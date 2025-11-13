منصة ذكية متكاملة.. جوجل تمنح أداة NotebookLM ميزة “البحث العميق”

تواصل جوجل تعزيز قدرات أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت اليوم إدماج ميزة “البحث العميق Deep Research” في أداة الدراسة والبحث وتسجيل الملاحظات NotebookLM، لتتيح للمستخدمين إجراء أبحاث عميقة وإنشاء تقارير مفصلة بالاعتماد على مصادر متعددة.

وكانت جوجل قد بدأت نهاية عام 2024 اختبار أداة “البحث العميق” في روبوتها الذكي “Gemini”، لتكون من أولى الشركات التي توفر إمكانات بحث الذي يعمل على تصفّح مئات المواقع وتحليلها قبل توليد تقرير شامل حول موضوع معين.

واليوم، تُوسّع الشركة هذه التجربة لتشمل NotebookLM، مما يمنح المستخدمين القدرة على تكليف التطبيق بمهام بحث متقدمة تُنتج تقارير متعددة الصفحات مدعومة بالمراجع والمصادر الأصلية.

ووفقًا لجوجل، يمكن للمستخدمين الاختيار بين نمطين من البحث؛ البحث السريع الذي يجمع المعلومات بسرعة، والبحث العميق الذي يُجري تحليلًا عميقًا لاستكشاف أفضل المصادر وأكثرها موثوقية.

وقبل بدء العملية، سيحصل المستخدم على خطة بحث توضّح منهجية العمل، مع إمكانية إضافة مصادر جديدة في أثناء توليد التقرير في الخلفية، كما يُمكن للمستخدمين توجيه الأداة للتركيز على مواقع أو أوراق علمية محددة، في حين تقترح NotebookLM تلقائيًا مقالات وأبحاثًا ذات صلة بالموضوع قيد الدراسة.

ويأتي التحديث الجديد أيضًا مع توسيع كبير في أنواع الملفات التي يمكن لـ NotebookLM التعامل معها، إذ أصبح بإمكان التطبيق استيراد البيانات من Google Sheets لتحليل الجداول الإحصائية، وقراءة ملفات مايكروسوفت وورد (.docx) وملفات PDF مباشرةً من جوجل درايف عبر رابطها الإلكتروني دون الحاجة إلى رفعها يدويًا.

ويُتوقع أن تبدأ مزايا التحديث بالوصول إلى المستخدمين خلال أسبوع، بالتزامن مع إضافة مزايا تعليمية جديدة في NotebookLM مثل إنشاء البطاقات التعليمية والاختبارات القصيرة، مما يجعل التطبيق منصة بحثية وتفاعلية متكاملة تساعد المستخدمين في بناء قاعدة معرفية غنية دون مغادرة بيئة عملهم الرقمية.

يُذكر أن أداة NotebookLM تُعد إحدى أدوات جوجل المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم المعلومات وتوليد الأفكار وتحليل المحتوى بطريقة ذكية وسلسة. وتعتمد الأداة على نموذج Gemini لتلخيص النصوص، واستخلاص النقاط الرئيسية، وإنشاء تقارير أو ملاحظات مبنية على مصادر يختارها المستخدم.

وتتميّز الأداة بقدرتها على العمل مباشرةً مع الملفات والمصادر الشخصية الخاصة بالمستخدم، مما يجعلها أداة مثالية للطلاب والباحثين والكتّاب. ويمكن للمستخدم مثلًا إدخال عدة ملفات بحثية أو مقالات، ثم مطالبة الأداة بتوليد ملخص أو إجراء مقارنات أو تنفيذ تحليل شامل للمحتوى.

وتوفر أداة NotebookLM الوقت والجهد في البحث والتحليل؛ إذ تُحوّل كمًّا كبيرًا من المعلومات إلى محتوى منسّق وسهل الفهم، مع الحفاظ على روابط المصادر الأصلية لضمان الدقة والمصداقية.