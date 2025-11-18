مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 15 الجديد

يأتي هاتف OnePlus 15 الجديد مع تحسينات متعددة مقارنة بالطراز السابق OnePlus 13، ويجمع بين التصميم العصري والأداء القوي، ويُعدّ واحدًا من أقوى هواتف أندرويد التي أطلقت في عام 2025.

يمتاز OnePlus 15 بتصميم أكثر متانة، وشاشة كبيرة بدقة عالية وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا. كما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد الذي يقدم قفزة واضحة في الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير، يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة تبلغ 50 ميجابكسل لكل عدسة، مع تحسينات ملحوظة في جودة الصور وتسجيل الفيديو. من ناحية أخرى، يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة تبلغ 7300 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا.

إليك مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 15 لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة

يتميز OnePlus 15 بتصميم متين وأنيق، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، ويأتي مع بعض التغييرات البسيطة مقارنةً بالطراز السابق، فقد أصبحت الزوايا منحنية، والحافات مسطحة، كما تغير تصميم إطار عدسات الكاميرا الخلفية، إذ أصبح الإطار مربع بدلًا من الشكل الدائري.

يتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Infinite Black)، والبنفسجي (Ultra Violet)، والتُرابي (Sand Storm)، ويتمتع بمتانة عالية؛ إذ يدعم معياري IP68 و IP69K؛ مما يعني أنه قادر على مقاومة الغبار والغمر في الماء حتى عمق يصل إلى مترين لمدة تصل إلى نصف ساعة، كما أنه قادر على تحمل التعرض للمياه الساخنة، بالإضافة إلى ذلك، تأتي شاشته محمية بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، لتوفير مقاومة عالية للخدوش والصدمات.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف OnePlus 15 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) يبلغ مقاسها 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2772 × 1272 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

المعالج والأداء

يعمل OnePlus 15 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. ويقدم هذا المعالج أداءً فائق القوة، وهو الجيل التالي والمطوَّر من معالج Snapdragon 8 Elite الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام الماضي.

يتميز Snapdragon 8 Elite Gen 5 بأنه يأتي مع زيادة في قوة الأداء تصل إلى 20% وتحسينًا في كفاءة الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنة بالجيل السابق. ويأتي هذا المعالج مع وحدة معالجة الرسومات من نوع Adreno 840 التي تقدّم تحسينًا بنسبة تبلغ 23% في قوة الأداء، ونسبة تبلغ 20% في كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق.

ويقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد.

وفيما يتعلق بقوة الأداء، يقدم الهاتف أداءً مميزًا في أثناء تشغيل الألعاب وأداء المهام الثقيلة، مع استجابة سريعة وسلاسة عالية في أثناء الاستخدام اليومي. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة OxygenOS 16 التي تقدم مزايا جديدة ومتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد وعدت ون بلس بتقديم تحديثات لنظام التشغيل لمدة تبلغ أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة تبلغ ست سنوات.

الكاميرا

يضم OnePlus 15 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة المقربة: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى x3.5 وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/2.8.

العدسة الفائقة الاتساع: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/2.0.

يأتي هذا الهاتف مع تحسينات في قدرات التصوير مقارنة بالطراز السابق؛ إذ يعتمد نظام التصوير في هذا الهاتف على محرك DetailMax الجديد لمعالجة الصور باحترافية. كما حصلت العدسة الرئيسية على مستشعر أكبر من الطراز السابق؛ إذ يأتي بقياس قدره 1/1.56 بوصة؛ مما يساهم في التقاط صور عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة. وأما العدسة المقربة فقد أصبحت تتضمن مستشعرًا أكبر مقارنة بالطراز السابق؛ إذ يأتي المستشعر بقياس قدره 1/2.76 بوصة.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يتميز هاتف OnePlus 15 بقدرته على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع دعم معيار Dolby Vision HDR، وهذه المزية غير متوفرة في الكثير من الهواتف؛ مما يجعله مناسبًا لهواة تصوير مقاطع الفيديو وصناعة المحتوى المرئي.

وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، وتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

البطارية والشحن

يحتوي OnePlus 15 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7300 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة فقط. ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن لهاتف OnePlus 15 أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 23 ساعة من الاستخدام المستمر، ولمدة تصل إلى 32 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة تصل إلى 13 ساعة من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة تصل إلى 21 ساعة من تصفح الإنترنت.

السعر

يُباع هاتف OnePlus 15 بسعر قدره 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 15 الجديد:

OnePlus 15 المعالج معالج (Snapdragon 8 Elite Gen 5) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والتُرابي (البني الفاتح)، والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 16 وواجهة المستخدم OxygenOS 16. الوزن 211 جرامًا. السعر 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.