رحلة جاهزة في ثوانٍ.. جوجل توسّع قدرات “وضع الذكاء الاصطناعي” للمسافرين

أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لوضع الذكاء الاصطناعي في البحث “AI Mode”، يتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة إنشاء خطط سفر تفصيلية عبر ميزة “Create with Canvas”.

ويمكن للمستخدم الآن وصف رحلته المقبلة داخل وضع الذكاء الاصطناعي، ليبني النظام برنامج سفر كاملًا في لوحة جانبية، يضم بيانات الرحلات الجوية والفنادق، إلى جانب مقترحات مبنية على تفضيلات المستخدم وصور وتقييمات من خرائط جوجل، وتُخزَّن الخطط المُنشأة تلقائيًا ضمن سجل وضع الذكاء الاصطناعي للمراجعة لاحقًا.

ويسمح النظام بتحسين الخطة عبر أسئلة وتحديثات إضافية، مثل طلب اقتراحات لفنادق وفق الأسعار والخدمات، أو أنشطة بناءً على وقت التنقل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت Canvas – التي أُطلقت في مارس كمساحة عمل ديناميكية لعرض نتائج البرمجة اللحظية أو خطط الدراسة المُحدثة – جزءًا أساسيًا من وضع الذكاء الاصطناعي في البحث، مما يوسّع انتشار مزايا التخطيط الذكي إلى قاعدة أكبر من مستخدمي محرك جوجل.

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل توسيع نطاق المهام التي يمكن تنفيذها عبر الحجز الآلي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبدأت الشركة بإتاحة الحجز الآلي للمطاعم لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة، مع عرض قائمة خيارات وروابط لإكمال الحجز عبر شركاء مثل OpenTable و Resy و Tock و Ticketmaster و SeatGeek وغيرهم.

وكشفت جوجل عن شراكات جديدة مع شركات فندقية ومنصات حجز عالمية، منها Booking.com و Expedia و Marriott International تمهيدًا لإطلاق قدرات الحجز الآلي للرحلات والفنادق.

وأعلنت الشركة توسيع ميزة البحث عن عروض الرحلات الجوية بالذكاء الاصطناعي داخل خدمة Google Flights، التي بدأت بالفعل الانتشار عالميًا إلى أكثر من 200 دولة وإقليم، مع دعم لأكثر من 60 لغة.

ويرى مراقبون أن إدماج أدوات الحجز والتخطيط في محرك البحث قد يُشكّل تحديًا حقيقيًا لشركات السفر الرقمية التقليدية. فمع دخول جوجل بثقلها في المجال، قد تتراجع الحاجة إلى استخدام منصات متعددة مثل Kayak و Expedia، خاصةً مع تقديم جوجل خططًا فورية وموحدة تُسهّل عملية اتخاذ القرار لدى المسافر.

وتسعى جوجل إلى تقديم تجربة متصلة تربط بين نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي ونتائج البحث وخدمات الحجز في منظومة واحدة. ويشكّل ذلك تحولًا لافتًا في طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي كنظام مساعد شخصي قادر على توليد خطط، وإجراء حجوزات، وتقديم توصيات مُخصصة في الوقت نفسه، مما يقرّب المستخدمين خطوة نحو مفهوم “المساعد الرقمي الكامل” داخل محرك البحث.