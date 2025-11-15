ما الجديد في نموذج GPT-5.1 الأحدث من OpenAI؟

أطلقت شركة OpenAI إصدار GPT-5.1 الذي يجلب معه نقلة نوعية في تجربة استخدام ChatGPT؛ إذ يأتي مع نموذجين جديدين كليًا، وخيارات تخصيص واسعة تمنح المستخدم قدرة أكبر على اختيار أسلوب الروبوت في الإجابة بما يناسب احتياجاته.

وفيما يلي، سنوضح أهم التحديثات والمزايا الجديدة في نموذج GPT-5.1 الأحدث من OpenAI.

ما مزايا نموذج GPT-5.1؟

بعد أن قدّمت OpenAI نموذج GPT-5 خلال الصيف بهدف تسهيل تجربة الاستخدام عبر اختيار أفضل نموذج تلقائيًا حسب طبيعة المطالبة، شعر العديد من المستخدمين بأنهم بحاجة إلى مساحة أوسع للتحكم في التجربة. لذلك، أطلقت الشركة آخرًا إصدار GPT-5.1 ليعيد للمستخدمين هذه المرونة، مع تحسين استجابة الروبوت وجعلها أكثر ذكاءً ودفئًا.

يضيف الإصدار الجديد إلى ChatGPT نموذجين رئيسيين، هما:

1- نموذج GPT-5.1 Instant

يُعد هذا النموذج الخيار المناسب للمهام اليومية السريعة، وقد حصل على تحسينات كبيرة تشمل:

نبرة طبيعية وأكثر دفئًا من النماذج السابقة.



قدرة أعلى على فهم التعليمات بدقة وتنفيذها بنحو مطابق للطلب.



التفكير التكيّفي ؛ إذ يفكر النموذج قبل الإجابة عن الأسئلة المعقدة فقط، ويجيب بسرعة عن الأسئلة البسيطة.



تحسّن ملحوظ في الأداء في الاختبارات المعيارية، مثل: اختبار AIME 2025 لتقييم قدرات النماذج اللغوية في مهارات الرياضيات، ومنصة Codeforces لتقييم قدرات النماذج في البرمجة.

2- GPT-5.1 Thinking

هذا النموذج مخصص للمهام العميقة والمعقدة، ويأتي مع المزايا التالية:

يغير وقت التفكير بنحو ديناميكي بما يناسب صعوبة السؤال.

يقدم إجابات واضحة وسهلة الفهم.

يتمتع بأداء مُحسّن مقارنة بالنسخ السابقة.

خيارات تخصيص أكثر تنوعًا مع نموذج GPT-5.1

من أبرز الإضافات التي تأتي مع نموذج GPT-5.1 خيارات التخصيص الموسّعة، التي تمنح المستخدم قدرة دقيقة على التحكم في أسلوب ChatGPT في الإجابة؛ إذ يأتي النموذج الجديد مع خيارات التخصيص الجديدة التالية:

1- نبرات جديدة ومحسّنة

بالإضافة إلى خياري (الساخر) Cynical و(العلمي) Nerdy الموجودة سابقًا، أصبح بإمكان المستخدمين اختيار أحد النبرات الجديدة المتعددة في أثناء التفاعل مع الروبوت، مثل:

الافتراضي (Default).

الودود (Friendly).

الفعّال (Efficient).

الاحترافي (Professional).

الصريح (Candid).

الطريف (Quirky).

2- ضبط مستوى الإيجاز

مع نموذج GPT-5.1 يمكن للمستخدم التحكم في:

مستوى الإيجاز.



درجة الدفء.



كمية الرموز التعبيرية المُستخدمة في الإجابات (مع تقليل الإفراط في استخدامها تلقائيًا).

كيفية تجربة النماذج الجديدة

بدأت OpenAI بطرح GPT-5.1 Instant و GPT-5.1 Thinking تدريجيًا لجميع مستخدمي روبوت ChatGPT، مع أولوية للمشتركين في الخطط المأجورة. وسيبقى نموذج GPT-5 Auto متاحًا لمن يفضلون الاختيار التلقائي للنموذج المناسب للمطالبة، وأما الإصدار الجديد فيتيح للمستخدم الاختيار يدويًا.

وأما نماذج GPT-5 القديمة، فستظل متاحة لمدة قدرها ثلاثة أشهر ضمن قائمة النماذج القديمة لمستخدمي الخطط المأجورة، بهدف تسهيل المقارنة والتنقّل بين الإصدارات.