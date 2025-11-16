عهد جديد قادم.. آبل تستعد لرحيل رئيسها التنفيذي تيم كوك

تكثّف شركة آبل استعداداتها لمرحلة ما بعد تيم كوك، مع بدئها تنفيذ خطة انتقال إداري قد تُفضي إلى تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي بدايةً من العام المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” عن أشخاصٍ مطّلعين على نقاشات داخل الشركة.

وبحسب المصادر، فإن مجلس إدارة آبل وكبار مسؤوليها عززوا خلال الأسابيع الأخيرة جهودهم للتحضير لانتقال القيادة داخل الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو أربعة تريليونات دولار، بعدما أمضى كوك أكثر من 14 عامًا على رأسها. ويُعد جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة العتاد، أبرز المرشحين لخلافته، حتى مع عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، بحسب الصحيفة.

ويؤكد مقرّبون من الشركة أن هذه الخطوة المخطّط لها منذ وقتٍ طويل لا ترتبط بأداء آبل الحالي، الذي يستبق موسم مبيعات قوي متوقع لأجهزة آيفون خلال نهاية العام.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة لن تكشف عن اسم الرئيس التنفيذي الجديد قبل إعلان نتائجها المالية أواخر يناير المقبل، وهي النتائج التي تضم موسم العطلات الذي يشهد مبيعات قوية لأجهزة الشركة.

ويرى مراقبون أن الإعلان في مطلع العام سيمنح فريق الإدارة الجديد الوقت الكافي للاستعداد لفعاليات الشركة الكبرى، ومنها مؤتمر المطورين في يونيو وإطلاق هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر، مع إمكانية تغيير توقيت الإعلان بحسب المستجدات.

وقاد كوك، الذي يبلغ عمره 65 عامًا، آبل منذ عام 2011 بعد أن تولى المسؤولية من المؤسس الراحل ستيف جوبز. وخلال مدة قيادته، ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 350 مليار دولار إلى ما يزيد على أربعة تريليونات دولار، مع الاتفاع غير المسبوق في أسهمها.

وشهدت آبل هذا العام سلسلة تغييرات بارزة داخل فريقها التنفيذي، إذ تنحّى لوكا مايستري، المدير المالي وأحد أقرب التنفيذيين من كوك، عن منصبه في مطلع العام، كما أعلن جيف ويليامز، كبير الإداريين التشغيليين وأحد المقربين من كوك أيضًا، استقالته في يوليو.

ويُنظر إلى اختيار تيرنوس بوصفه عودة إلى قيادة تأتي من القطاع العتادي المسؤول عن الأجهزة داخل الشركة، في وقت تسعى فيه آبل إلى تقديم فئات جديدة من المنتجات وتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي أمام منافسيها في وادي السيليكون.

وكان كوك قد عبّر في مناسبة سابقة عن تفضيله اختيار شخصية من داخل الشركة لخلافته، مشيرًا إلى امتلاك آبل “خططًا مفصلة للغاية” لعملية الانتقال.

من هو جون تيرنوس؟

يُعد جون تيرنوس أحد أبرز الوجوه الصاعدة داخل آبل خلال السنوات الأخيرة، إذ يقود فريق الهندسة العتادية المسؤول عن تطوير المنتجات الأساسية للشركة، ومنها أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وتمكّن تيرنوس من ترسيخ حضوره داخل هرم القيادة بفضل قدرته على إدارة فرق كبيرة وتحقيق نتائج هندسية متقدمة انعكست على جودة المنتجات وأداء المكونات.

وبرز اسم تيرنوس بنحو أكبر خلال الانتقال التاريخي في الشركة إلى معالجات “آبل سيليكون” بدلًا من معالجات إنتل، وهو مشروع وصفه مراقبون بأنه من أكثر التحولات التقنية جرأة في تاريخ الشركة. وقد نال إشادة واسعة داخل آبل بفضل إدارته الدقيقة التحديات التقنية وضمان انتقال سلس يُعزّز استقلالية الشركة عن مورّدي المعالجات التقليديين.

ووفق مصادر داخلية، فإن تيرنوس يتمتع بإدارة هادئة ونهج عملي يشبه إلى حدٍ ما أسلوب تيم كوك، مما يجعله مرشحًا مقبولًا لدى فرق العمل والمستثمرين على حد سواء. ويرى بعض المحللين أن خبرته العميقة في العتاد تمنح آبل فرصة لإعادة التركيز على الابتكار الملموس في الوقت الذي تواجه فيه منافسة شرسة في الذكاء الاصطناعي والأجهزة المستقبلية.

وتشير تقارير إلى أن تيرنوس يحظى بثقة كبيرة من مجلس الإدارة، خاصةً بعد نجاحه في دفع الفرق الهندسية إلى الحفاظ على وتيرة تطوير مستقرة في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد. ويرى المراقبون أن وضعه في موقع القيادة قد يعيد التوازن بين طموحات آبل البرمجية والعتادية خلال المرحلة المقبلة.