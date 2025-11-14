مبيعات آيفون 16e تُخيّب آمال آبل.. والسوق يترقّب الإصدار التالي

أفادت تقارير صحفية بأن هاتف آيفون 16e، الذي يُعد الإصدار الاقتصادي من آبل، لم يُحقق المبيعات المتوقعة منذ طرحه مطلع عام 2025، في تكرار لما يحدث مع هاتف آيفون آير، ذي التصميم النحيف والوزن الخفيف، الذي يواجه بدوره ضعفًا في الإقبال.

ووفقًا لتسريبات نُشرت عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو”، فإن محاولة آبل لتقديم هاتف منخفض السعر “أخفقت” في جذب المستخدمين. ومع ذلك، فإن الشركة لا تنوي التراجع عن هذه الفئة، إذ من المتوقع أن تكشف عن الإصدار التالي آيفون 17e في ربيع عام 2026 المقبل، في حين أجلت إطلاق الجيل الثاني من آيفون آير إلى موعد لاحق.

وكانت آبل قد أطلقت هاتف آيفون 16e بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي، وهو يضم معالج A18 وشاشة OLED وكاميرا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، إلى جانب مودم C1. ومع ذلك، لم تُسجّل مبيعاته أداءً قويًا في الأسواق، خاصةً مع دخول سلسلة آيفون 17 مرحلة ذروة الطلب وزيادة إنتاجها.

وأما هاتف آيفون آير، فقد أظهرت التقارير ضعفًا واضحًا في مبيعاته، إذ تُخطط آبل لتأجيل الجيل الثاني منه بعد أن كان من المقرر إطلاقه في خريف عام 2026. وتشير التسريبات إلى أن آيفون آير 2 سوف يحصل على تحسينات، منها كاميرا خلفية إضافية، وبطارية أكبر، ونظام تبريد غرفة بخار لتحسين الأداء.

وفي المقابل، يشير محللون إلى أن الحديث عن “فشل” المبيعات لا يستند إلى بيانات دقيقة، إذ إن مبيعات الإصدارات الاقتصادية عادةً ما تتباطأ بمرور الوقت بعد طرحها، خاصةً مع إطلاق أجهزة أحدث مثل آيفون 17. كما أن نمط الإطلاق السنوي لهذه الفئة، الذي يأتي في منتصف العام، يُستخدم لملء الفجوة بين مواسم إطلاق الهواتف الرئيسية لآبل.

آيفون 17e قادم في الموعد

ومن المتوقع أن تُواصل الشركة هذا النهج خلال العام المقبل، بإطلاق آيفون 17e في مارس 2026، يليه طرح هواتف آيفون 18 والنسخة القابلة للطي من آيفون في خريف العام نفسه.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 17e مزوّدًا بمعالج A19 المُستخدم في هواتف آيفون 17 الأساسية، مما يُوفّر أداءً متطوّرًا مقارنةً بالإصدارات السابقة. كما يُتوقع أن يحمل شاشة OLED قياسها نحو 6.1 إنشات بتصميم “الجزيرة الديناميكية” بدلًا من “النوتش” التقليدي، مع الإشارة إلى أن معدل تحديث الشاشة قد يظل عند 60 هرتزًا بدعوى الحفاظ على التكلفة المنخفضة، وسيأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم مع زجاج خلفي.

وتسعى آبل من وراء طرح إصدارات “آيفون e” إلى توفير خيارات تجمع بين أداء الإصدارات العليا والأسعار المناسبة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لبعض المستهلكين.