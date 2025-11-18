السعودية تُرسّخ ريادتها السيبرانية.. “بلاك هات 2025” تتحول إلى منصة تقنية واقتصادية متكاملة

تتسارع وتيرة التحول الرقمي عالميًا، مما يجعل الأمن السيبراني ليس مجرد إجراء احترازي، بل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الوطني. وفي هذا السياق، تترسخ مكانة الرياض كعاصمة محورية لصناعة التقنية والأمن الرقمي، إذ تستعد لاستضافة النسخة الرابعة من فعالية (بلاك هات) العالمية، تحت شعار (منصّة عالمية للأمن السيبراني).

وتؤكد هذه الاستضافة لأربعة أعوام متتالية في الرياض التزام المملكة بتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال الحيوي، كما تمثل الفعالية هذا العام نقطة تحول، بتركيزها الإستراتيجي على قطاع الأعمال والشركات، بهدف ربط منظومة الأمن السيبراني بالفرص الاقتصادية الواعدة.

منصة تتجاوز التقنية.. نحو إدماج الأمن السيبراني في الاقتصاد:

ستنطلق فعاليات النسخة الرابعة من فعالية (بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) Black Hat MEA 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، يوم 2 من ديسمبر 2025، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، وستستمر حتى 4 من ديسمبر 2025.

وستستقطب الفعالية أكثر من 45 ألف زائر من 140 دولة، إلى جانب 450 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، و 300 متحدث من القادة والخبراء في الأمن السيبراني، كما تقدم الفعالية أكثر من 500 ساعة من المحتوى المتخصص عبر 12 مسرحًا، تتضمن عروض قرصنة أخلاقية مباشرة، وجلسات حوارية تفاعلية، وورش عمل تقنية متقدمة، إضافةً إلى 18 جلسة حوارية و7 جلسات تفاعلية ضمن محاور متنوعة.

Only ONE week remain before Gold Pass ticket prices increase. Lock in your best rate today and join Cybersecurity’s Global Stage.#BlackHatMEA 2025 will bring together 45,000+ professionals, 450+ brands, and 300+ speakers across three days of live innovation. Your Gold Pass… pic.twitter.com/UpziqvaGX4 — Black Hat MEA (@Blackhatmea) November 17, 2025

وتأتي نسخة (بلاك هات 2025) بتوجه جديد يركز في قطاع الأعمال والشركات، وذلك عبر ربط التحديات التقنية بالفرص الاستثمارية المباشرة، وتقديم بيئة متكاملة تجمع:

كبرى الشركات العالمية والمحلية.

روّاد الأعمال والشركات الناشئة.

المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء.

المؤسسات الحكومية التي تقود التحول الرقمي.

وتنقل هذه الخطوة الفعالية من مجرد ملتقى للمتخصصين التقنيين إلى منصّة استثمارية واقتصادية متخصصة، تهدف إلى تمكين الشركات والمؤسسات من تبني حلول سيبرانية لا تكتفي بالحماية، بل تدعم النمو الاقتصادي أيضًا.

فيصل الخميسي: المملكة تُرسّخ ريادتها العالمية في الأمن السيبراني

أكد فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن استضافة المملكة للفعالية للعام الرابع على التوالي تجسد التزامها الراسخ بتحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني، وتعكس المكانة المتصاعدة للرياض كوجهة محورية لصناعة التقنية والأمن الرقمي في المنطقة والعالم.

وأوضح أن نسخة هذا العام تهدف إلى تعزيز التكامل بين التقنية وقطاع الأعمال، وتمكين الشركات من اعتماد حلول سيبرانية تدعم النمو الاقتصادي، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

الأهمية الإستراتيجية لفعالية (بلاك هات 2025):

تُعدّ فعالية (بلاك هات) حدثًا عالميًا متخصصًا بدأ في الولايات المتحدة عام 1997، وتطورت لتصبح إحدى أبرز المنصات الدولية التي تجمع نخبة الخبراء والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني. وتحمل النسخة الرابعة التي تستضيفها الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركائه، أهمية بالغة يمكن تحليلها عبر المحاور التالية:

1- تعزيز التكامل بين الأمن السيبراني والنمو الاقتصادي:

يُعدّ التركيز الموسع للفعالية في قطاع الأعمال والشركات أهم ميزة إستراتيجية، إذ تسعى (بلاك هات 2025) إلى صنع بيئة واحدة تجمع قادة التقنية وروّاد الأعمال والمستثمرين، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، وهما:

تمكين الشركات من تبني حلول سيبرانية متقدمة لا لحماية أصولها الرقمية فحسب، بل لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

صنع فرص استثمارية جديدة عبر ربط منظومة الأمن السيبراني بفرص الاستثمار والشراكة، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدعم توجهات رؤية المملكة 2030.

2- منصّة عالمية لتبادل المعرفة والابتكار:

تقدم فعالية (بلاك هات 2025) محتوى تقني عميق يشمل: عروض قرصنة أخلاقية مباشرة، تُحاكي أحدث الهجمات المعقدة، وأدوات وأساليب جديدة في الهجوم والدفاع السيبراني، ودراسات حالة من حوادث واقعية وتكتيكات متقدمة تستخدمها مجموعات التهديدات العالمية، وهذا ما يجعلها أحد أهم المصادر، التي توفر فرصة فريدة للمختصين لتعلم أحدث التهديدات والتقنيات المضادة لها.

3- شراكات إستراتيجية لتعزيز الحوكمة والأمن العالمي:

تؤكد الشركات المشاركة أهمية البعد الإستراتيجي والأمني الدولي للفعالية، إذ يشارك خبراء من مؤسسات عالمية لها ثقل في مجالات الأمن المالي وإنفاذ القانون الرقمي، مثل: (الإنتربول الدولي) INTERPOL، ومايكروسوفت، و(ماستركارد) Mastercard، و Riot Games، مما يثري النقاش حول حوكمة الفضاء السيبراني والأمن العابر للحدود، ويجعل من (بلاك هات 2025) مركزًا لاتخاذ القرار في القضايا الأمنية الرقمية الكبرى.

كما تشهد الفعالية مشاركة كبرى الشركات العالمية بالشراكة مع أكاديمية طويق، ومنها: جوجل كلاود، و(سيسكو) Cisco، و Haboob، و(سايت) SITE، و Infoblox، وغيرها الكثير، وهو ما يؤكد قدرة السعودية على استقطاب اللاعبين الأكثر تأثيرًا في العالم الرقمي، وتحويل الرياض إلى نقطة التقاء دولية للخبراء وصناع الحلول السيبرانية.

(بلاك هات 2025).. بوصلة للأمن السيبراني:

تتجاوز فعالية (بلاك هات 2025) كونها مجرد مؤتمر، لتصبح بوصلة إستراتيجية توجه الجهود الإقليمية والعالمية نحو بناء منظومات سيبرانية حصينة ومحفزة للنمو الاقتصادي، إذ تقدم نسخة هذا العام من الرياض نموذجًا فريدًا لكيفية تحول الأمن السيبراني إلى قوة اقتصادية موازية للتقنية نفسها، فهي تجمع المحتوى التقني العميق، والمنصات الاستثمارية، والشراكات الدولية، والتجارب المباشرة تحت مظلة واحدة.

وبذلك لا تثبت السعودية ريادتها السيبرانية فحسب، بل تسهم في إعادة رسم ملامح صناعة الأمن الرقمي عالميًا، وتحويله إلى منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو وتفتح آفاقًا جديدة للمستقبل.