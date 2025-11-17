أطلقت شركة ون بلس آخرًا هاتفها الرائد الجديد OnePlus 15 في الأسواق العالمية، ويُعدّ منافسًا قويًا لهواتف أندرويد الرائدة، وأبرزها: Galaxy S25 Ultra الأحدث من سامسونج.

يشترك كلا الهاتفين ببعض المواصفات؛ إذ يأتيان بتصاميم أنيقة، وأنظمة تصوير احترافية وبطاريات تتمتع بالعمر الطويل، لكن هاتف ون بلس يتفوق على هاتف سامسونج في عدة جوانب، مثل: المتانة العالية، وسرعة الشحن، ومعدل التحديث الذي يصل إلى 165 هرتزًا.

ولتتعرف مواصفات ومزايا كلا الهاتفين وأبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي OnePlus 15 و Galaxy S25 Ultra:

التصميم

على عكس الإصدارات السابقة من هواتف ون بلس الرائدة، يأتي OnePlus 15 بتصميم مشابه للعديد من المنافسين، ومنهم Galaxy S25 Ultra؛ إذ يتشارك معه بالزوايا الدائرية والحافات المسطّحة. ومع ذلك، هناك فروقات واضحة في تصميم الجهة الخلفية وخاصة عدسات الكاميرا الخلفية.

ومن حيث الصلابة وقوة التحمل، يتفوق OnePlus 15 على هاتف سامسونج، فهو يدعم معياري IP68 و IP69K؛ مما يعني أنه قادر على مقاومة الغبار والغمر في الماء حتى عمق يصل إلى مترين لمدة تصل إلى نصف ساعة، كما أنه قادر على تحمل التعرض للمياه الساخنة.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra فيدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

يضم OnePlus 15 زر Plus Key الجديد، والمشابه لزر Action من آبل، ويمكن تخصيصه للوصول السريع إلى تطبيقات ووظائف مختلفة. وأما هاتف سامسونج فيتميز بوجود قلم ذكي S Pen مضمن في الهيكل، ويُسهّل التنقل بين التطبيقات وتدوين الملاحظات.

الشاشة

يضم OnePlus 15 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وأما S25 Ultra فيضم شاشة أكبر يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، ومن نوع (Dynamic AMOLED 2X)، وكلتا الشاشتين تأتيان بحافات نحيفة لتجربة عرض غامرة.

تتفوق شاشة OnePlus 15 بمعدل التحديث؛ إذ تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا مقابل 120 هرتزًا في هاتف S25 Ultra. لكن من جهة أخرى، تتميز شاشة Galaxy S25 Ultra بأنها مغطاة بطبقة مضادة للانعكاس تجعلها أوضح تحت الإضاءة القوية، وهذه المزية يفتقدها هاتف OnePlus 15.

المعالج والأداء

يعمل هاتف OnePlus 15 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يقدم أداءً سريعًا ونتائج قوية في الاختبارات المعيارية، وبفضله يمكن للهاتف التعامل بسلاسة مع المهام اليومية السهلة والمهام الكثيفة.

ولتحسين تجربة اللعب في هاتف OnePlus 15، تعاونت ون بلس مع مطوري الألعاب لدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتزًا، في ألعاب شهيرة مثل: Clash of Clans و Brawl Stars و Call of Duty Mobile. كما يقدّم الهاتف أداءً مميزًا في جلسات اللعب الطويلة دون ارتفاع كبير في الحرارة.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، وهو إصدار مخصص لهواتف سامسونج الرائدة، ويقدم أداءً قويًا وسريعًا في المهام المختلفة، ويتيح تجربة لعب مميزة.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف ون بلس بنظام أندرويد 16 وواجهة المستخدم OxygenOS 16 التي تُعد من أكثر واجهات أندرويد سلاسة وبساطة، مع توفير خيارات تخصيص متعددة، ومزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، وتتكامل مع روبوت Gemini من جوجل.

وأما واجهة One UI من سامسونج فهي غنية بالمزايا وتحتوي على نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، الذي يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات التي تساعد في تنفيذ مهام متعددة، بالإضافة إلى أدوات احترافية لتحرير الصور.

وفيما يتعلق بتحديثات النظام، توفر سامسونج لهاتفها تحديثات لنظام أندرويد وتحديثات أمنية لمدة تبلغ 7 سنوات، وأما هاتف OnePlus 15 فسيحصل على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تبلغ 4 سنوات، وتحديثات أمنية لمدة تبلغ 6 سنوات.

الكاميرا

يُعد Galaxy S25 Ultra من أفضل الهواتف في مجال التصوير، وهو من أبرز الخيارات المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، ويعود السبب في ذلك إلى نظام التصوير الاحترافي؛ إذ يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/1.7

العدسة المقرّبة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x.

العدسة المقرّبة الثانية: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/1.9.

ويقدم هاتف سامسونج أداء ممتازًا في التصوير حتى في الإضاءة المنخفضة، ويمكنه التقاط صور مليئة بالتفاصيل، وعالية الوضوح والدقة.

وأما OnePlus 15 فيضم نظام تصوير مشابهًا للطراز السابق، ويتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة المقربة: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى x3.5 وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/2.8.

العدسة الفائقة الاتساع: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/2.0.

يعتمد نظام التصوير في هذا الهاتف على محرك DetailMax الجديد لمعالجة الصور باحترافية. كما حصلت العدسة الرئيسية على مستشعر أكبر من الطراز السابق؛ إذ يأتي بقياس قدره 1/1.56 بوصة، وهو مماثل لحجم مستشعر هاتف iPhone 17 Pro Max؛ مما يساهم في التقاط صور عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة. وأما العدسة المقربة فقد أصبحت تتضمن مستشعرًا أكبر مقارنة بالطراز السابق؛ إذ يأتي المستشعر بقياس قدره 1/2.76 بوصة.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، حصل هاتف OnePlus 15 على تحسينات مميزة؛ إذ يُعد من الهواتف القليلة في السوق التي تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع دعم معيار Dolby Vision HDR. وأما S25 Ultra فيدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

البطارية وسرعة الشحن

يتفوق هاتف ون بلس على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7300 ميلي أمبير في الساعة، وأما هاتف Galaxy S25 Ultra فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم OnePlus 15 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحنه بالكامل خلال 40 دقيقة فقط. وأما S25 Ultra فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويستغرق قرابة ساعة للوصول إلى نسبة تبلغ 100%.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي؛ إذ يدعم هاتف OnePlus 15 الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وأما هاتف سامسونج S25 Ultra فيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر

يُباع هاتف OnePlus 15 بسعر قدره 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر قدره 5899 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 15 و Galaxy S25 Ultra:

OnePlus 15 Galaxy S25 Ultra المعالج معالج ( Snapdragon 8 Elite Gen 5 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والتُرابي (البني الفاتح)، والبنفسجي. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 16 وواجهة المستخدم OxygenOS 16. أندرويد 15 وواجهة المستخدم One UI 7. الوزن 211 جرامًا. 218 جرامًا. السعر 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. 5899 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.