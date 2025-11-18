عطل كلاود فلير.. كيف أدى خلل برمجي واحد إلى موجة أعطال عالمية؟

تسبّب انقطاع في خدمات شركة “كلاود فلير Cloudflare” بتعطيل مواقع رئيسية منها منصة إكس، تويتر سابقًا، وروبوت ChatGPT وغيرها من الخدمات العالمية لقرابة ثلاث ساعات، مما أحدث اضطرابًا واسعًا على الإنترنت، وأعاد إلى الواجهة مخاوف الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت المركزية.

وقالت الشركة في بيان إن الخلل نجم عن “ملف ضبط يُنشأ تلقائيًا لإدارة حركة المرور الضارة”، موضحةً أن هذا الملف “تضخّم إلى حجم يفوق المتوقع”، مما أدى إلى تعطل النظام البرمجي المسؤول عن معالجة جزء من حركة المرور عبر خدمات كلاود فلير.

وخلال مدة الانقطاع، رصد مستخدمون حول العالم عودة متقطعة لبعض المواقع قبل أن تتوقف مجددًا، في وقت ظهرت فيه تحديثات متواصلة على صفحة حالة الخدمات لدى Cloudflare تشير إلى “تدهور داخلي” في أحد الأنظمة.

وتُعد “كلاود فلير” شركة أمريكية متخصصة في خدمات البنية التحتية للإنترنت، وهي توفر خدمات تسريع المواقع الإلكترونية وحمايتها من الهجمات الإلكترونية مثل DDoS، إضافة إلى خدمات DNS وأدوات مراقبة الشبكات، لتضمن سرعة المواقع واستقرارها وأمانها.

وقد رصد المستخدمون انقطاعًا في الوصول إلى مواقع وخدمات شهيرة أخرى، مثل ChatGPT وأوبر وباي بال، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية مشهورة مثل “ليغ أوف ليجندز” و”فالورانت”، وغيرها من المواقع والخدمات العاملة عبر الإنترنت.

اعتذار رسمي ونفي للهجوم السيبراني

اعترف دان نِكت، المدير التقني للشركة، في منشور عبر منصة إكس بأن الشركة “فشلت” في تقديم خدمة موثوقة قائلًا: “لن ألتف بالكلام: لقد خذلنا عملاءنا والإنترنت بأسره”. وأضافت كلاود فلير أنه “لا توجد أي أدلة” تشير إلى أن الانقطاع ناجم عن هجوم أو نشاط ضار، مؤكدةً أنها سوف تنشر قريبًا شرحًا تقنيًا تفصيليًا حول ما حدث.

وقد بدأت الأعطال تضرب مواقع الإنترنت بالتتابع بحلول الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء، قبل أن تعود المواقع المتأثرة إلى العمل بنحو طبيعي في حدود الساعة الخامسة مساءً.

تداعيات أوسع وبنية تحت ضغط متزايد

وتزامنت الأزمة مع عمليات صيانة مجدولة في عدد من مراكز البيانات، منها أتلانتا ولوس أنجلوس، بحسب ما ورد في صفحة الحالة الخاصة بالشركة. ورفضت شركتا X و OpenAI التعليق على الحادثة حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة بعد انقطاع كبير في خدمات أمازون السحابية AWS الشهر الماضي، مما يعزز المخاوف من هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية.

ويرى محللون أن تزايد الإقبال على خدمات الذكاء الاصطناعي ومنصات البث ومركزية الخدمات السحابية وخدمات البنى التحتية تسهم في ارتفاع وتيرة الانقطاعات. ويقول المحللون إن ما يحدث اليوم “يُشكّل عرضًا واضحًا لبنية تحتية مُجهدة تُدفَع إلى حدودها القصوى”.