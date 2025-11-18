إطلاق Gemini 3.. جوجل تقدّم أكبر تحديث لذكائها الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن Gemini 3، أحدث جيل من نماذجها للذكاء الاصطناعي، مؤكدةً تحقيق تقدّمٍ واسع في اختبارات الرياضيات والعلوم والذكاء المتعدد الوسائط والذكاء الوكيلي القادر على تنفيذ المهام.

ويُعدّ هذا الإصدار أكبر تحديث تطلقه الشركة منذ تقديم سلسلة Gemini لأول مرة عام 2023، إذ يصل كمنظومة متكاملة تشمل نماذج متخصصة وأدوات تطوير جديدة.

وتقول جوجل إن نماذج Gemini 3 سوف تظل مغلقة المصدر، أي مخصّصة فقط للاستخدام عبر منتجات الشركة ومنصّات المطورين وواجهات البرمجة المأجورة، مثل Google AI Studio و Vertex AI وبيئة Gemini CLI.

وتتضمن الحزمة الجديدة كلًا من:

النموذج الرائد Gemini 3 Pro

وضع “Deep Think” لتعزيز قدرات الاستدلال

نماذج توليد الواجهات البصرية Layout و Dynamic View

نظام Gemini Agent لتنفيذ المهام المتعددة الخطوات

محرك Gemini 3 المدمج داخل منصة Antigravity، وهي بيئة التطوير الجديدة المعتمدة على الوكلاء الذكيين.

وتؤكد الشركة أنها سوف تطلق Gemini 3 بنحو متزامن عبر محرك بحثها، وتطبيق Gemini، و Google AI Studio، و Vertex AI، وأدوات المطورين، بما يعكس تكامُلًا يعتمد على تحكّم جوجل في منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كاملةً.

وتشير جوجل إلى أن شعبية تطبيق Gemini تتجاوز الآن 650 مليون مستخدم نشط شهريًا، في حين يستخدم أكثر من 13 مليون مطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، ويتفاعل أكثر من ملياري مستخدم شهريًا مع ميزة “مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” داخل محرك بحثها.

تحوّل نحو الذكاء الاصطناعي الوكيلي

يرتكز الإصدار الجديد على مفهوم “الذكاء الاصطناعي الوكيلي Agentic AI”، وهي الأنظمة القادرة على التخطيط والتنفيذ والتفاعل مع الواجهات وتنسيق الأدوات بدلًا من مجرد توليد النصوص.

ويتيح Gemini 3 تحويل الأوامر العامة إلى مهام متسلسلة عبر مختلف الأجهزة والتطبيقات، مع القدرة على إنشاء واجهات تفاعلية وتشغيل الأدوات وإدارة المهام المعقدة.

قفزات أداء واسعة

يقدّم Gemini 3 Pro قفزات كبيرة في مجالات الاستدلال والرياضيات وتعدد الوسائط واستخدام الأدوات والبرمجة والتخطيط البعيد المدى. وتُظهر اختبارات جوجل ارتفاعًا ملحوظًا في معظم مؤشرات التقييم.

وتصدّر Gemini 3 Pro قائمة LMArena الخاصة بالاستدلال النصي متفوقًا على نماذج xAI وجيل Gemini 2.5 Pro السابق ونماذج Claude الأخيرة. وفي اختبارات الاستدلال الرياضي والعلمي، حقق النموذج نسبة قدرها 95% في اختبار الرياضيات AIME 2025 بلا أدوات إضافية، و100% مع تشغيل الأكواد، مقارنة بـ 88% للإصدار السابق.

وحقق النموذج الجديد نتائج متقدمة في مجموعة واسعة من الاختبارات والمؤشرات الأخرى متفوقًا على النماذج السابقة للشركة، ونماذج الشركات المنافسة بإصداراتها الحديثة، ومنها نموذج GPT-5.1 من شركة OpenAI.

واجهات توليدية تتجاوز النص المجرّد

تقدّم جوجل في Gemini 3 مفهوم الواجهات التوليدية القادرة على إنشاء صفحات منظمة غنية بالصور والمخططات، بالإضافة إلى واجهات عملية مثل الحاسبات والمحاكيات والرسوم التفاعلية. وتظهر هذه القدرات الآن داخل وضع الذكاء الاصطناعي في محرك بحث جوجل.

ويحلل النموذج الآن نية المستخدم لاختيار أفضل نمط عرض للمعلومات، ممّا يسمح ببناء مخططات علمية وواجهات مخصّصة ديناميكيًا.

“Gemini Agent”: نحو أتمتة المهام المركّبة

يُعد Gemini Agent انتقالًا من المساعدة الحوارية إلى الأتمتة التشغيلية؛ إذ ينسّق النظام مهامًا متعددة عبر مختلف التطبيقات والتصفح الحي، ويُعدّ الردود، ويضع الخطط، وينظّم المعلومات، مع طلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ الإجراءات الحساسة. وسوف يتوفر أولًا لمشتركي Google AI Ultra.

“Antigravity” بيئة تطوير تعتمد على الوكلاء

تطلق جوجل أيضًا منصة Antigravity، وهي بيئة تطوير جديدة تتكامل فيها النماذج مع المحرر والطرفية والمتصفح لإنجاز مهام كاملة تشمل كتابة الشيفرات، وتصميم الواجهات، وتصحيح الأخطاء، والتنفيذ المباشر.

وتتوسع أدوات المطورين لتشمل وضع Build في Google AI Studio، وخيارَي “Thinking Level” و “Model Resolution” للتحكم في عمق الاستدلال، فضلًا عن أدوات جديدة للبرمجة الآمنة المتعددة اللغات، وربط المعلومات عبر البحث.

وتقول جوجل إن التحسينات الجديدة في الفهم المتعدد الوسائط والتخطيط الطويل المدى واستخدام الأدوات تجعل Gemini 3 مناسبًا لحالات الاستخدام المؤسسية مثل مراجعة المستندات، وإدارة سلاسل الإمداد، والتنبؤات المالية، ودعم العملاء، والصيانة الاستباقية، كما تعزز قدرة النموذج في فهم الفيديو العالي الإطارات والتعامل مع الواجهات، مما يفيد الروبوتات والأنظمة الذاتية القيادة.

تحسينات في الفهم البصري والمكاني

يقدّم Gemini 3 قدرات موسعة في التفسير المكاني ومسارات الحركة وفهم الشاشات وتحليل الفيديو، مع إمكانية إنشاء تطبيقات تفاعلية كاملة انطلاقًا من أوامر نصية واحدة.

وتؤكد شركات مثل Figma و JetBrains و Cursor و Replit بعد التجربة أن النموذج يقدم التزامًا أفضل بالتعليمات واستقرارًا أكبر في العمليات المعتمدة على الوكلاء وتحكمًا أعلى في الشيفرات ضمن سياقات طويلة، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانٍ رسمي.

وتؤكد جوجل أن Gemini 3 هو “أكثر نماذجها أمانًا”، بفضل تقليل الميل إلى المجاملة، وتحسين مقاومة الهجمات عبر آلية الحقن البرمجي، والتعاون مع جهات خارجية لتقييم الأخطار

الإطلاق

بدأت جوجل توفير نماذج Gemini 3 الآن عبر محرك بحثها ومنصتي Google AI Studio و Vertex AI وتطبيق Gemini وأدوات CLI، وتعتزم الشركة طرح إصدارات إضافية لاحقًا.

ويشكّل إطلاق Gemini 3 خطوة نوعية لجوجل في مجالات الاستدلال وتعدد الوسائط والذكاء الاصطناعي الوكيلي. ويعكس هذا التحديث انتقالًا واضحًا نحو نماذج قادرة على التخطيط والتنفيذ وبناء الواجهات وتنسيق الأدوات، مما يجعل الإصدار الجديد نقطة تحول في المنافسة داخل سوق الذكاء الاصطناعي.