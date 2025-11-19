تيك توك تطلق حزمة مزايا جديدة للصحة الرقمية والتحكم في المحتوى

في بيانٍ رسمي، كشفت منصة “تيك توك” عن حزمة واسعة من أدوات الصحة الرقمية وإعدادات جديدة للتحكّم في كمية المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الصحة النفسية للمستخدمين وتقديم تجربة أكثر توازنًا وشفافية، خاصةً للمراهقين.

وتتضمّن المساحة الجديدة دفتر تأكيدات يومي، وهو دفتر أو مفكرة يُسجِّل فيها الشخص عبارات إيجابية يكررها يوميًا لتعزيز الثقة بالنفس والتحفيز، ويضم الدفتر أكثر من 120 بطاقة جاهزة، مثل بطاقات تُذكّر المستخدم بضرورة التحرر من توقعات الآخرين.

ويمكن تنزيل البطاقات على الجهاز ومشاركتها مع الآخرين. كما توفر المنصة مولّدًا صوتيًا مهدئًا داخل التطبيق يتيح الاستماع إلى أصوات المطر والأمواج والضوضاء البيضاء عبر مؤقت ينتهي بعد بضع دقائق، مما يساعد في النوم والاسترخاء. وتشمل المساحة كذلك تمارين تنفس يمكن تنفيذها مباشرة من داخل التطبيق.

وإلى جانب ذلك، تعمل تيك توك على إضافة مهام موجهة إلى المراهقين تساعدهم في تبني عادات رقمية متوازنة. وتشمل المهام الجديدة “مهمة ساعات النوم” التي تمنح المستخدم وسامًا إذا امتنع عن استخدام التطبيق ليلًا، و”مهمة وقت الشاشة اليومية” التي تكافئ المستخدم على تحديد حد للاستخدام والالتزام به، إضافة إلى مهمة أسبوعية لمراجعة تقرير وقت الشاشة، ومهمة “سفير الرفاهية” التي تُمنح مقابل دعوة مستخدمين آخرين للمشاركة في المهام.

وفي تطور آخر، تختبر تيك توك إعدادًا جديدًا يتيح للمستخدمين التحكّم في كمية المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي الذي يظهر للمستخدم. ويُمكّن الإعداد الجديد المستخدمين من اختيار “مشاهدة قدر أقل” من المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيظهر خلال الأسابيع المقبلة ضمن قسم “إدارة الموضوعات” المخصص لتخصيص المقاطع المقترحة.

وأوضحت الشركة أن هدف هذه الأداة الجديدة هو مساعدة المستخدمين على “خفض مستوى” المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي يظهر لهم، في وقت تتزايد فيه شكاوى مستخدمين من هيمنة هذا النوع من المقاطع.

وتقول تيك توك إن أكثر من 1.3 مليار مقطع في المنصة يحمل وسومًا تشير إلى أنه مُولّد بالذكاء الاصطناعي، لكنها تقرّ بأن أنظمة الكشف الحالية ليست مثالية، خاصةً عندما تُعاد معالجة المقاطع أو يُعاد نشرها عبر منصات أخرى.

ولتجاوز ذلك، تخطط الشركة لاختبار نظام “علامات مائية غير مرئية” يعتمد على إضافة إشارات تقنية لا يمكن قراءتها إلا عبر أدوات الشركة، مما يجعل إزالتها أكثر صعوبة، لتصنيف المحتوى الاصطناعي بدقة أعلى.

وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود تيك توك لتعزيز الرفاهية الرقمية وزيادة الشفافية حول المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منح المستخدمين أدوات عملية للتحكّم في تجربتهم داخل المنصة.