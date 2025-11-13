تحديث iOS 26.2.. أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون 

أصدرت شركة آبل آخرًا النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 26.2، الذي يتضمّن مجموعة من المزايا الجديدة والتغييرات في هواتف آيفون. وقد أكدت آبل في بيان صحفي حديث، أن تحديث iOS 26.2 سيُطرح لجميع المستخدمين خلال شهر ديسمبر، دون تحديد تاريخ الإطلاق الدقيق.

وفيما يلي، سنذكر أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون مع هذا التحديث:

1- شريط تمرير جديد لضبط درجة الشفافية في شاشة القفل

أضافت آبل شريط تمرير جديد إلى قائمة تخصيص شاشة القفل، يسمح للمستخدمين بالتحكم بدقة في درجة شفافية تأثير الزجاج السائل الذي يظهر على الساعة، بحيث يمكن الاختيار بين مظهر أكثر وضوحًا أو أكثر ضبابية. ويأتي هذا بعد أن أتاح تحديث iOS 26.1 المتوفر حاليًا لهواتف آيفون خيارَي (شفاف) Clear و (مُعتم) Tinted لتأثير الزجاج السائل.

2- تعديل نطاقات درجة النوم (Sleep Score)

أعادت آبل في نظامي iOS 26.2 و watchOS 26.2 تصنيف نطاقات درجات النوم على النحو التالي:

منخفض جدًا: من 0 إلى 40 (سابقًا من 0 إلى 29).

منخفض: من 41 إلى 60 (سابقًا من 30 إلى 49).

جيد: من 61 إلى 80 (سابقًا من 50 إلى 69).

مرتفع: من 81 إلى 95 (سابقًا من 70 إلى 89).

مرتفع جدًا: من 96 إلى 100 (سابقًا من 90 إلى 100).

تُحسب درجة النوم بناءً على مدة النوم، وانتظام مواعيده، وعدد مرات الاستيقاظ في الليل. ويمكن للمستخدمين متابعة هذه البيانات عبر تطبيق الصحة (Health) في أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 26، أو عبر تطبيق النوم (Sleep) في ساعات آبل الذكية المتوافقة مع نظام watchOS 26.

3- إمكانية ضبط منبه للتذكيرات

سيسمح تحديث iOS 26.2 القادم إلى هواتف آيفون بإضافة منبّه للتذكيرات داخل تطبيق التذكيرات (Reminders). فبعد تحديد الوقت، يمكن للمستخدم تفعيل خيار عاجل (Urgent) ليصدر الهاتف تنبيهًا صوتيًا في الموعد المحدد للتذكير.

4- إعادة تصميم تطبيق الأخبار

في تحديث iOS 26.2 سيُضاف إلى تطبيق الأخبار Apple News تبويبًا جديدًا باسم (Following)، بالإضافة إلى أزرار للوصول السريع إلى أقسام مثل: الرياضة، والألغاز، والسياسة، والأعمال، والطعام.

5- وميض شاشة الهاتف عند وصول الإشعارات

بدءًا من iOS 26.2، يمكن ضبط إعدادات الهاتف بحيث تومض شاشته عند تلقي إشعار جديد، وفي الوقت الحالي يتوفر خيار واحد فقط هو وميض فلاش الكاميرا الخلفي عند وصول الإشعارات.

وبعد التحديث إلى iOS 26.2، يمكن للمستخدم الانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم قسم (تسهيلات الاستخدام) Accessibility، ثم (الصوت والرؤية) Audio & Visual، ثم (وميض للتنبيهات) Flash for Alerts، وسيجد الخيارات الثلاثة التالية:

مصباح LED فقط.

الشاشة فقط.

كليهما معًا.

6- الترجمة الفورية عبر AirPods في الاتحاد الأوروبي

سيصبح بإمكان مستخدمي سماعات AirPods في دول الاتحاد الأوروبي استخدام مزية الترجمة الفورية (Live Translation) ابتداءً من تحديث iOS 26.2. وهذه المزية متاحة لسماعات AirPods Pro 3 و AirPods Pro 2 و AirPods 4 المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

أُطلقت مزية الترجمة الفورية في البداية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى مع نظام iOS 26، لكنها لم تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي إلا الآن بعد أن أكدت آبل حاجتها إلى وقت إضافي للامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية (DMA).

تتيح هذه المزية الحصول على ترجمة مباشرة للمحادثات بلغات مختلفة، على سبيل المثال: إذا كنت تتحدث الإنجليزية ويتحدث الطرف الآخر الفرنسية، يمكن للمساعد الصوتي سيري أن يُخبرك فورًا بما يقوله بلغتك عبر سماعاتك.

ولاستخدام مزية الترجمة الفورية عبر AirPods، يحتاج المستخدم إلى هاتف iPhone 15 Pro أو أي إصدار حديث، وتفعيل نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence. وتعمل المزية بطريقة فضلى عندما يستخدم كلا الطرفين طرز AirPods الداعمة للترجمة الفورية. وأما إذا لم يكن الطرف الآخر يستخدم AirPods، فيمكنه عرض الترجمة المباشرة بلغته على شاشة آيفون.

وتدعم المزية في الوقت الحالي اللغات التالية:

الإنجليزية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة).

الفرنسية.

الألمانية.

البرتغالية (البرازيل).

الإسبانية (إسبانيا).

الصينية المبسطة والتقليدية.

اليابانية.

الكورية.

الإيطالية.