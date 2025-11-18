جوجل تكشف عن نموذج جديد متطور للتنبؤ بالطقس

كشفت شركة “ديب مايند” التابعة لجوجل عن الإصدار الجديد من نموذجها للتنبؤات الجوية WeatherNext 2، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر يَعِد بتقديم تنبؤات عالمية أكثر دقّة وبتفاصيل أعلى، مع تحسينات لافتة في سرعة معالجة البيانات.

ووفقًا للشركة، فإن النموذج الجديد يتيح تقديم توقعات تمتد إلى نحو أسبوعين، ومنها قياس درجة الحرارة والضغط والرياح، مع قدرة أفضل على تحديد مسارات العواصف المدارية. يُذكر أن دقة التنبؤ بمسار الأعاصير ارتفعت إلى نحو ثلاثة أيام قبل وقوعها، مقارنةً بيومين فقط في النسخة السابقة.

ويعتمد نموذج WeatherNext 2 على توقعات تُحدّث كل ساعة، وتشير جوجل إلى أنّ النموذج أصبح أسرع بثماني مرّات من أول إصدار له.

ويعود ذلك إلى تبنّي منهجية جديدة في بناء النماذج الجوية، إذ تستغني هذه النسخة عن المعالجة المتكررة المعتمدة في نماذج توليد الصور والفيديو، مكتفيةً بخطوة معالجة واحدة تخفّض بدورها الاعتماد على أنظمة الحوسبة المكلفة.

وقالت “ديب مايند” إنّ هذا التطوير “يوفّر تنبؤات أكثر تفصيلًا، الأمر الذي يساعد قطاعات مختلفة على اتخاذ قرارات أدقّ وجعل أعمالهم أكثر قدرة على الصمود أمام تغيّرات الطقس”.

ومع ذلك، تعترف الشركة بوجود تحديات قائمة، منها صعوبة التنبؤ بالأمطار والثلوج الشاذة، نتيجة فجوات في بيانات التدريب. وأكد الباحث في “ديب مايند” فيران أليت أنّ الفريق يعمل بالفعل على معالجة هذا القصور.

ويشهد مجال التنبؤ بالطقس بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي منافسة متسارعة، مع دخول شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت وهواوي على خط تطوير نماذج مماثلة.

ويرى خبراء الأرصاد أنّ اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل WeatherNext 2، سوف يُسهم في رفع كفاءة مراكز التنبؤ الجوي حول العالم، خاصةً في المناطق التي تعاني محدودية البيانات أو ضعف البنية التحتية للرصد. ويُتوقّع أن تساعد الدقّة العالية في تقليل الخسائر الناتجة عن الظواهر الجوية الحادّة، سواء في قطاعات النقل أو الزراعة أو إدارة الأزمات.

وتشير تقارير إلى أن توفير توقعات أدقّ وبفواصل زمنية قصيرة يعزّز قدرة الشركات على التخطيط التشغيلي، خاصةً شركات الطاقة والنقل البحري وسلاسل التوريد.