرحلة جديدة يتكامل فيها الذكاء الاصطناعي مع الإبداع البشري لتصميم عالم أكثر تقدّمًا واستدامة وقدرة على مواجهة تحديات الزمن القادم.