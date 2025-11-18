عطل مفاجئ في “كلاود فلير” يضرب مواقع عالمية.. ومنصة إكس تتصدر المتأثرين

تواجه منصة إكس، تويتر سابقًا، وعدد من المواقع الإلكترونية اليوم انقطاعًا واسع النطاق، إذ أبلغ آلاف المستخدمين حول العالم عن توقف الخدمة لديهم، وتشير التقارير إلى أن شركة كلاود فلير هي المسؤولة عن ذلك العطل.

وسجل موقع تتبع الأعطال “داون ديتكتور” أول موجة من البلاغات في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وقد تركزت بلاغات الأعطال في موقع منصة إكس وتطبيقها، إذ ظهرت رسالة خطأ تفيد بعدم القدرة على تحميل المنشورات عند محاولة تحديث التطبيق أو الموقع.

وحتى الآن، لم تصدر المنصة أي تصريحات رسمية بشأن الانقطاع، لكن المؤشرات تشير إلى أن السبب قد يكون مرتبطًا بشركة “كلاود فلير Cloudflare”، التي قالت إن شبكتها العالمية “تشهد مشكلات” وتحقق في تأثيرها في عدة عملاء.

وأشارت “كلاود فلير” إلى أنها ستوفر مزيدًا من التفاصيل فور توفرها، مشيرةً إلى تسجيل “أخطاء 500 واسعة النطاق” مع تعطل لوحة التحكم وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

وتُعد “كلاود فلير” شركة أمريكية متخصصة في خدمات البنية التحتية للإنترنت، وهي توفر خدمات تسريع المواقع الإلكترونية وحمايتها من الهجمات الإلكترونية مثل DDoS، إضافة إلى خدمات DNS وأدوات مراقبة الشبكات، لتضمن سرعة المواقع واستقرارها وأمانها.

وفي الوقت نفسه، بدأت مؤشرات التحسن بالظهور، إذ شهد موقع “داون ديتكتور” انخفاضًا حادًا في عدد البلاغات تقريبًا إلى نصف ذروتها السابقة، في حين يعمل تطبيق إكس والموقع الإلكتروني جزئيًا لدى بعض المستخدمين، لكن الخبراء يحذرون من أن المشكلة قد تستمر لبعض الوقت، خاصةً مع استمرار بعض الأخطاء في منظومة Cloudflare.

يذكر أن هذه الأزمة تبرز التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه مشكلات البنية التحتية في عمل منصات التواصل الاجتماعي، وتشير إلى اعتمادها الكبير على مزودي الخدمات الخارجية لضمان استقرارها، وهي تأتي في أعقاب خلل واسع عالمي أصاب مواقع الإنترنت وخدماته بسبب عطل في خدمات أمازون السحابية AWS.