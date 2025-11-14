الشراء بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تُطلق أكبر تحديث لتجربة التسوّق عبر الإنترنت

أعلنت جوجل إطلاق تحديث شامل لمزايا التسوّق بالذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها المختلفة، تتكامل فيه نماذج Gemini وتقنية Shopping Graph التي تضم أكثر من 50 مليار منتج تُحدث باستمرار على مدار الساعة، لتقديم بيانات دقيقة وآنية للمستخدمين.

ويهدف التحديث، الذي يبدأ طرحه اليوم في الولايات المتحدة قبل موسم التسوق في العطلات، إلى تسهيل رحلة التسوّق بالكامل، من البحث عن الأفكار وحتى الدفع، بالاعتماد على ما تسميه جوجل “الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI“، الذي يتصرف كمساعد شخصي قادر على التفاعل مع المتاجر والشراء بالنيابة عن المستخدم.

تسوّق بالمحادثة داخل بحث جوجل

قدّمت جوجل ترقية كبيرة لوضع الذكاء الاصطناعي في البحث، حتى يمكن للمستخدم وصف ما يبحث عنه بأسلوب طبيعي كما لو كان يتحدث مع صديق، دون الحاجة إلى النقر على الفلاتر أو إدخال كلمات مفتاحية معقدة.

وعند طرح سؤال مثل “عطور مناسبة عند الذهاب للخارج”، يقدّم النظام ردًّا منظّمًا يتضمن خيارات قابلة للشراء ومعلومات دقيقة عن السعر والتقييمات وتوافر المنتج.

وأما عند المقارنة بين منتجات محددة مثل “مرطبات للبشرة الجافة”، فيعرض الذكاء الاصطناعي جداول مقارنة تفاعلية توضح الفروقات بين المنتجات مدعومةً بملخصات من المراجعات، مما يساعد المستخدم في اتخاذ قرار الشراء بثقة.

وابتداءً من اليوم، أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق Gemini في الولايات المتحدة الاستفادة من قدراته الجديدة في التسوق. إذ يمكن للمستخدم بدء محادثة للحصول على اقتراحات لهدايا العيد أو صفقات في مناسبات معينة، مع عرض قوائم منتجات قابلة للشراء، وجداول مقارنة، وأسعار من متاجر مختلفة، كل ذلك داخل التطبيق نفسه دون الحاجة إلى التنقل بين علامات تبويب متعددة.

ذكاء اصطناعي يتصل بالمتاجر نيابةً عنك

ومن أبرز المزايا الجديدة ميزة “Let Google Call”، التي تتيح للمستخدمين طلب مساعدة جوجل للاتصال بالمتاجر المحلية للاستفسار عن توافر المنتجات أو العروض أو الأسعار.

وعند البحث عن منتج يمكن الحصول عليه من مكان قريب جغرافيًا، يمكن اختيار “Let Google Call” لتبدأ جوجل عملية الاتصال بالنيابة عن المستخدم. ويستخدم النظام تقنية Duplex المدعومة بتحديثات من نموذج Gemini، لتحديد أفضل المتاجر للاتصال بها، وتوليد الأسئلة المناسبة، ثم تلخيص نتائج المكالمة في تقرير نصي أو عبر البريد الإلكتروني.

وتبدأ هذه الميزة بالعمل في فئات مثل الألعاب، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات.

شراء تلقائي وفق السعر المناسب

وتسمح ميزة “الشراء الوكيلي Agentic Checkout” للمستخدم بتحديد المنتج المطلوب، والمواصفات الدقيقة مثل اللون والمقاس، والسعر الذي يرغب في دفعه. ويتتبع الذكاء الاصطناعي السعر تلقائيًا، وعند انخفاضه يُخطر المستخدم لتأكيد عملية الشراء، ثم يُكملها عبر خدمة Google Pay بعد الحصول على الموافقة.

وتؤكد الشركة أن الميزة تعتمد على بنية الدفع الآمنة في جوجل وعلى بيانات Shopping Graph الموثوقة لضمان دقة الأسعار وحماية المعلومات المالية.

وتُطرح حاليًا الميزة بالتعاون مع متاجر مثل Wayfair و Chewy و Quince وبعض تجار منصة Shopify، على أن تنضم المزيد من المتاجر لاحقًا.

وتقول جوجل إن الهدف من هذه المنظومة هو جعل التسوّق أكثر ذكاءً وسلاسة، عبر أدوات تُبسّط البحث، وتوفّر الوقت، وتُساعد المستخدمين في العثور على أفضل الأسعار دون عناء، ومن المقرر إتاحتها لاحقًا خارج الولايات المتحدة على نطاق أوسع.

وبهذه المزايا الجديدة، تعد جوجل مستخدميها بتجربة تسوّق رقمية متكاملة تُغنيهم عن التنقّل بين التطبيقات، وتُقرّبهم من فكرة “المساعد الشخصي للشراء” الذي يفهم احتياجاتهم ويُنفّذها بدقّة.